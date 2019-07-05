2019-07-05T12:56:18+03:00
Общество

"И поделом им, банкирам"? Почему не стоит жалеть кассиршу, сбежавшую с 25 миллионами

Наш колумнист Ильдар Ахмадеев отвечает тем, кто "болел" за Луизу Хайруллину и желал ей скрыться с украденными деньгами
Ильдар АХМАДЕЕВСайт KP.ru
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Кассирша банка из Башкирии Луиза Хайруллина похитила 25 миллионов рублей и пустилась в бега вместе с семьей.Кассирша банка из Башкирии Луиза Хайруллина похитила 25 миллионов рублей и пустилась в бега вместе с семьей.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Украла как-то кассирша из банка 25 млн рублей. "И поделом им, банкирам", - написал в соцсетях Вася, - "Грабят нас своими процентами, а народ голодает. Свободу кассирше!"

Через месяц украл сотрудник 10 млн у бизнесмена, владеющего сетью кафешек. "И поделом ему, буржую", - написал в соцсетях Вася, - "Народ голодает, а эти бизьнисьмены только торговать и умеют. Свободу сотруднику!"

Через два месяца украл мужик 1 млн рублей у ИП-шника-фрилансера. "И поделом ему," - написал в соцсетях Вася, - "У честных людей миллиона нет. Свободу мужику"

Через три месяца алкаш-сосед угнал у Васи его кредитный "Логан". "Ну а что, ты же сам говорил, что при определенных условиях воровать можно, - написал ему сосед в прощальной записке. - У меня вот нет машины, а ты явно где-то украл, раз сумел ее купить".

Ничего не ответил ему Вася. И в соцсетях больше не писал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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