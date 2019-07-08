Маргарита Симоньян: «У нас в деревне такого говнюка не пустили бы ни в один дом»

Глава телеканала RT Маргарита Симоньян высказалась о скандале в Грузии. Напомним, что ведущий канала «Рустави 2» около минуты поливал матом русских людей, президента Владимира Путина и его покойных родителей.

- Попробую объяснить. Дело не в том, что это существо «покрыло» Путина матом. Вообще не в этом. Если бы «телеведущий» ограничился этим матом, такой реакции бы не было. В самой Грузии, в первую очередь, - написала Симоньян. - Дело в том, что было сказано о могилах родителей, о матери. Традиционно для кавказца это нестерпимое оскорбление, настоящее преступление, покрывающее позором не того, кого попытались оскорбить, а того, кто унизился, произнеся подобное.

Она уверена, что Грузия еще не оторвалась от своих корней, поэтому выходку журналисту не простят.

- Мужчина после таких слов перестает быть мужчиной. И вообще человеком.

В нашей адлерской деревне, например, за такую мерзость говнюка не пустили бы больше ни в один дом, в его семью не выдавали бы дочерей, а с мужчинами семьи не имели бы никаких дел. Безусловно, грузины народ прогрессивный, но вряд ли они успели так сильно оторваться от своих кавказских корней, - подытожила Симоньян.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Грузия сама себе поставила мат: толпа вышла протестовать из-за антироссийских оскорблений «Рустави 2»

Журналист телеканала в прямом эфире обрушился с грязными оскорблениями на президента РФ и граждан нашей страны (подробности)