2019-07-08T12:27:28+03:00
Звезды

Паулина Андреева сыграет жену Цоя в новом фильме Учителя

Съемки картины проходят в Латвии
Константин ГЛЫБА
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Паулина Андреева сыграет в кино последнюю супругу Виктора Цоя Наталью Разлогову.Паулина Андреева сыграет в кино последнюю супругу Виктора Цоя Наталью Разлогову.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Успех фильма «Лето» Кирилла Серебренникова ясным образом дал понять, что фигура Виктора Цоя даже в современном, обрамленном рэпом и попсой мире стоит особняком. Выражаясь цинично, пользуется большим спросом.

Вот и Алексей Учитель, выпустивший в 2017 году скандальную «Матильду», решил вдруг обратиться к личности лидера группы «Кино». 32 года назад режиссер уже снимал картину про музыкантов. Документальная работа «Рок» стала в каком-то смысле культовой для нескольких поколений. Были там и БГ, и Цой, и Константин Кинчев, и Олег Гаркуша, и многие другие известные рокеры — в непринужденной обстановке каждый из них просто жил в кадре, и за этим любопытно было подсмотреть.

Теперь Учитель при поддержке Фонда кино, онлайн-сервиса Okko и латвийской компании Mistrus Media снимает работу другого толка. Картина с рабочим названием «47 Цой» будет не документальной, а игровой. И фигуры Цоя, спешим успокоить фанатов Виктора Робертовича, в нем тоже не будет. Точнее, будет, но не в живых. Что? Да!

Виктор Цой на сцене с группой "Кино". Фото из семейного архива / пересъемка Тимура ХАНОВА

Виктор Цой на сцене с группой "Кино". Фото из семейного архива / пересъемка Тимура ХАНОВА

Главные герои картины, роли которых Учитель доверил Евгению Цыганову («Оттепель», «Питер FM»), Игорю Вернику («Все о мужчинах», «Ночные стражи»), Марине Спивак («Нелюбовь»), Илье Делю («Бедуин»), Михаилу Тройнику («Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов») и другим (заняты в фильме и латвийские актеры), занимаются транспортировкой тела Цоя из Прибалтики в Ленинград. Сюжет строится вокруг этого пути. Время действия — 90-е годы, то есть период после смертельного ДТП с лидером «Кино».

Поскольку Цой разбился в августе 1990 года на трассе «СлокаТалси» под Тукумсом (Латвия) недалеко от Риги, съемочная группа начнет работу именно оттуда. И плавно будет продвигаться к Санкт-Петербургу.

На одну из главных ролей — второй жены музыканта, Натальи Разлоговой — режиссер утвердил Паулину Андрееву.

Другая актриса фильма, Марина Спивак, уже выложила фото тарелки, традиционно расписанной съемочной командой, перед стартом работы.

mofevnamofevna
С богом..!#цой #кино
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Съемки проекта проходят в Латвии и России. Не исключено, что премьера фильма будет привязана к 20-летней годовщине гибели Цоя — то есть на экраны картина выйдет в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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