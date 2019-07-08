Пир на весь мир: сколько россияне тратят на свадьбу

Ко дню любви, семьи и верности, который отмечается в России 8 июля, вышло сразу несколько исследований о свадебных расходах. Судя по этим данным, скупиться на торжество россияне не привыкли.

Даже самая скромная свадьба с минимумом гостей обойдется примерно в 72 тысячи рублей. И это без учета услуг фотографа или, скажем, медового месяца. Тогда как средняя зарплата по стране чуть больше 43 тысяч рублей. Конечно, есть регионы, где цены и заработки существенно выше, а есть и такие, где ниже. Но об общей тенденции говорить можно. Хочешь, чтобы праздник был не хуже, чем у друзей — затяни пояса потуже и копи.

В такую статистику, как правило, не попадают исключительные торжества, которые могли бы сильно поднять «среднюю температуру по больнице». Речь о гулянках, которые попадают на страницы глянцевых журналов, и о которых говорят с плохо скрываемыми раздражением и завистью.

В прошлом году такой свадьбой стало, например, бракосочетание племянницы бизнесмена Умара Джабраилова (он пять лет заседал в Совете Федерации от Чечни, а в августе 2017 угодил в скандал, когда устроил стрельбу из пистолета в московской гостинице).

22-летняя Айна и 26-летний наследник нефтяного бизнеса Хайдар Шерипов гуляли в роскошном банкетном зале на 600 человек московского ресторана «Сафиса». По слухам и оценкам сторонних экспертов, за аренду помещений и банкет было уплачено почти восемь миллионов рублей. И это без алкоголя: правила ислама строги и не делают поблажек для праздников.

Еще в миллион — и это минимум — обошлись услуги флористов, декорировавших зал. Но самой большой статьей расходов, как говорят, стали платья невесты. За несколько нарядов, которые Айна сменила в течение вечера, родители жениха (по чеченским традициям, все торжество оплачивали именно они) отдали порядка 30 миллионов рублей.

На этом фоне 600 тысяч, которые, по подсчетам экспертов, были потрачены на музыкальное сопровождение вечера — чеченский ансамбль «Ансар» и грузинский певец Дато — кажутся сущими копейками.

Итого — порядка 40 миллионов рублей. Цена нескольких приличных квартир в Москве.

Есть и другая сторона вопроса. Специалисты утверждают, что кредит на свадьбу — один из самых популярных потребительских займов. Правда, отдельного учета, как для ипотеки, у таких кредитов нет, поэтому подсчитать, сколько россиян устроили себе праздник в долг, невозможно. Тем более непонятно, сколько занимают у друзей и родителей.

Только некоторые банки предлагают одолжить на свадебное торжество как отдельную услугу. Как правило, занимать приходится под 12-25 процентов годовых. То есть при ставке 20 процентов, за 250 тысяч кредита придется переплатить 85 за три года. Молодоженам остается только надеяться, что большую часть займа покроют деньги из подарочных конвертов.

Скупиться на торжество россияне не привыкли

ВОПРОС ДНЯ

А вы сильно потратились?

Алексей КОРТНЕВ, лидер группы «Несчастный случай»:

- У меня было две свадьбы. С Ириной Богушевской отмечали в модном ресторане «Будапешт». Это был 88-й год. Мы были молоды. За нас платили родители. Я даже не знаю суммы. Но позвали 60 человек. А уже с Аминой Зариповой платили сами. Но мы люди обеспеченные - она по гимнастике, я по музыке и кино. Не стеснялись тратить. Главная фишка свадьбы - не было тамады. На свадьбе гуляли 6 - 7 профессиональных ведущих. Всех бы от конкурсов просто стошнило.

Илья БАРСОВ, бизнесмен:

- Почти четыре миллиона рублей. Расходами занималась жена. Это был ее праздник. Арендовали советские авто 80-х годов. Приехали на них в ресторан. Запомнил огромный торт. Когда увидел ценник, немного обалдел. Число нулей удивило.

Владимир ВИНОКУР, артист:

- Ну машина стоила тогда 5 тысяч рублей. На свадьбу ушло 2,5 тысячи. Это был 74-й год. Помогали родители. Костюм купил сам. Жена взяла свадебное платье в театре. Со своего спектакля. Пришли все артисты. Дарили то, что нам было нужно, - деньги.

А вы сильно потратились?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Иосиф ПРИГОЖИН, продюсер:

- На свадьбе с Валерией деньги не считали. Частично оплачивал я, частично друзья. Многие агентства сами предлагали свои услуги, чтобы сделать себе рекламу. У нас был потрясающий ведущий - Гарик Мартиросян. Пришли все звезды: Газманов, Митяев, Маликов и другие. Было запрещено кричать «Горько!».

Игорь, читатель сайта KP.RU:

- На нынешние деньги 20 - 25 тысяч рублей. Мы расписались в 91-м году. Гуляли в родительском доме. Мани-мани на рестораны и кафе не было. Позвали всех родственников, выставили лавки. Отмечали два дня. Лучшие воспоминания.

Ольга, слушательница Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- Около миллиона рублей. Позвала всех друзей. Заказала красивое платье. А за день меня укусила в губу пчела. Что было! Ничего не перенести, не отменить. Пришлось прятаться за фатой.