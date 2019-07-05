2019-07-05T09:00:10+03:00
Общество

Ученые из Оксфорда доказали, что мусоросжигающие заводы безопасны

Исследование длилось 15 лет и затронуло 22 предприятия по всей Великобритании
Алексей КУЗНЕЦОВ
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Трубы мусоросжигательного завода в немецком АугсбургеТрубы мусоросжигательного завода в немецком АугсбургеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Научная статья опубликована в авторитетном журнале Environment International. В исследовании принимали участие представители нескольких крупных университетов, в частности из Оксфорда и лондонского Imperial College. Заказчиками выступили британский минздрав и правительство Шотландии. В период с 2003 по 2010 год ученые измеряли выбросы мусоросжигающих заводов по всей территории страны. А после этого примерно такое же количество времени анализировали результаты, в том числе пытались выяснить, влияет ли жизнь вблизи такого завода на здоровье человека. Оказалось, что нет. По крайней мере, многолетняя статистика это не подтвердила.

- Я это исследование внимательно изучил, потому что проблемой химической безопасности занимаюсь больше 40 лет, - пояснил «КП» Валерий Петросян, заслуженный профессор МГУ, вице-президент Российской академии естественных наук. - Коллеги проверили все жилые поселения, расположенные в радиусе 10 км от каждого из объектов по термической обработке отходов. Выяснилось, что такие заводы совершенно безопасны для здоровья населения. Относясь к результатам исследования очень критически, большая группа авторов пыталась найти не то что доказательства, а хотя бы свидетельства ухудшения здоровья. Но так и не смогла их найти.

По данным Минприроды, ежегодно в России образуется 60 млн. твердых коммунальных отходов. И только 5 - 7% из них перерабатываются. Новая система работы с мусором в ближайшие 10 лет позволит в разы увеличить долю переработки и примерно вдвое снизить объем отходов, поступающих на полигоны.

Новые заводы по сжиганию мусора в России строит компания «РТ-Инвест» (входит в структуру «Ростеха»). Всего в ближайшие годы планируется возвести четыре предприятия в Подмосковье и одно в Казани. Сами заводы будут возводить по технологии японско-швейцарской компании Hitachi Zosen INOVA. Ее отличают самые жесткие требования к экологичности. К примеру, более 20 подобных предприятий стоит в черте Токио, в непосредственной близости к жилым кварталам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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