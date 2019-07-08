Электрошокеры и секс-шопы: как в Италии забирают детей из «неблагополучных» семей

«МАЛЕНЬКИЕ МАШИНКИ ДЛЯ ПАМЯТИ»

Это готовый сценарий для триллера. И, к сожалению, абсолютно реальный. В городке Редджио Эмилия, что в центре Италии, накрыли сеть представителей ювенальной юстиции, а на самом деле преступников, промывавшим детям мозги и продававших их в приемные семьи. Расследование под названием «Ангелы и демоны» началось еще летом 2018 года, и только год спустя пошли аресты. За решетку отправились 18 человек, включая мэра другого городка Биббиано, местных политиков, врачей, соцработников и психологов. Еще десятки людей сейчас находятся под подозрением.

Сначала они объявляли приглянувшуюся семью «неблагополучной», изымали у родителей ребенка, фабриковали против несчастных обвинения и продавали их малыша чужим людям. Как передает итальянское информагентство Ansa, предварительно «исказив их память перед судом». Такая схема приносила им доход в сотни тысяч евро.

Самую страшную и бесчеловечную функцию в этой сети, пожалуй, выполняли так называемые психологи. Они заставляли детей поверить в то, что их родители плохо с ними обращаются, подвергают их сексуальному насилию. В ход шли не только часы усиленной психотерапии, но даже электрошокеры! Эти приборы преступники называли «маленькими машинками для памяти». Среди других методов извергов были поддельные детские рисунки с сексуальными деталями и заброшенным отчим домом, а также сценки, в которых психологи и соцработники изображали их родителей настоящими монстрами.

«ТЫ НЕ ЖЕЛАЕШЬ ВИДЕТЬ ПАПУ»

В распоряжении газеты La Reppublica есть фрагмент разговора такого психолога с одной из похищенных девочек. Та никак не могла вспомнить, почему больше не видит своего папу.

- Ты не помнишь, что говорила о том, что не желаешь больше его видеть? Я помню это, - настаивал преступник.

- Я этого не говорила, - отвечала та.

- Да, ты говорила, что не желаешь больше его видеть, потому что боишься, что он может причинить тебе боль. Что он может попытаться отомстить или забрать тебя. Ты сейчас вспомнила?

Ребенок ответил, что не помнит и заплакал, потому что скучал по папе.

Уже известно, что оторванным от родных детям не передавали ни их подарков, ни писем.

ПОКУПАТЕЛИ - ВЛАДЕЛЬЦЫ СЕКС-ШОПОВ И ЛЮДИ С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ

А самое страшное - то, куда потом попадали маленькие жертвы. Среди покупателей были владельцы секс-шопов, люди с психическими отклонениями и родители, чьи дети покончили жизнь самоубийством. Сколько именно детей попало в преступную сеть, полиция намеренно не сообщает. Но есть данные, что как минимум двое из детей подверглись сексуальному насилию в новых семьях. Хотя, учитывая упоминание секс-шопов, таких, к сожалению, может быть больше.

- Эти обвинения, если они подтвердятся, пугающие и шокирующие, - признался на недавнем саммите «большой двадцатки» премьер Италии Джузеппе Конте.

Расследование продолжается.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Можно ли заставить ребенка поверить в такие ужасы про своих родителей? - спросила «КП» у проживающей в Италии психолога и журналиста Татьяны Огневой-Сальвони.

- Поверить вряд ли, но есть масса искусных психологических манипуляций, когда ребенок под давлением страха готов подтвердить что угодно. Наша психика старается выжить и сохраниться в любых условиях, и ребенок может думать, что если он скажет все то, что требуют от него эти люди, ужас закончится, и он вернется к маме с папой. Также при травме бывает такая форма защиты психики, что ребенок просто забывает, у него в памяти белое пятно, так как психика не выдерживает боли. И часто потом человек вырастает, а травмирующего события не помнит, как и целый отрезок своей жизни, когда оно происходило.

- Как семьи попадают в эту систему? И что это за семьи?

- При социальных службах можно увидеть много рекламных объявлений, обращенных чаще к женщинам: мол, если вы на грани развода или вас бьет муж, приходите, окажем бесплатную психологическую помощь. А стоит туда попасть... Мне рассказывала об этом Анастасия Лаврикова, соучредитель центра «Solidarum» в Милане, который помогает русским в Италии. Она часто сталкивается с женщинами, угодившими в эту ловушку. Это так называемая система «защищенных домов», как бы нацеленная на защиту детей в ситуациях повышенного риска. Попасть под прицельное внимание этой системы легче всего именно иностранкам, так как им некуда идти. Если муж бьет жену, то итальянка пойдет к маме. А наша - в полицию. И оттуда сразу попадает под наблюдение этой соцсистемы. Начинаются тесты, разговоры с соцработниками, вопросы типа «А почему ты долго терпела?». В результате обычно приходят к выводу, что у нее надо забрать ребенка, она неуравновешенная. С этого момента ребенок автоматически попадает под защиту государства, и мама оказывается как бы «при нем», но никаких прав на него больше не имеет, не может никуда уехать с ним, на все ей нужно разрешение. Это страшная клоака, из которой потом уже не выйти. Выкарабкиваются оттуда уже с сильно покалеченной психикой. Об этом вслух говорят и психологи, которые сталкивались с ней. Поэтому, когда случаются какие-то нестандартные семейные ситуации, важно следующее: если вы не стоите крепко на ногах, то надо искать любые другие способы решения ситуации. Использовать ум, хитрость, фантазию, но разобраться без привлечения полиции. Можно обратиться к адвокату и просить удалить обидчика из семьи, либо на крайний случай искать способы уехать на родину. Тогда второе гражданство ребенка может в этом помочь. А если женщина попадет в систему «защищенный дом», а у ее ребенка при этом нет российского гражданства, то можно практически попрощаться с ребенком. И приготовиться проходить самые извращенные тесты, валяться в ногах у чиновников и жить буквально в аду.