Теодор Курентзис: Я бы репетировал даже с крысами

Даже люди не имеющие отношения к музыке, знают, кто такой Теодор Курентзис. Восьмое чудо света России. Великий дирижер современности, превративший концерты в шоу, где музыканты играют стоя, а сам он стоит у пюпитра в джинсах и ботинках с красными шнурками. Трудоголик, секс-символ, делающий собственный парфюм. Европеец по рождению, ставший патриотом России. Восемь лет назад Курентзис появился в Перми и за годы работы сделал Пермскую оперу местом паломничества сотен тысяч людей. Даже мне приходилось видеть тетенек, мало смыслящих в музыке, но приезжающих на Курентзиса организованными группами "лечиться" энергией, исходящей из его музыки.

Но все хорошее когда-то заканчивается. 21 июня появилась новость о том, что Курентзис покидает пост Худрука Пермского театра оперы и балета. Вскоре на официальном сайте театра появилось прощальное письмо дирижера, в котором он называл виновными в своем отъезде администрацию Пермского края

«Хочу поблагодарить администрацию Пермского края… Без их полнейшего непонимания, отсутствия трепета и чуткости я никогда не нашел бы силы принять решение покинуть свой рай», — написал Курентзис.

Первое интервью по этому поводу у дирижера взяла Ксения Собчак в передаче "Осторожно, Собчак".

Почему Курентзис уехал из Перми

"Правда такова. Когда я приехал в Пермь, в театре не было музыкальной культуры... оркестр был слабого уровня. Не хочется это говорить, но такова правда. Когда в городе произошла культурная революция, меня вызвали, чтобы реорганизовать культурную жизнь... потом случился ажиотаж вокруг оперного театра Перми. Появились люди, появился другой туризм. Но у нас по-прежнему была острая необходимость сцены и репетиционной базы. Мы работали в средневековых условиях: компьютера не было, все хендмейд. Репетировали в храме евангелистов. Там наверху, где бегают крысы и тараканы - есть футбольная площадка. Когда на площадке не было занятий по футболу - нам давали репетировать. В этих стенах мы сделали Моцарта, Малера, те постановки, о чем говорит мир".

Об отношении с новым губернатором

"Не дайте Курентзису уехать", - в такой майке поднялся на сцену губернатор Перми Максим Решетников, в конце дягилевского фестиваля - грандиозного мероприятия, ежегодно устраиваемого в Перми.

Однако дирижер назвал выход губернатора "флешмобом". Отношения между дирижером и властями были напряженными. По словам, Курентзиса, Максим Решетников был постоянно занят и не посещал его премьеры.

"Вчера, например, ночью у меня был ужин с президентом Австрии. Он был на "Ленинградской симфонии", которую я делал в Вене, и человек пришел. От губернатора Пермского края такого не было".

Не пришел губернатор и тогда, когда дирижер по просьбе властей, прервал больничный, чтобы продирижировать оперой.

"У меня была операция в Штутдгарде, мне ставили стент, был камень в почках, мне позвонили и предложили продирижировать "Ромео и Джульеттой", потому что губернатор хотел показать это своим друзьям. Я приехал и продирижировал, хотя врачи были против. Потом мне пришлось ставить новые стенты... а они после концерта даже не зашли ко мне. Я из-за них это делал, они не пришли не сказали "спасибо". Но хорошо, у людей такое воспитание".

По словам дирижера, в последнее время власти проводили "атаку на терпение".

Дирижер Теодор Курентзис. Фото Виктор Васильев/Интерпресс/ТАСС

"Новый министр культуры Вячеслав Торчинский начал спрашивать, почему я мало нахожусь в Перми, говорил: берите отпуск за свой счет если вы хотите находиться в Зальцбурге... Они отправляли к нам постоянные проверки около 24 раза в году". Хотели аннулировать 20 процентов гастрольной деятельности. То есть, стали выступать как менеджеры, которые не имеют опыта работы, но думают что знают лучше".

Одной из просьб Курентзиса к властям было - сдержать данное когда-то обещание по строительству нового театра.

"Когда меня звали в Пермь, то дали конкретные обещания, что построят театр... В конкурсе на тот момент уже победил проект Дэвида Чипперфильда, потрясающий проект... ".

