Александр Ширвиндт: Болею за «Торпедо» с 1946 года

- Александр Анатольевич, «Торпедо», спустя три года, все же вернулось в первую лигу и у команды появился спонсор. Вы рады за свою любимую команду?

- Рады... Я так давно с этим «Торпедой» мучаюсь. Вот месяц назад была презентация проекта нового стадиона и за дело взялись такие серьезные ребята, так что дожить бы. А вообще – красиво.

- Совсем недавно «Торпедо» играло в Москве товарищеский матч с самым старым клубом мира «Шеффилдом», который был основан в 1857 году. И победило 5:0.

- Да. Я не пошел, потому что я боялся выглядеть старше английского клуба.

- Наша команда игрой порадовала, а фанаты расстроили: все перепились еще за два часа до матча и орали похабные кричалки. Вы узнаете торпедовских болельщиков?

- Да. Пахабные кричалки – это говорит о том, что болельщики еще живы.

- А если серьезно?

- Да, с кричалками вышел перебор, но - какой дух! Я вот месяца три назад был на футболе – с «Шинником». Так вот торпедовские болельщики ровно 90 минут дружно кричали «.. твою мать...». Это же нужно уметь - полтора часа не сбиться с ритма!

- А как раньше болели? Вы как-то говорили, что болеете за «Торпедо»с 1946 года.

- Да, такое было. Нет, раньше не матерились. Матерились только так тихонечко, в кулачок.

- Вам никогда не хотелось сменить ориентацию с черно-белой, к примеру, на бело-голубую?

- Ты понимаешь, мне поздно менять ориентацию в любом плане.

- Что такое преданный болельщик? У него есть девиз? И кричалки торпедовские нормальные, кроме «твою мать», помните?

- Честно говоря, только эту и помню.

- Вы в театре, как президент клуба в футболе, вот есть ли у вас актеры, кого бы вы хотели выставить на трансфер?

- Нет, я старомодный. Знаешь, как хорошо сказал Маршак: «Я старомоден – вот расплата за то, что модным был когда-то».

- Класс! У вас есть свои Кокорин и Мамаев?

- Есть. Но я пока что их скрываю.

- В смысле, как скрываете - взяли их на поруки или воспитываете?

- Нет, они еще пока ничего не совершили. Я жду.

- Превентивных мер никаких?

- Нет, нет, нет, все спонтанно.

- И, наконец, ваши любимые анекдоты про футбол?

- Не знаю. Я помню, Лешу Баталова в каком-то интервью, вот так тоже спрашивали – ваш любимый анекдот? А он ответил: «Любимый анекдот может быть только у дебила».

- Тогда ваши пожелания вашей любимой «Торпеде».

- Судьба этого клуба – это как кардиограмма взбесившегося инфарктника. Туда-сюда, туда-сюда… невозможно. Нас, старых болельщиков, осталось три с половиной человека. Когда приходишь на стадион, то так приятно принимают, обнимают, дают символически выпить. Так что надеюсь. Надеюсь.

- Александр Анатольевич, в воскресенье уже первые игры, пойдете на футбол?

- Я тут на водоем отъехал, немножко оттянуться, на месячишко с удочкой. Сейчас у меня на Валдае 10 градусов. 21 год здесь сижу, жду клёва. Но с каждым годом хуже. По-моему, у лещей на меня санкции. Поэтому я стараюсь ничего не смотреть.

- Тогда хорошего вам клёва, набирайтесь здоровья… А вам надо звонить и сообщать о счете?

- Если «Торпедо» победит — звоните…