Куда пропала Янтарная комната

Янтарный кабинет – а так историческая ценность называлась изначально – был эффектным подарком Петру I от прусского короля Фридриха Вильгельма I в начале 18 века. Позже, уже по приказу императрицы Елизаветы Петровны, подарок был расширен до размеров комнаты. Янтарь – капризный материал, и комнате требовалось регулярное проведение реставраций: очередные восстановительные работы собирались проводить в 1941 году, однако планам не суждено было сбыться. Так куда же пропала янтарная комната?

Янтарь не горит

С началом Великой Отечественной войны немецкие войска вывезли комнату из Царского села сначала в Новосибирск, а затем в Калининград (Кенигсберг), где она задержалась на несколько лет. Восстановить комнату – развесив янтарные панно – было решено в одном из залов Королевского замка. Помещение было гораздо меньше, чем в Царском селе, и часть украшений пришлось оставить в коробках. Как выяснилось позже, это была не самая большая проблема, с которой столкнется Янтарная комната. Первый свой пожар комната пережила еще в 1820 году – все украшения были практически уничтожены, но благодаря талантливым реставраторам Турау и Роггенбургу их удалось восстановить. В Кенигсберге комнату ожидали еще 2 аналогичных испытания. Пожар, случившийся в августе 1944 года в результате военных действий, вынудил людей, поддерживающих порядок в замке, спрятать драгоценности в специальные ящики в надежде сохранить произведение искусства. Но уже через год, 9 апреля, в замке вновь произошло возгорание. Сказать точно, пострадал ли янтарь в этот раз – невозможно: после пожара все элементы комнаты внезапно исчезли.

Вечная тайна

Неудивительно, что версии о «сгоревшей комнате» не поверил решительно никто – такая легендарная историческая ценность, как Янтарная комната, не могла исчезнуть так просто. Янтарные изделия принялись искать: в 1967 году Советском союзе даже была создана государственная комиссия по розыску, но в 1984 она была упразднена – поисковые операции не отличались успехом. Тем временем, одна за одной появлялись версии о том, куда же все-таки исчез янтарь, и кто за этим стоит.

Точная судьба Янтарной комнаты не известна и поныне. Фото Фото Roland Weihrauch/DPA/ ТАСС

Одним из главных фигурантов дела был Альфред Роде – немецкий искусствовед, чьей специализацией был янтарь. Около 20 лет, вплоть до 1945 года, Роде занимал должность директора городских художественных собраний Кенигсберга. Его имя часто фигурировало в историях о похищенных культурных ценностях; местонахождение многих из них он продолжал скрывать от представителей Советского союза даже после окончания войны. Альфред Роде не был поклонником расхищения предметов культуры, и, по слухам, даже злился, когда ему показывали очередные музейные экспонаты, вывезенные с территории СССР. Но любовь к янтарю оказалась сильнее – появлению в городе Янтарной комнаты он был искренне рад. По слухам, именно Роде был причастен к сокрытию всех драгоценных янтарных изделий в бункере на территории города. Позже он якобы пытался помочь в поисках комнаты, но давал слишком путаные советы и рекомендации – возможно, боялся расправы за то, что выдал тайну и рассчитывал, что исследователи по его подсказкам догадаются обо всем сами. В декабре 1945 года Роде скончался. Достоверные данные о том, была ли причиной смерти болезнь или же это было убийство так и не были опубликованы.

Янтарная валюта

Несмотря на то, что некоторые источники называли Роде чуть ли не единственным носителем секретных знаний о сокрытии янтарной комнаты, многие исследователи не теряли надежды и продолжали поиски. Так, например, писатель-историк Александр Мосякин пришел к мнению, что все янтарные панно и прочие ценные изделия из комнаты с 50-х годов находятся в США – и были переданы не немецкими искусствоведами, а представителями советской власти! Ученый считает, что тот янтарь, который не поместился в зале Королевского замка и был упакован в коробки, частично был передан в ряд европейских стран, а некоторые изделия просто расплавились при пожаре 1945 года. Основная же часть комнаты еще долго оставалась в замке и сначала была вывезена в Берлин после штурма Кенигсберга советскими войсками, а затем отправлена в Штаты в качестве оплаты ленд-лиза. В своих исследованиях Мосякин основывался на ряде документов – к примеру, в его руки попала расшифровка допроса служащего Королевского замка. Впрочем, истинной эта версия так и не была признана – убедить скептиков историку не удалось.

Комната за бетонной плитой

В июне 2019 года вспыхнула новая волна обсуждения тайны Янтарной комнаты. Причиной стало заявление музейных работников из Польши, в котором они утверждали, что нашли многострадальную историческую ценность в своей стране! Янтарная комната, предположительно, располагается в польской деревне Мамерки рядом с Калининградской областью. Исследователи обнаружили замаскированный вход в тоннель, где может быть спрятано сокровище. В годы войны в деревне дислоцировалась одна из штаб-квартир командования немецких войск, так что местность была хорошо им знакома. Военные оборудовали в лесах 30 железобетонных бункеров – позже большая их часть была открыта, однако внутри ничего не было. Но обнаруженный в Мамерках люк в качестве дополнительной защиты был накрыт 100-килограммовой бетонной плитой – это и навело поляков на мысль о том, что в этом тоннеле скрывается что-то действительно ценное. На месте уже работают специалисты – возможно, уже в ближайшее время нас ждет потрясающее открытие!

Эти и многие другие версии исследователи и просто неравнодушные к истории люди не перестают обсуждать на протяжении уже многих лет. Впрочем, и сам солнечный камень не теряет своей популярности. Искатели янтаря разрабатывают все больше новых способов добычи ценной окаменевшей смолы – погрузиться в мир добытчиков, полный приключений, можно вместе с программой «В поисках балтийского золота» на телеканале HISTORY по вторникам в 23:00.