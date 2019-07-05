Из-за вас, моя черешня, обошёл весь рынок я

Как же это прекрасно. Прийти июльским деньком на рынок, пройти гоголем между рядами, остановиться возле небольшого лоточка (чей продавец наименее навязчив) и выбрать самую вкусную в мире черешню. Самую сладкую и сочную. Самую полезную. По крайней мере, так вам говорят на рынке. Потом прибежать домой, высыпать ее в большую тарелку, подставить под струю холодной воды и торжественно, как кубок, отнести к столу. Спелые ягоды переливаются на солнце словно рубиновые камушки. Их бы в сундучок до лучших времён.

Но нет. В другой раз. А сейчас...

Берёшь самую крупную и откусываешь половину. От вскрытой мякоти исходит аромат, вызывая в человеке самые трепетные чувства. Вызывая в нем негу и томление.

Все, больше нет сил. Иду за черешней.

ИЩИТЕ САМОЛЕТНЫЙ ТОВАР

Если вам не хватает внимания (ну вообще, в жизни), приезжайте на Дорогомиловский рынок (станция метро «Киевская»). Там вас обступят как иностранного делегата и предложат попробовать любое лакомство. Мне один таджик даже малины отсыпал, а она стоит 800 рублей килограмм (говорит, из Владимирской области). Но меня больше интересовала черешня.

- Ее разделяют на три вида, - рассказал мне продавец по имени Рухшон. - «Шоколадница» - это самая темная и крупная. «Шампанское» - ягоды меньше размером и посветлее. И «розовая» - с желтоватым оттенком. Говорить, какая черешня вкуснее, нельзя. Кому какой вкус нравится.

Пусть вас не смущает разница в размерах, та что поменьше тоже найдет своего ценителя.Фото: Павел КЛОКОВ

- А откуда дровишки? - поинтересовался я.

Рухшон растерялся. Нет никаких дровишек.

Потом понял:

- Узбекистан. 350 рублей килограмм.

Эксперт из меня получился неважный. Потому что все ягоды, которые я попробовал, мне понравились.

Соседний продавец довольно громко объявил:

- Если вам говорят «Узбекистан», не верьте. Фергана пойдёт позже. Это у них Сербия лежит. Тем более такая дешевая.

Рухшон этот выпад проигнорировал и с досадой отвернулся.

- Мой вам совет, старайтесь покупать ягоды, которые лежат в коробках, - продолжал разоблачитель. - Вот - в таких как у меня... Сразу видно, самолетный, а, значит, свежий товар. Армения. 600 рублей за килограмм.

Самая дорогая, отборная черешня лежит ягодка к ягодке. О цене - отдельный разговор, но вкусно.Фото: Павел КЛОКОВ

- Но на них даже не написано, из какой страны, - заметил я.

- Все было написано, - реагировал продавец. - Просто наклейки содрали.

Врут на рынке, по-прежнему, самозабвенно и с вдохновением.

Я взял одну огромную армянскую ягоду, протер ее, словно в детстве, об кофту и откусил. Вкуснятина. И, честно говоря, плевать, откуда ее привезли.

БЫЛА УЗБЕКСКОЙ, СТАЛА АРМЯНСКОЙ

На улице, рядом с рынком, стоит длиннющий стол и на нем море черешни. Продавщица с измученным видом объясняет:

- Это Молдавия. Это Греция. Это Турция. Чуть дальше Узбекистан. За ним Греция. Азербайджан. Сербия.

За черешневым раем отправляйтесь на рынок.Фото: Павел КЛОКОВ

А я запомнил коробку с Узбекистаном словно шарик, накрытый напёрстком (мне же сказали, что Фергана будет позже). И дельно спрашиваю:

- Вы уверены, что это Узбекистан?

Та засуетилась. Начала чепчик поправлять, хотя никакой надобности в этом не было.

- Ой, - говорит, - ошиблась. Это Армения. 400 рублей за килограмм. Возьмёте?

Взял полкило. Вкусно.

МАГАЗИНЫ НЕ УСТУПАЮТ

В супермаркетах, как выяснилось, черешня не хуже.

