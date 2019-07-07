Бразилец Масвидаль отправил соперника в нокаут за 5 секунд, одержав самую быструю победу в истории UFC

Бразильский боец ММА Хорхе Масвидаль одержал самую быструю победу в истории UFC. На турнире в Лас-Вегасе он на 5-й секунде поединка отправил в нокаут американца Бена Аскрена.

Это стало рекордным достижением в истории промоушена UFC. Ранее за 6 секунд Дуан Людвиг 16 января 2006 года расправился с канадцем Джонатаном Гуле. Никому ранее не удавалось одержать победу за более быстрое время, чем Масвидалю. Он же и получил в итоге один из бонусов вечера за самый яркий бой - 50 тысяч долларов. В итоге после боя Аскрен из-за удара коленом в голову попал в больницу.

Бой Масвидаль - Аскрен стал один из главных в вечере, который венчала титульная схватка Джона Джонса и Тьяго Сантоса. Джонс взял верх по очкам, отстояв чемпионский пояс.

После этого боя в активе Масвидаля - 34 победы и 13 поражений. У Аскрена - первое поражение в профессиональной карьере при 19 победах в боях ММА. Масвидаль получил 100 тысяч долларов и еще 100 тысяч "сверху" за победу в бою.