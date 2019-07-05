2019-07-05T15:04:24+03:00
Общество

"Толик, не пей бодягу!": В Нижегородской области пенсионер выразил последнюю волю в необычной предсмертной записке

Последними словами Николая Степановича стали пожелания своему другу
Артем ДЕГТЯРЕВ
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Тело 71-летнего пенсионера обнаружила его дочь.Тело 71-летнего пенсионера обнаружила его дочь.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Трагический инцидент произошел 30 июня в поселке Ветлужский Краснобаковского района Нижегородской области. 71-летний пенсионер Николай Степанович А. постоянно проживал в Краснобаковском доме престарелых, но периодически навещал свой дом, чтобы проверить все ли в порядке в покинутом жилище. Не стало исключением и последнее воскресенье июня.

Когда спустя сутки пожилой человек не вернулся в дом престарелых - персонал забил тревогу и сообщил дочери Николая Ольге о том, что ее отец пропал. Взволнованная женщина срочно приехала в поселок Ветлужский. В доме отца ей открылась ужасная картина.

- Вечером 1 июля в отдел полиции "Краснобаковский" поступило обращение от женщины, которая сообщила, что в частном доме в поселке Ветлужский она обнаружила своего отца, 71-летнего Николая А. мертвым. Рядом с телом мужчины была найдена записка. - рассказал "КП" источник в правоохранительных органах.

Как дочь Николая Степановича рассказала в полиции, в последнее время отец сильно жаловался на здоровье из-за своих хронических заболеваний. Он оставил записку, в которой объяснил причину своего поступка, а также дал совет своему близкому другу.

Текст записки: «Надоело терпеть эти болячки! Толик, не пей эту бодягу»

ИСТОЧНИК KP.RU

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