2019-07-08T00:35:14+03:00
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Татьяна Арнтгольц: Не хочу умереть одинокой старой артисткой с кучей фильмов

Звезда сериала «25-й час» о том, что важнее - работа и слава или просто жизнь
Ксения ПАДЕРИНА
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Фотокор Андрей и журналистка Анна (Антон Хабаров и Татьяна Арнтгольц) то и дело сталкиваются с чем-то, во что трудно поверить. Фото: Первый каналФотокор Андрей и журналистка Анна (Антон Хабаров и Татьяна Арнтгольц) то и дело сталкиваются с чем-то, во что трудно поверить. Фото: Первый канал
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В фантастическом сериале «25-й час» Татьяне Арнтгольц досталась главная роль - она играет журналистку Анну, которая умеет перемещаться во времени. Когда жизням людей угрожает опасность, девушка может перенестись на час назад, чтобы успеть предотвратить трагедию.

- Вы бы хотели хоть раз получить такой шанс и что-то изменить в своем прошлом?

- Моя любимая и мудрая бабушка когда-то сказала мне: «Таня, нужно стараться жить так, чтобы к концу жизни тебе не захотелось поменять ни секунды». И я честно стараюсь следовать ее правилу. При этом у бабушки была очень трудная судьба! Она пережила войну, у нее было огромное количество потерь, она одна растила сына. Я запомнила ее слова на всю жизнь.

- У сериала есть оригинальная версия, снятая в Германии. Вы ее видели?

- Помню, что мне было любопытно найти хотя бы серию или две, но возникли какие-то сложности, в итоге я бросила и не стала искать.

- Чем вам понравился сценарий?

- Тем, что авторам сюжета удавалось меня обманывать. Я читала очередную и думала: вот сейчас будет такая-то концовка. Но ни разу не угадала! Сейчас не так много сценариев, которые могут непредсказуемо развиваться. Этим нас скорее балуют классные американские сериалы, в которых невозможно предсказать, чем закончится та или иная сцена. И вот этот сценарий был как раз из разряда тех, которые было интересно читать.

- Вы играете журналиста - нашу коллегу, получается. У вас есть друзья в этой профессии? Советовались с кем-то по поводу роли?

- А зачем? Разве журналисты как-то иначе ходят или иначе говорят? Я не думаю. Да, у журналистов есть определенный ритм жизни. Они вечно куда-то бегут, не успевают, у них цейтнот, за последние несколько секунд они сдают номер...

- Такой ритм жизни вам был бы комфортен?

- Я жила в этом ритме последние, наверное, лет 16 - 17, со второго курса института - работала без выходных, без отпусков. А сейчас мне этого уже не хочется. В жизни каждого молодого человека есть определенный период, когда он работает, словно загнанный конь. И все это для того, чтобы в какой-то момент можно было остановиться и начать наслаждаться спокойной жизнью.

- Осознание того, что пора отдохнуть, приходит с возрастом, с материнством?

- Человек взрослеет, у него меняются приоритеты. Ему становится интереснее сама жизнь, которая его окружает, а не только работа. Возможность путешествовать, читать интересные книги, смотреть хорошие фильмы, ходить в театры, встречаться с друзьями и родителями - все это становится главнее.

- При этом многие артисты боятся выпасть из обоймы: откажусь от роли - а новую не предложат. Вы не испытываете этот страх?

- Я как-то перестроилась. Сейчас в моей жизни все гармонично, и я совершенно не боюсь каких-то перерывов, того, что меня куда-то не позовут, не пригласят и так далее. Я достаточно спокойно и философски отношусь к этим вещам. Я точно знаю, чего не хочу - умереть в одиночестве старой артисткой с миллионом картин и спектаклей. Я свою жизнь представляю по-другому. Мне хочется провести ее в кругу родных, близких, детей и родителей. Хочется смотреть мир, наслаждаться путешествиями, которые очень люблю. Все это мне интереснее, чем иллюзорная жизнь моих персонажей в кино. Быть актрисой - это просто работа. И точка.

«25-й час». Понедельник - вторник, 21.30, Первый

ИСТОЧНИК KP.RU

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