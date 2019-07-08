2019-07-08T11:19:14+03:00
Происшествия

В Москве поймали лже-сотрудника ЦОДД, который вымогал деньги под угрозой эвакуации автомобилей

Пострадавших от его действий просят обратиться в полицию [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
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Сейчас полицейские ищут пострадавших от действий лже-инспектора.Сейчас полицейские ищут пострадавших от действий лже-инспектора.
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Зеленая жилетка с логотипом Центра организации дорожного движения, полицейская кепка, рация в кармане на груди и главное оружие - планшет для фиксации нарушений ПДД: так замаскировался Михаил Вишняков, который несколько месяцев кошмарил московских автомобилистов. На днях мужчину, с липовой корочкой сотрудника ЦОДД задержали в центре Москвы. Опознали самозванца настоящие инспекторы ЦОДД. Причем даже им мошенник врал до последнего. Диалог сняли на видео.

- Вы сотрудник ЦОДД?

- Да, вот удостоверение. И работаю с ГИБДД.

- А чем вы тут занимаетесь?

- Хорошо не вопрос (показывает фотографии машин в планшете).

- То есть нарушения фиксируете? А кому потом передаете?

- В ГИБДД, я работаю как вы понимаете за процент с каждого нарушения. Больше фото, больше денег!

Похожую историю Михаил в тот же день рассказал в полиции. Там его сразу раскусили. Причем оказалось, что неделю назад его уже задерживали с тем же фальшивым удостоверением. Провели профилактическую беседу, а потом отпустили на время доследственной проверки. Ему бы притаиться, но нет: снова взялся за свое.

- Схема «работы» - пугает граждан штрафами и за вознаграждение не штрафует , - рассказал "КП" Александр Евсин, руководитель ситуационного центра ЦОДД.

Сейчас полицейские ищут пострадавших. Пока граждане о своей доверчивости рассказывать не спешат. Кому-то стыдно, кому-то лень тратить на это время. Лишь по предварительным подсчетам в списке обманутых более ста автомобилистов.

Чаще всего, москвичам самозванец угрожал вызовом эвакуатора. Причем для острастки апеллировал цифрами, мол 5000 рублей за эвакуацию и столько же за парковку в неположенном месте. А дальше предлагал решить вопрос на месте. Суммы, которые он вымогал у автомобилистов и точное количество пострадавших сейчас устанавливают следователи.

Кроме того, свою проверку ведут в Центре организации дорожного движения.

- Мы просим всех, кто пострадал от его действий, обратиться в ближайшее отделение полиции и стать свидетелями, - обратился к москвичам Алескандр Евсин.

Пока не ясно, действовал ли мошенник один, или у него были сообщники.

ПОМНИ

Как отличить настоящего сотрудника ЦОДД от самозванца:

- Пеших инспекторов в ЦОДД нет. За ситуацией на дорогах столицы они следят на патрульных автомобилях с брендированием ЦОДД.

- Сотрудники ЦОДД ни при каких обстоятельствах не вымогают деньги ни у кого.

- Должности «фотограф нарушений» в ЦОДД - нет .

- Никаких процентов с зафиксированных нарушений ни один сотрудник ЦОДД не получает .

- Будьте внимательны и сообщайте о противоправных действиях в полицию!

В Москве поймали лжецоддшника, который вымогал деньги под угрозой эвакуации автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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