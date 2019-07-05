Четверо Героев России, десять кавалеров Ордена Мужества. Все посмертно

В четверг перед визитом в Италию Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу попросил подготовить предложения по представлению экипажа подводного аппарата «АС-31» к государственным наградам. Прошли сутки и предложение министра воплотилось в указ президента.

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга» четверо подводников посмертно награждены званиями Героев России, десять - Орденами Мужества.

Звание Героя Российской Федерации присвоено:

ВОСКРЕСЕНСКОМУ Андрею Владимировичу – капитану 1 ранга (посмертно)

ОПАРИНУ Денису Александровичу – капитану 1 ранга (посмертно)

СОЛОВЬЕВУ Дмитрию Александровичу – капитану 2 ранга (посмертно)

СОМОВУ Константину Юрьевичу – капитану 1 ранга (посмертно).

Орденом Мужества страна наградила:

АБАНКИНА Владимира Леонидовича – капитана 1 ранга (посмертно)

АВДОНИНА Александра Валерьевича – капитана 2 ранга (посмертно)

ВАСИЛЬЕВА Александра Сергеевича – подполковника медицинской службы (посмертно)

ДАНИЛЬЧЕНКО Сергея Петровича – капитана 1 ранга (посмертно)

ДОЛОНСКОГО Дениса Владимировича – капитана 1 ранга (посмертно)

ДУБКОВА Михаила Игоревича – капитан-лейтенанта (посмертно)

ИВАНОВА Константина Анатольевича – капитана 1 ранга (посмертно)

КУЗЬМИНА Виктора Сергеевича – капитана 3 ранга (посмертно)

СУХИНИЧЕВА Владимира Геннадьевича – капитана 3 ранга (посмертно)

ФИЛИНА Николая Ивановича – капитана 1 ранга (посмертно).

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