Самолет "Москва-Берлин" вернулся в Москву, развернувшись над территорией Литвы

В аэропорту "Внуково" приземлился самолет авиакомпании Utair Boeing 737, который утром вылетел в Берлин. Известно что пилот самолета принял решение о возвращении в Москву через полтора часа после вылета.

По данным Flight radar, самолет развернулся в районе литовского города Каунас. По одной из версий, причиной могла стать техническая неисправность, по другой - не удалось согласовать посадку в Берлине.

Как удалось выяснить "КП", борт должен был вылететь из "Внуково" в 10.55. Однако рейс задержали почти на час. Что случилось во время самого полета, пока не известно.

- На рейсе Москва-Берлин сработал датчик системы кондиционирования. После чего экипаж принял оперативное решение вернуться в аэропорт вылета, предупредил об этом диспетчерские службы и выполнил разворот с эшелона. Маневр был выполнен в штатном режиме, самолет вернулся во Внуково. Посадка прошла в штатном режиме в 13-48 мск. Экипаж быстро и грамотно оценил сложившуюся ситуацию, действовал в интересах безопасности и проявил высокое профессиональное мастерство, - рассказали "КП" в пресс-службе авиакомпании Utair.