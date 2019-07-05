О сыновней «неблагодарности»

Анастасия РУБЦОВА, психолог.

Подруга привезла сына на море. Сын – красивый модный мальчик 12 лет. Вышел на пляж, презрительно надул губы, говорит, что это вообще, там слева на камнях водоросли и нет парашютов. Вот зимой в Дубае были парашюты.

«Настя, - пишет подруга, - как его утешить? А если он вообще не будет купаться? Что делать?»

«Попробуй, - пишу, - местную рыбу. И вино. Вот такой мой профессиональный совет».

Еще одну подругу дочка, очаровательная девочка, похожая на Гермиону, обвинила, что дома пыльно и бардак. «Блин, - говорит подруга, чуть не плача, - я согласна, бардак, вторую неделю пропылесосить некогда, то отчет сдаю, то в больницу к тете Лене бегу, то на спорт – ну, может, и не надо было на спорт, я же могла пропылесосить в это время».

Еще одному другу дочь с пренебрежительной гримаской говорит: «Ну чтоооо, ты в июне мне наконец купишь х-box или у тебя опяяяяять мало денег?». Другу стыдно, потому что денег действительно маловато. И он сразу не отец-молодец, а виноватый лузер, у которого третий месяц не хватает денег на x-box.

Так вот, это ловушка.

Интересно, что в нее, в эту ловушку, проваливаются обычно самые ответственные и чуткие родители. Те, кто по-настоящему старается, и им правда не все равно, как ребенок себя чувствует. Кому все равно, те неуязвимы для упреков. Страдают родители, у которых расходы «на ребенка» (учеба, репетиторы, лечение, развлечения, модные штуки) – если не самая большая, то уж точно заметная статья в бюджете.

Но все-таки они, напуганные книгами про детские травмы и родительскую черствость, сами бесконечно сомневаются: а не маловато ли я делаю? А почему ребенку недостаточно? Может, надо стараться больше?

Нет.

Надо стараться меньше.

Мы все (ок, не все, но многие) разделяем иллюзию, что, если быть хорошими заботливыми родителями, стараться и все делать правильно, ребенок оценит. Он будет благодарен.

На самом деле ребенок очень плохой оценщик.

У него нет надежных критериев, по которым он мог бы оценивать нашу родительскую работу как «хорошую» или «плохую». У него слишком мало жизненного опыта.

Ребенок - как и любой человек - будет думать, что нам все дается легко и ничего не стоит, хоть уборка, хоть зарабатывание денег. А если мы чего-то не делаем, то из глупого упрямства.

Пока он не узнает, что это не так.

Ребенок – как и любой человек – будет считать, что «хорошо» это когда лучше, чем «нормально». И если зимнее море в Дубае, подарки, модные гаджеты, чистота в доме, и вдобавок ко всему внимательный терпеливый родитель – это его «нормально», то, с одной стороны, можно порадоваться за него, серьезно. С другой стороны, ему ведь действительно неоткуда узнать, что бывает совсем не так.

А оно бывает.

Ребенок не может оценить, чего это «нормально» стоило и стоит нам. Он не видит, от чего мы отказываемся и как стараемся. И не дело ребенка, а уж особенно подростка, ставить нам как родителям заслуженную пятерку.

И уж точно это не дело общества – оно ведь тоже, как младенец, считает, что мы должны еще больше стараться, и еще, и еще, и еще.

Эту пятерку можем поставить себе только мы сами.

Можем, и даже, я бы сказала, должны.

Это нам – не нашим детям и не внешним зрителям – приходится нащупывать точку, в которой происходит превращение. Когда наши дети из нежных малышей, которым нужна привязанность, тепло, безопасность и «все самое лучшее», превращаются в подростков, которым нужно нечто совершенно другое.

Им нужно, чтобы было, что преодолевать и с чем справляться. И трудности нужны, и ограничения.

Им иногда, представьте, нужно, чтобы сказали: «Грязно? Зайчик, прибери и вымой полы. Тебе лень, но мне, поверь, лень гораздо больше. И я очень сильно устала».

Им иногда очень отрезвляюще слышать: «Не нравится море? Ну, придумай что-нибудь, чтобы не портить мне отпуск, потому что мне – нравится».

И даже вот эту дурацкую, бесившую нас в детстве родительскую фразу «Я деньги что, печатаю?» - можно иногда реабилитировать.

Мы же их правда не печатаем.

И знаете, детям действительно нужно, чтобы кто-то рассказывал им про деньги. Что их довольно сложно зарабатывать. Что большинство из нас не добивается таких успехов, как Илон Маск. Да что там, даже стать начальником отдела закупок – иногда большой труд и удача. Денег часто не хватает на что-то, и это нормально.

У нас, родителей, нигде не спрятано бесконечного источника богатств и сил, терпения и самопожертвования. Очень жаль.

Но всем будет лучше, если ребенок догадается об этом до того, как ему стукнет 18.

Лучше всего, если мы сами замечаем свои заслуги.

Тогда и ребенок, если повезет, заметит не только то, чего родитель НЕ покупает и НЕ делает, но случайно и то, что родитель делает. Не пыль на полках, а то, что предыдущие 10 лет кто-то ее периодически вытирал. Что в холодильнике есть еда, а у самого ребенка – теннис и репетитор по английскому.

Искусство тут в том, чтобы показать это ребенку, не нападая на него. Не вставая в позицию обвинителя и не швыряясь словом «неблагодарный».

Не «неблагодарный».

Неопытный.

А если мы хотим благодарности – то почему бы и не показать, за что в принципе можно быть благодарным другому человеку? Да за все, буквально за все можно – за приготовленный ужин и за кроссовки в подарок, за утешение и за то, что наша одежда волшебным образом оказывается выстиранной, за то, что кто-то планирует наш отдых и терпит в своем доме наших друзей. И ведь как благодарить, ребенок тоже не знает. Покажите. Расскажите. Этот навык не формируется «сам» и не берется из воздуха.

А он бесценный.

Он гораздо полезнее, чем навык «считать другого виноватым». Или чем навык «быть недовольным».

Когда-нибудь именно за него вам и будут благодарны. Хотя это и не точно.

А пока попробуйте рыбу и вино.

По материалу с Facebook автора