2019-07-05T13:12:57+03:00
Политика

Четверо Героев России, десять кавалеров Ордена Мужества. Все посмертно

Президент подписал указ о награждении погибших подводников
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
Поделиться:
Комментарии: comments4
Во время панихиды по погибшим на подлодке АС-31 морякам в Никольском соборе Кронштадта.Во время панихиды по погибшим на подлодке АС-31 морякам в Никольском соборе Кронштадта.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В четверг перед визитом в Италию Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу попросил подготовить предложения по представлению экипажа подводного аппарата «АС-31» к государственным наградам. Прошли сутки и предложение министра воплотилось в указ президента.

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга» четверо подводников посмертно награждены званиями Героев России, десять - Орденами Мужества.

Звание Героя Российской Федерации присвоено:

ВОСКРЕСЕНСКОМУ Андрею Владимировичу – капитану 1 ранга (посмертно)

ОПАРИНУ Денису Александровичу – капитану 1 ранга (посмертно)

СОЛОВЬЕВУ Дмитрию Александровичу – капитану 2 ранга (посмертно)

СОМОВУ Константину Юрьевичу – капитану 1 ранга (посмертно).

Орденом Мужества страна наградила:

АБАНКИНА Владимира Леонидовича – капитана 1 ранга (посмертно)

АВДОНИНА Александра Валерьевича – капитана 2 ранга (посмертно)

ВАСИЛЬЕВА Александра Сергеевича – подполковника медицинской службы (посмертно)

ДАНИЛЬЧЕНКО Сергея Петровича – капитана 1 ранга (посмертно)

ДОЛОНСКОГО Дениса Владимировича – капитана 1 ранга (посмертно)

ДУБКОВА Михаила Игоревича – капитан-лейтенанта (посмертно)

ИВАНОВА Константина Анатольевича – капитана 1 ранга (посмертно)

КУЗЬМИНА Виктора Сергеевича – капитана 3 ранга (посмертно)

СУХИНИЧЕВА Владимира Геннадьевича – капитана 3 ранга (посмертно)

ФИЛИНА Николая Ивановича – капитана 1 ранга (посмертно).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Президент Владимир Путин присвоил звания Героя России четверым погибшим на подлодке АС-31 морякам

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении Государственными наградами погибших на подлодке АС-31 моряков. Четверым из них посмертно присвоено звание Героя России. Высшей награды удостоились капитаны 1 ранга Андрей Воскресенский, Денис Опарин и Константин Сомов, а также капитан 2 ранга, спасший гражданского на судне, Дмитрий Соловьев (подробности)

Минобороны опубликовало фотографии 14 погибших моряков-подводников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Гибель моряков на подлодке АС-31»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Посол Беларуси в России: Союзные отношения должны выйти на новый уровень
Владимир Семашко в интервью главному редактору «Комсомольской правды» Владимиру Сунгоркину рассказал о том, каким видит будущее наших стран, почему Россия и Беларусь не ввели единую валюту и как разрулить экономические споры
Как работает главный военный банк страны
На военно-техническом форуме «Армия-2019» старший вице-президент, директор дирекции малого и среднего бизнеса ПАО «Промсвязьбанк» Александр Чернощекин рассказал военному обозревателю «КП» Виктору Баранцу о работе с гособоронзаказом
Новости 24
Путин и Пашинян обсудили сотрудничество в рамках ЕАЭС и ОДКБ
ЦБ сообщил о новом виде мошенничества через банкоматы
Названы самые популярные направления у европейских туристов
В 2018 году хакеры украли из российских банков более 58 миллионов рублей
В Кремле отреагировали на обвинения российского члена МАК во взяточничестве
Член МОК прокомментировал сообщения о подкупе при выборе столицы ОИ-2016
Песков: в ходе встречи Путина с Папой Римским вопрос визита понтифика в РФ не обсуждался
В Подмосковье ученые создали препарат для восстановления после инсульта
Получить наследство в России стало проще
Путин посмертно присвоил звание Героев России четырем подводникам, погибшим на АС-31
В Совфеде объяснили реакцию Путина на замечание о Минских договоренностях
Медведев поздравил Назарбаева с днем рождения и Днем столицы Казахстана
ФСБ ходатайствует об аресте россиянина, задержанного по подозрению в госизмене
Столетняя британка назвала своим секретом долголетия сосиски в тесте
ФСБ задержала гражданина России по подозрению в государственной измене
Первые комплексы С-400 отправят в Турцию на следующей неделе