2019-07-05T13:28:16+03:00
Общество

Рыцарские турниры и жизнь в деревянном городище: Как попасть назад, в средневековье

Увлеченные историей энтузиасты проводят под Калининградом фестиваль “Ушкуй”
Ольга БОРСКАЯ
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На фестиваль приезжают реконструкторы из Калининграда, Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России, Белоруссии, Украины, Латвии, Эстонии, Польши, Германии, ФранцииНа фестиваль приезжают реконструкторы из Калининграда, Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России, Белоруссии, Украины, Латвии, Эстонии, Польши, Германии, ФранцииФото: Игорь ОРЕХОВ
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Русские витязи и тевтонские рыцари, торговцы и ремесленники, средневековые танцы и еда - настоящий портал в прошлое открывается каждое лето под Калининградом. В излучине реки Лавы стоит деревянная крепость - частокол стен, надвратные башни, избы, кузня… Реконструированное городище 12-14 веков - это историко-природный парк "Ушкуй", музей под открытым небом. Его с 2011 года строят и улучшают участники клуба «Западная Башня» - люди, влюбленные в историю.

«Западная Башня» – это старейший спортивно-исторический клуб Калининградской области. С 1998 года его участники посвящают себя кропотливому воссозданию русского и европейского Средневековья. Это ожившая история - повседневная жизнь и культура предков. Культура - в самом широком смысле: от боевых искусств до одежды, кухни и ремесел.

Участники «Западной башни» не раз выступали на крупных фестивалях реконструкторов по всему миру, становились серебряным и бронзовыми призерами чемпионата мира по командным средневековым боям «Битва наций». А в 2016 году впервые запустили собственный фестиваль исторических боевых искусств и средневековой культуры "Ушкуй".

УШКУЙ! 2016.Международный фестиваль исторических боевых искусств и средневековой культуры "Ушкуй!", собравший более 100 участников из России, Белоруссии, Эстонии, Польши, Израиля.

В этом году он пройдет 26-28 июля. Благодаря полученному президентскому гранту, вход для всех гостей на фестиваль бесплатный.

- Калининградская область и территориально, и исторически – это идеальное место для проведения международных мероприятий на тему средневековой культуры и рыцарских турниров. Развитие туризма и туристической привлекательности - важная задача для всего нашего анклавного региона, - уверены организаторы.

УШКУЙ! 2016.Фестиваль Ушкуй проводит спортивно-исторический клуб Западная Башня

Главное зрелище - конечно же, рыцарский турнир. На площадке в городище пройдут индивидуальные и командные профессиональные бои, зрелищные групповые сражения, маневры с использованием фортификаций, состязания лучников. Все по-серьезному: биться будут по правилам международной федерации средневековых боев. Помимо рыцарей и витязей из «Западной башни» свое умение покажут военно-исторические клубы и реконструкторы из Калининграда, Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России, Белоруссии, Украины, Латвии, Эстонии, Польши, Германии, Франции.

Но сражения - это далеко не все. Реконструкторы стараются воссоздать саму жизнь в ее самых обыденных проявлениях. На фестивале накормят средневековой едой, проведут мастер-классы в ремесленных мастерских, экскурсии по городищу и исторические лекции. Гостей будут развлекать артисты и музыканты. Свои развлекательные площадки будут у детей: их ждут сражения на «мягком» оружии, стрельба из луков, примерка реплик доспехов, конные прогулки.

КСТАТИ

Как попасть на фестиваль

Вход на фестиваль в этом году бесплатный - благодаря президентскому гранту. Для того, чтобы побывать на "Ушкуе 2019" нужно лишь пройти регистрацию. Сделать это можно по ссылке до 20 июля 2019.

Программа фестиваля, карма места проведения и другие подробности - на сайте

Под Калининградом прошел фестиваль исторической реконструкции «Ушкуй».Игорь Орехов

ИСТОЧНИК KP.RU

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