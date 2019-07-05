Таким Кремль мы еще не видели: Спасская башня и рубиновые звезды с высоты птичьего полета
Ну, что - полетели?
...Но сначала - несколько слов.
За 530 лет Кремлевской жизни (а наше знаменитое на весь мир архитектурно-историческое сооружение создавалось десять лет - с 1485-го по 1495-й) эти малахитовые крыши, надежные стены, рубиновые звезды и блещущие золотом купола еще никто не видел сверху.
Мы с вами, дорогие друзья, - первые!
Журналист "Комсомольской правды" Александр Гамов в часах Спасской башни Московского кремля.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Только не жмурьтесь, пожалуйста, от этой красоты - иначе наша российское великолепие, которое сооружалось веками, - промелькнет мимо нашего сердца и нашей души.
И еще - не вздумайте прятать в глубине своей памяти чувство гордости! Да это и невозможно. И вы сейчас поймете - почему?
А пока - «Комсомолка» и наш блестящий сайт выражают искреннюю благодарность за предоставленные снимки и подготовку этой сенсационной публикации - руководителю управления пресс-службы Президента России Андрею Цыбулину, советнику директора Федеральной службы охраны (ФСО) России Сергею Девятову и в целом этой службе. Спасибо за содействие коллегам - Елене Нестеровой, Ольге Гринькиной, Ивану Макееву...
Фото предоставлено Пресс-службой Президента Российской Федерации.
Вид на Боровицкую и Оружейную башни Московского Кремля со стороны памятника Святому Князю Владимиру.
Фото предоставлено Пресс-службой Президента Российской Федерации.
Теперь - общий вид Московского Кремля. И - как раз с высоты птичьего полета!
Фото предоставлено Пресс-службой Президента Российской Федерации.
Кремль и Красная площадь... Впечатляет, да?
Фото предоставлено Пресс-службой Президента Российской Федерации.
Узнаете? Большой Кремлевский Дворец - вид со стороны Водовзводной башни.
Фото предоставлено Пресс-службой Президента Российской Федерации.
Смеркалось... Вот вам, пожалуйста, - ночной вид на Московский Кремль.
Фото предоставлено Пресс-службой Президента Российской Федерации.
Пролетая мимо Спасской башни... Соборная площадь Кремля. А слева прямо перед вами - Колокольня Ивана Великого.
Фото предоставлено Пресс-службой Президента Российской Федерации.
Пожалуй, самый уникальный снимок нашей фотогалереи: ночная иллюминация Московского Кремля. И еще обратите внимание - здесь светят все пять Кремлевских Звезд!
Фото предоставлено Пресс-службой Президента Российской Федерации.
Московский Кремль на фоне столицы. Присмотритесь...
Фото предоставлено Пресс-службой Президента Российской Федерации.
И снова неожиданный ракурс: Большой Кремлевский Дворец и Соборная площадь.
Фото предоставлено Пресс-службой Президента Российской Федерации.
Президентский штандарт над Кремлевским Сенатом.
Фото предоставлено Пресс-службой Президента Российской Федерации.
Фасад Большого Кремлевского Дворца. На рассвете.
Фото предоставлено Пресс-службой Президента Российской Федерации.
Рубиновая звезда на Боровицкой башне. Вид сверху. Уникальный снимок. Да здесь все фотографии уникальные!
Фото предоставлено Пресс-службой Президента Российской Федерации.
Внимание: панорама Большого Кремлевского Дворца и Соборной площади с видом на Москву-реку.
Фото предоставлено Пресс-службой Президента Российской Федерации.
Кремль. Восход солнца...
Фото предоставлено Пресс-службой Президента Российской Федерации.
Иван Великий в окружении древних храмов на Соборной площади Московского Кремля.
Фото предоставлено Пресс-службой Президента Российской Федерации.
Смотрите, любопытная панорама... Московский Кремль. Храм Христа Спасителя. Московский Государственный Университет. С такой-то высоты - все вроде рядом!
Фото предоставлено Пресс-службой Президента Российской Федерации.
Вид сверху на купола Собора Пресвятой Богородицы, что На Рву. Не все узнали, что это? А это - Храм Василия Блаженного, еще так называется эта Святыня.
Фото предоставлено Пресс-службой Президента Российской Федерации.
Куранты Спасской Башни и Кремлевский Сенат.
Фото предоставлено Пресс-службой Президента Российской Федерации.
Троицкая башня, Иван Великий и Государственный Кремлевский Дворец.
Фото предоставлено Пресс-службой Президента Российской Федерации.
Вид на Арсенал и Кремлевский Сенат.
Фото предоставлено Пресс-службой Президента Российской Федерации.
И, наконец, - еще одна панорама Московского Кремля. На рассвете.
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Ух, пока все! Искренне ваш - Александр Гамов.
ИСТОЧНИК KP.RU