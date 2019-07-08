"А ты кто? Ты моя суррогатная мама": Эдита Пьеха рассказала о конфликте с Илоной Броневицкой

Эдита Пьеха откровенно рассказала о взаимоотношениях с единственной дочерью Илоной Броневицкой. Певица объяснила, почему наследница конфликтовала с ней.

Сложно поверить в то, что 31 июля Эдита Пьеха отмечает 82-летие. Кажется, годы не властны над эффектной певицей. Традиционно в свой день рождения народная артистка СССР даст праздничный концерт. Среди гостей ожидаются наследники именинницы - единственная дочь Илона Броневицкая и внук Стас Пьеха. Однако между близкими не всегда были такие трепетные отношения.

Эдита Пьеха не скрывает - ей пришлось долго налаживать контакт с дочерью из-за того, что та фактически воспитывалась бабушкой. Дело в том, что после родов звезда хотела на время оставить сцену, чтобы посвятить себя материнству. Но, когда ребенку было восемь месяцев, Эдите Станиславовне по настоянию мужа Александра Броневицкого пришлось отправиться на гастроли. "Ансамбль «Дружба» выступал на Дальнем Востоке, звонит Сан Саныч и говорит: «Нас освистывают, все кричат, что хотят Пьеху, приезжай»", - поделилась знаменитость в эфире программы "Семейные тайны с Тимуром Еремеевым" на Первом канале.

edyta_piecha Эдита Пьеха и Илона Броневицкая

Певица оставила ребенка со свекровью. Знаменитость признается, что сильно переживала в разлуке и при каждом удобном случае старалась вернуться домой, чтобы увидеть дочку.

Илона привыкла жить без матери и затаила обиду на близкого человека, потому что та постоянно пропадала на гастролях. Однажды, вернувшись с концерта, звезда услышала разговор дочери с бабушкой, в ходе которого Илона заявила, что не хочет жить с матерью и решила переехать к отцу. "Она мне сказала: «А ты кто? Ты моя суррогатная мама, ты меня родила, а вырастила и всему научила бабушка»", - вспоминает Пьеха.

edyta_piecha Эдита Пьеха с внуком Стасом

Отношения матери и дочери наладились, когда Илона Броневицкая повзрослела и пошла по стопам звездной родительницы. Эдита Пьеха не стала препятствовать желанию наследницы и всячески ей помогала. А когда Илона родила своего первенца, сына Стаса, певица оставляла мальчика у себя, пока дочь находилась на гастролях.

Сейчас все близкие Эдиты Пьехи прекрасно общаются между собой. Про старые обиды они не вспоминают. А, собираясь на дни рождения и праздники, благодарят знаменитую бабушку за помощь и поддержку.