Ударом для дирижера было узнать, что вместо понравившегося ему проекта Чипперфильда власти будут реализовывать проект "неизвестного архитектора" из Санкт-Петербурга, а заниматься строительством новой сцены, которую обещали для Курентзиса, будет экс-худрук Новосибирской оперы Владимир Кехман.

Как отметила Ксения Собчак, с приглашением Кехмана на совещание "была нарушена принципиальная субординация": если ты при наличии театрального руководителя приглашаешь человека со стороны - это выглядит как пренебрежение к людям, которые работают театре.

И неслучайно в интервью прозвучала фраза: "Там, где Кехман - там не может быть Курентзиса и наоборот".

Могло ли что-то измениться

Могло ли что-то измениться, если бы губернатор Перми выполнял все просьбы Курентзиса? Дирижер считает, что, скорее, да:

"Если было бы старание, доверие между людьми, если бы губернатор сказал: "я понимаю вы делаете эту работу, и я пытаюсь найти вам место для репетиций"... Я бы продолжал работать и с крысами... А когда дают обещание, а потом начинают применять какие-то психологические школьные приемы - доверие к человеку пропадает. Я понимаю: он кинет. А у меня 180 артистов, которые бросили свои дома и из Европы переехали в Пермь - и я несу за них ответственность".

Курентзис отметил, что не прекратит свои отношения с Пермью, несмотря на отъезд:

"Я уеду один, если кто-то хочет ко мне присоединится - это его решение. Чтобы не бросать пермскую аудиторию, я хотел бы продолжить дягилевский фестиваль. Я оставил после себя хорошую команду. Останется Андрей Борисов, директор Пермского театра. Но если будет директором другой человек - тогда все мосты будут разрушены никакой фестиваль я не буду делать".

Что будет теперь

Курентзис отметил, что еще не решил точно, куда отправится, но, скорее, местом работы будет Петербург.

На вопрос Собчак, не возникнет ли конкуренции с местной музыкальной элитой, Курентзис ответил отрицательно:

"Я с уважением отношусь к эти людям, но не дышу их воздухом. Мой труд - лабораторный, моя диагностика немножко отличается от официальной академической... я не делаю империю, я делаю маленькую комнату".

Цитаты Курентзиса

О загранице:

"Я не хочу жить за границей. Политический мир запада не лучше, чем в России. Я не дурак, я жил там 20 лет, знаю, что такое «черные полковники» и Европейский тоталитаризм, поэтому лучше могу ценить, что есть в России".

О патриотизме:

"Хоть убей, люблю Россию. Для меня патриотизм - это простые вещи: когда заботишься, чтобы твоя собака не какала на улице на углу, а твой ребенок вместо того чтобы сидеть у телевизора - лучше почитал Пушкина".

"Я истратил всю свою молодость на провинции России: 10 лет в Новосибирске, 7 лет в Перми. Стаж большой. Я благодарен этому, я научился всему прекрасному у русского народа. Это потрясающий народ. Трудно увидеть это, когда живешь в столичных городах. Поэтому я бы не хотел уходить из Перми".

О празднике 9 мая:

"В России происходит то, что происходит во всех странах мира: в праздниках и скорби нет эстетики. Однако если воспринимать все через эстетику - ты проиграешь. Народ имеет право на все, что хочет в эти дни. Люди, которые требуют отменить парад - пусть лучше две минуты помолчат у себя дома. Те, кто говорят о духовности, пусть лучше говорят меньше на две минуты о духовности, и молятся в это время.

О музыке:

"Я считаю, что музыка - это ритуальное искусство, поэтому нужно, чтобы люди поверили, что есть жизнь после смерти и существует жизни до смерти. Мне хочется, чтобы на концертах реально открывалось сердце".

"Классическая музыка нужна, чтобы люди были более толерантны. Моя миссия - давать образование, вкус и вырастить публику"

О славе:

"Звезды на небесах, а здесь какие-то люди. Есть поумнее, есть поглупее. Есть люди, которые восторгаются тем, что я делаю, они что-то пишут, но когда я читаю, то понимаю, что они вообще ничего не поняли. А есть люди, которые плохо говорят, плохо пишут, они что-то поняли".

О ботинках:

"Я ношу ботинки - копию с ботинок Маяковского. Заказал их в маленьком магазинчике в Перми, они очень дешевые, я не надеваю дорогих вещей".

Об интригах:

"Есть люди, которые любят интриги. Они любят создавать проблемы там, где их не существует. Их логика - если ты все контролируешь - значит, ты существуешь".