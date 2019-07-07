Поля - маленькое чудо науки и техники

Хорошо, когда медицина равна чуду. Полина Ивашкова уже шесть лет как ходит по этой планете своими ногами, а все могло закончиться печально, даже не начавшись: едва родившись, она попала в реанимацию - даже дышать не могла самостоятельно. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи определили, что дыхательные пути ребенка сформировались неправильно, носовые проходы оказались полностью закрыты хрящевой тканью. Пришлось установить трахеостому: крохе сделали надрез в горле и подключили трубку, через которую Полина сделала первый самостоятельный вдох.

Как только малышка немного окрепла, ее прооперировали — открыли носовые проходы. Да вот только трахеостома спровоцировала рост рубцовой ткани, которая закрыла дыхательные пути. В конечном счете российские врачи признали свое поражение — убрать трубку из трахеи Полины, чтобы это было безопасно, они не смогли. Пришлось семье собирать деньги и везти Полю в Израиль к ведущему в этой области профессору, который смог восстановить дыхание девочки.

Но во время обследования израильские врачи обнаружили новую проблему - у Полины оказался не один, а сразу несколько врожденных пороков развития, в том числе тугоухость. Полина не слышала.

И снова операция — установка кохлеарного импланта. И снова Израиль, потому что ни одна клиника в России не согласилась брать девочку на операцию из-за аномального строения внутреннего уха.

Сегодня волонтеры весело зовут Полинку "чудом науки и техники". А она, радостно шевеля губами, прислушивается всеми своими шестнадцатью электродами, которые удалось установить иностранным врачам в перезапутанной с рождения несчастной голове. Это ли не чудо? У нее теперь все шансы начать слышать и говорить как все вокруг. Однако это сделать не просто.

Да, сегодня Полина здорова. Почти. Она словно маленький зверек: многое научилась читать по лицам и губам родителей, понимает перемены их настроения. Безумно ласковая. Но этого мало для вхождения в большой мир. Говорить она только учится. Ей нужно помочь. А силы и возможности у мамы с папой уже на исходе. За годы лечения продали все что можно, и назанимали у всех. Девочке осталось только пройти реабилитацию, чтобы научиться пользоваться всеми вновь приобретенными умениями. Стоимость курса - 170 800 рублей. Но у истощенной постоянной борьбой семьи не осталось средств. Помогите, пожалуйста!

Звоните: (499) 250-02-44 Татьяна, координатор.

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