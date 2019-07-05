Самая высокая в Европе жилая башня в "Сити": Ресторан на высоте 405 метров, система "умный" дом и VIP-апартаменты

В Москве на один небоскрёб скоро станет больше. Проект представили сегодня, 5 июля, на Московском урбанистическом форуме, открывшемся в минувший четверг в парке "Зарядье".

- Самая высокая в Европе многофункциональная жилая башня высотой 405 метров появится в "Сити", - сообщил сегодня на презентации проекта заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин. - Инжиниринговый холдинг "Мосинжпроект" планирует построить башню в течение ближайших пяти лет. Это будет объект номер один в "Сити". Не зря ее назвали "1 Tower".

Новая высотка разместится между Выставочным переулком и 1-м Красногвардейским проездом. Рядом две станции метро - "Выставочная" и "Деловой центр". Здание соединено наземными и подземными переходами с комплексом "Сити".

Новый небоскрёб фактически станет городом в городе. Жильцы и сотрудники офисов в башне могут вовсе не выходить из неё, поскольку здесь продумана вся инфраструктура. На нижних этажах - магазины, кафе и рестораны, детский досуговый центр, а на верхних этажах - офисы, квартиры, общественные зоны (см. фото и "Конкретно"). А на самой высокой точке здания на 101 этаже - смотровая площадка с рестораном и панорамными видами на Останкинскую телебашню, Дом правительства, парк Победы, храм Христа Спасителя, сталинские высотки и Москву-реку.

Крышу стилобата (пристройки) высотой 80 метров сделают зеленой - со сквериком и местами для отдыха.

Будущий небоскреб будет на 60 метров выше, чем самое высокое сейчас здание в "Сити" и в Европе "Башня Федерации". Новую башню оснастят системой инженерных коммуникаций "умный дом".

КОНКРЕТНО

В самом высоком жилом небоскрёбе в "Сити":

- 101 наземный этаж и 3 подземных, на которых в том числе парковка на 370 машино-мест;

- с 3 по 16 этажи - бизнес-центр с офисами;

- 15 - 16 этажи - фитнес с 25- метровым бассейном и СПА;

- 19 этаж - клубные пространства для собственников жилья;

- с 20 по 99 этажи - квартиры и апартаменты. Более половины квартир - студии с одной спальней площадью от 60 до 90 "квадратов". Почти 5 процентов отдадут под просторные апартаменты площадью от 120 до 180 "квадратов" с 2 - 3 спальнями и панорамными окнами;

- 100 этаж - вип-апартаменты площадью от 250 до 400 "квадратов" с персональным лифтом. Это будут "офисы-жильё" с возможностью обустройства рабочего пространства;

- 101 этаж - смотровая площадка.

Площадь здания - около 300 тысяч квадратных метров.

Объём инвестиций в строительство - порядка 30 миллиардов рублей.