«Перекресток» (проспект Мира, 33). 500 гр азербайджанской черешни - 239 рублей. Если верить этикетке, два дня как сорвали с дерева. А срок годности (при температуре хранения +8 градусов) - 30 суток. Ягоды кое-где с небольшими, но не критичными вмятинками. Веточки ярко-зеленые, даже не успели подсохнуть. Пробовать в магазине нельзя, поэтому я купил. Ничем не уступает Дорогомиловскому рынку. Может, даже из одного сада.

Черешная в супермаркете, цена за 500 грамм.Фото: Павел КЛОКОВ

«ВкусВилл» (Новоясеневский проспект, 11). Такое ощущение, что в одну коробку насыпали и «Шоколадницы», и «Шампанского». Размер небольшой. Поэтому напоминает вишню. Цена - 395 рублей за килограмм. Для этого магазина сравнительно недорого. Вкус также отменный. Черешня сочная и сладкая.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

БЕРИТЕ С СОБОЙ НА РЫНОК БУТЫЛКУ ВОДЫ

- Сорта черешни окрашены более разнообразно, чем сорта вишни - от светло-желтого до черно-красного, - рассказал «КП» агроном Михаил Воробьев. - Более полезны темноокрашенные сорта, в них больше антоцианов - соединений, благоприятно влияющих на сосуды и сетчатку глаз. Но все же главное достоинство черешни - её сладкий вкус. На него и нужно ориентироваться, если есть возможность попробовать. Правда, какими руками собирали ягоды – неизвестно, поэтому полезно захватить с собой бутылочку воды и споласкивать ягоды перед дегустацией. Если вкус плодов травянистый, то, скорее всего урожай собирали недозрелым - чтобы подольше хранился. Это не криминал, но зачем вам невкусная черешня? Разве что на компот, да и то, если продают существенно дешевле, чем остальную. Если плодоножки (зелёные веточки) слегка подсохли, это не повод считать ягоды плохими, в прохладных условиях черешня хранится до 3-х недель, и если вкус вас устраивает, то смело покупайте.

- На что обращать внимание при покупке?

- Увы, но всевозможные вредители норовят покуситься на урожай черешни незадолго до уборки. Поэтому черешневые сады обязательно обрабатывают ядохимикатами. Если это сделать поздно, то химикаты не успеют разложиться на безопасные компоненты и частично останутся в ягодах. Несвоевременную (слишком позднюю) обработку отчасти можно определить визуально - если в углублении, где прикрепляется плодоножка, виден беловатый или сероватый налёт, то, скорее всего это не пыль, а именно остатки химиката. Кроме того, если во время дегустации вы почувствовали нехарактерное для сладких ягод пощипывание языка или губ - от покупки лучше отказаться, а если уже купили - не экономьте на здоровье, отправьте в мусорное ведро.

Некоторые продавцы утверждают, что черешня подмосковная.

Вполне можно верить. На сегодняшний день выведено уже около двух десятков сортов, которые успешно плодоносят и в Московской, и в Ленинградской, и в Тверской областях.

ВОЗЛЕ МЕТРО

Летом в Москве очень много челноков, которые торгуют стихийно, перемещаясь в пространстве словно герои фэнтези. Идёшь в магазин, раскладушка с черешней стоит. Выходишь - уже никого. То ли все за 15 минут продали, то ли полиция на горизонте появилась.

Чаще всего таких торговцев можно встретить возле станций метро. Например, «Ясенево» (со стороны ТЦ «Калита»). Молодой уроженец Таджикистана ставит раскладной стол, а его товарищи тащат из «Жигулей» седьмой модели ящики с черешней. Пять минут - и торговля пошла. Особенно вечером - после шести, когда трудовой люд возвращается с работы.

Я взял одну черешенка и начал ее рассматривать. Так долго, что продавец начал нервничать.

Так... Веточка чуть подсохла, но не смертельно. Дней пять-шесть как с дерева. В углублении, где плодоножка, никаких следов от химикатов. Цвет - истинная «шоколадница». Размер - три иксэлечка... Ну то есть большой. Запах приятный. Сама ягода цела и невредима. Как будто за углом сорвали.

- Ну съешьте ее, съешьте, - не выдержал таджик. - Даже на вкус поймёте, что это Узбекистан. У меня все документы есть.

- А можете показать?

- Они в машине...

Кто бы сомневался.