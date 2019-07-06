5 способов бесплатно подтянуть английский за лето

1. Бесплатное общение. Чаты

Современные технологии позволяют любому школьнику общаться с иностранцами, даже не выходя из дома, и при этом совершенно бесплатно. В интернете можно найти множество международных социальных сетей, где собираются люди, страстно желающие заговорить на английском.

К примеру, Еasy language exchange. Освоить эту сеть очень просто. Естественно, сначала нужно зарегистрироваться: ввести свои личные данные и обозначить уровень языка. Тут же можно протестироваться. И всего через 5 минут можно начинать беседу. Вас сразу же добавят в общий чат. Там идёт разговор на общие темы: о природе, погоде и тому подобное.

Вы можете сами проявить инициативу и написать кому-то из пользователей личное сообщение, либо ждать, пока они напишут вам. В любом случае, через некоторое время у вас появится огромное количество онлайн-друзей из самых разных уголков мира. Вы сможете разговаривать с ними на любые темы, обсуждать хобби, путешествия, спорт. И все это на английском языке! Кроме того, на сайте есть различные тематические форумы и онлайн-уроки.

Таких чатов в Интернете множество. Например, есть ещё Hello Talk. Эта соцсеть работает по тому же принципу, что и easy language exchange. Однако есть и отличия.

Hello Talk - это мобильное приложение, которое нельзя использовать, просто открыв страницу в браузере. Но скачать приложение и зарегистрироваться в нем не займёт у вас много времени. После этого вам нужно будет выбрать язык. И все, можете общаться. Сервис сам предложит вам подходящих пользователей, с которым вы сразу же сможете начать общение. Это люди из самых разных стран мира, англоязычных и не только. С ними вы точно прокачаете свой язык.

Конечно, есть и другие сервисы. Например, и Italky и speaky. Работают они примерно одинаково.

Но! Тут есть нюансы. Первое – не факт, что ваши собеседники говорят на том самом британском или американском английском. Они могут использовать спешглиш (вариант английского, который распространен в испаноязычных странах) или рунглиш (смесь английского и русского). А ведь при изучении иностранного языка важны не только набор слов и грамматика, но и правильное произношение.

Второе. Обычно регистрация не проверяется и кто зарегистрировался под ником Alise, 19 лет – не известно. Можно нарваться и на любителей потроллить в соцсети.

Так что осторожно выбирайте собеседников. А если таким образом подтягивает язык ваш школьник – сами изучите круг его общения, оцените собеседников.

2. Скайп

Для того, чтобы заниматься английским по скайпу совершенно необязательно платить бешеные деньги носителям языка. Это можно делать абсолютно бесплатно. Вам достаточно зайти на портал speaking24.com. Регистрация займет меньше минуты. От вас потребуется ввести личные данные и аккаунт Скайп. По желанию, можно указать свои увлечения. Это поможет быстрее найти единомышленников. Сразу после регистрации сервис предоставит вам список носителей языка. Вы можете выбрать собеседника по возрасту, полу и общим интересам. Затем просто приглашаете его в скайп и начинаете говорить, говорить и говорить…

Но! Здесь тоже можно «нарваться» на неадекватного собеседника. Но их как будто поменьше, чем в предыдущих вариантах. Как правило, в Скайпе сидят пожилые люди, которым не с кем пообщаться. От них вы узнаете много интересного и у них обычно хватает терпения объяснить вам ваши ошибки.

3. Игры

Вряд ли можно найти человека, который использует свой телефон только чтобы звонить или переписываться со знакомыми. Многие любят поиграть в различные бегалки, прыгалки, стрелялки и головоломки. Однако есть и такие игры, которые могут прокачать вас в изучении иностранного языка.

Например, приложение Duolingo. Совершенно не напрягаясь, просто играя в игру, вы сможете запомнить колоссальное число новых слов. Вместе с тем, повторите и все правила грамматики. Только предупреждаю - от уровня к уровню задания будут становится сложнее и сложнее! Или FluentU — платформа, где для изучения языка используются реальные видеоролики из ток-шоу, музыкальных клипов, рекламы, кино. Приложение отслеживает изучаемые вами слова и рекомендует видео, в которых они встречаются.

Есть и другие приложения - Полиглот, LinguaLeo, Easy ten. Вариантов тут хоть отбавляй.

Но! Нужно иметь в виду, что часть таких приложений – условно бесплатные. То есть для прохождения начального уровня ничего платить не нужно. А потом могут потребовать плату за каждый урок. Узнавайте это заранее, прежде чем установите приложение на смартфон.

4. Тестирование

Иногда необходимо протестировать свои знания, проверить, на каком уровне ты находишься. В английском есть три осноных уровня владения языком: Beginner, Intermediate и Advanced. Причем, в каждом из них ещё два подуровня. В интернете есть много тестов, которые помогут определить ваш уровень. К примеру, Cambridge English или englex.ru. Прохождение теста займет у вас не более получаса.

Это тестирование особенно поможет, если вы собираетесь сдать языковой тест для продолжения учебы или поиска работы в компании, где нужен сотрудник со знанием иностранного.

Поможет это тестирование и старшеклассникам, которые собираются сдавать английский в форме ЕГЭ.

5. Онлайн-курсы

Безусловно, в интернете есть огромное количество онлайн-курсов. Причем, всегда большими буквами написано БЕСПЛАТНО. Однако, в большинстве случаев, оказывается, что бесплатными-то были первые пару уроков, а дальше, товарищи, платите денюжку. Поэтому реально бесплатные ресурсы найти крайне сложно.

BBC learning, пожалуй, один из немногих. Это мобильное приложение, которое позволяет слушать интересные радиопередачи и одновременно учить английский. Вы можете выбрать любую интересующую вас тему: психология или спорт, философия или путешествия и так далее. Причем, во время прослушивания можно следить за текстом. Так текст сразу становится максимально понятным, и слова запоминаются легко.

Бесплатные курсы есть также на сайте Британского совета https://www.britishcouncil.ru. Здесь же предлагают специальные программы повышения квалификации для учителей английского. Они тоже зачастую бесплатны.