Таким Кремль мы еще не видели: Спасская башня и рубиновые звезды с высоты птичьего полета

Ну, что - полетели?

...Но сначала - несколько слов.

За 530 лет Кремлевской жизни (а наше знаменитое на весь мир архитектурно-историческое сооружение создавалось десять лет - с 1485-го по 1495-й) эти малахитовые крыши, надежные стены, рубиновые звезды и блещущие золотом купола еще никто не видел сверху.

Мы с вами, дорогие друзья, - первые!

Журналист "Комсомольской правды" Александр Гамов в часах Спасской башни Московского кремля.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Только не жмурьтесь, пожалуйста, от этой красоты - иначе наша российское великолепие, которое сооружалось веками, - промелькнет мимо нашего сердца и нашей души.

И еще - не вздумайте прятать в глубине своей памяти чувство гордости! Да это и невозможно. И вы сейчас поймете - почему?

А пока - «Комсомолка» и наш блестящий сайт выражают искреннюю благодарность за предоставленные снимки и подготовку этой сенсационной публикации - руководителю управления пресс-службы Президента России Андрею Цыбулину, советнику директора Федеральной службы охраны (ФСО) России Сергею Девятову и в целом этой службе. Спасибо за содействие коллегам - Елене Нестеровой, Ольге Гринькиной, Ивану Макееву...

Фото предоставлено Пресс-службой Президента Российской Федерации.

Вид на Боровицкую и Оружейную башни Московского Кремля со стороны памятника Святому Князю Владимиру.

Фото предоставлено Пресс-службой Президента Российской Федерации.

Теперь - общий вид Московского Кремля. И - как раз с высоты птичьего полета!

Фото предоставлено Пресс-службой Президента Российской Федерации.

Кремль и Красная площадь... Впечатляет, да?

Фото предоставлено Пресс-службой Президента Российской Федерации.

Узнаете? Большой Кремлевский Дворец - вид со стороны Водовзводной башни.

Фото предоставлено Пресс-службой Президента Российской Федерации.

Смеркалось... Вот вам, пожалуйста, - ночной вид на Московский Кремль.

Фото предоставлено Пресс-службой Президента Российской Федерации.

Пролетая мимо Спасской башни... Соборная площадь Кремля. А слева прямо перед вами - Колокольня Ивана Великого.

Фото предоставлено Пресс-службой Президента Российской Федерации.

Пожалуй, самый уникальный снимок нашей фотогалереи: ночная иллюминация Московского Кремля. И еще обратите внимание - здесь светят все пять Кремлевских Звезд!

Фото предоставлено Пресс-службой Президента Российской Федерации.

Московский Кремль на фоне столицы. Присмотритесь...

Фото предоставлено Пресс-службой Президента Российской Федерации.

И снова неожиданный ракурс: Большой Кремлевский Дворец и Соборная площадь.

Фото предоставлено Пресс-службой Президента Российской Федерации.

Президентский штандарт над Кремлевским Сенатом.

Фото предоставлено Пресс-службой Президента Российской Федерации.

Фасад Большого Кремлевского Дворца. На рассвете.

Фото предоставлено Пресс-службой Президента Российской Федерации.

Рубиновая звезда на Боровицкой башне. Вид сверху. Уникальный снимок. Да здесь все фотографии уникальные!

Фото предоставлено Пресс-службой Президента Российской Федерации.

Внимание: панорама Большого Кремлевского Дворца и Соборной площади с видом на Москву-реку.

Фото предоставлено Пресс-службой Президента Российской Федерации.

Кремль. Восход солнца...

Фото предоставлено Пресс-службой Президента Российской Федерации.

Иван Великий в окружении древних храмов на Соборной площади Московского Кремля.

Фото предоставлено Пресс-службой Президента Российской Федерации.

Смотрите, любопытная панорама... Московский Кремль. Храм Христа Спасителя. Московский Государственный Университет. С такой-то высоты - все вроде рядом!

Фото предоставлено Пресс-службой Президента Российской Федерации.

Вид сверху на купола Собора Пресвятой Богородицы, что На Рву. Не все узнали, что это? А это - Храм Василия Блаженного, еще так называется эта Святыня.

Фото предоставлено Пресс-службой Президента Российской Федерации.

Куранты Спасской Башни и Кремлевский Сенат.

Фото предоставлено Пресс-службой Президента Российской Федерации.

Троицкая башня, Иван Великий и Государственный Кремлевский Дворец.

Фото предоставлено Пресс-службой Президента Российской Федерации.

Вид на Арсенал и Кремлевский Сенат.

Фото предоставлено Пресс-службой Президента Российской Федерации.

И, наконец, - еще одна панорама Московского Кремля. На рассвете.

Ух, пока все! Искренне ваш - Александр Гамов.