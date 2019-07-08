На Дону сварили три тысячи литров ухи для дорогих гостей

Уха — блюдо, поистине, с тысячей рецептов. Это вам не борщ, который «у каждой хозяйки получается свой». У данного супа может быть столько вариаций ингредиентов, что по нему можно писать отдельную кулинарную книгу. И в России имеется фестиваль, где за один день можно попробовать пару десятков версий ухи от признанных мастеров ее приготовления.

Фестиваль «Донская уха» проходит летом в Ростовской области, где живут казаки, издавна считающие уху своим коронным блюдом. В этом году гастрономический праздник прошел 6 июля на берегу реки Дон, в хуторе Курган недалеко от Ростова и собрал тысячи гостей со всей страны. Что же увидели люди, приехавшие отведать знаменитого рыбного супа? Двадцать шатров (по числу участвовавших команд), перед каждым из которых стояло по два здоровых котла. Прогулку вдоль них можно смело приравнять в художественной выставке, только вместо красок у творцов — рыба и овощи.

Организаторы постарались, чтобы у гостей фестиваля остались позитивные эмоции. Фото: пресс-служба правительства Ростовской области.

И действительно, блюдо одно, но в каждом котле суп выглядит по- разному, начиная от цвета и заканчивая плавающими в нем ингредиентами. У одного повара секрет в разнорыбице — он одновременно варит судака, окуня и сома. У другого в котле плавают, практически, все виды перцев. А третий открывает крышку и смело выливает в варево литр водки, говорит, для пикантности. Кто сам любит готовить, обязательно почерпнет здесь много кулинарных хитростей, ну а остальные запасаются тарелками и кастрюльками — ведь уху после приготовления и оценки жюри повара раздают бесплатно.

ВЕСЕЛО И ВКУСНО

В фестивале участвуют команды от сельских поселений Азовского района Ростовской области и местных казачьих обществ. В каждой имеется свой колоритный мастер с многолетним опытом и группа поддержки, которая зазывает гостей к шатру. Здесь в ход идут музыка, песни, танцы, национальные костюмы и различные фото-объекты. Хотя лучшая «замануха» - это пьянящий запах из котла. Многие участники параллельно жарят шашлыки, чтобы пахло вдвойне приятно.

На приготовление супа отводится примерно пара часов, а затем каждая команда приносит свое творение в горшочке в палатку жюри. Судьи не бросаются на еду с голодными глазами — сначала долго нюхают каждую уху, ведь аромат может сказать о блюде не меньше, чем вкус. При оценке важны с клейкость и нежность бульона. А что касается послевкусия — двух одинаковых вариантов ухи здесь точно не встретишь.

Двадцать команд, и у каждой - разная уха. Фото: пресс-служба правительства Ростовской области.

После того как судьи дали свои оценки, возле каждой палатки начинают выстраиваться очереди. Некоторые гости, приехавшие семьями, разбиваются по разным рядам, чтобы успеть попробовать как можно больше вариаций ухи. Ведь, несмотря на то, что супа в этот раз наварили аж три тысячи литров, уха расходится «на ура», так как количество желающих отведать её из года в год неуклонно растет.

Стоит отметить, что это заслуга не только вкусной еды, но и достойной организации. Конечно, можно было устроить больше сервиса, если провести фестиваль в городе. Но в данном случае важны не только вкусные угощения, но и сама атмосфера казачьего раздолья и южного гостеприимства. Где же еще отведать настоящей донской ухи, как не на берегу Батюшки-Дона, среди природы и народных песен? При этом организаторы постарались, чтобы в ожидании похлебки каждый гость нашел себе занятие по душе. Любители ухи активно купались в реке и танцевали на песке под казачьи песни. Для самых маленьких работала аквазона с аниматорами, для тех, кто постарше, — сувенирная ярмарка. В завершении праздника прошел еще чемпионат по метанию таранки.

Конечно, на гастрономическом фестивале все должны остаться сытыми, поэтому на берегу гостям поставили столы с навесами от солнца и предложили различные угощения: шашлык, раков, вяленую рыбу, разносолы и прочее, чем славится гостеприимный юг. Во время трапезы народ мог полюбоваться не только красотой Дона, но и парусными яхтами, проплывающими по реке.

Судьям предстоит нелегкая работа, ведь все так вкусно. Фото: пресс-служба правительства Ростовской области.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ДОН

«Донская уха» уже 12 лет является визитной карточкой Ростовской области. Ее проведению активно способствуют не только местные власти, но и региональное правительство.

- Гастрономическая традиция донского края – это наша история, и праздник донской ухи по праву входит в сто популярных брендов, которые интересны туристам. Готовят уху во всех территориях области по-разному. Особый вкус имеет уха, приготовленная на костре, на берегу нашего великого Дона! - говорит губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Гастрономические фестивали — отличный способ притяжения туристов. И донские чиновники отмечают, что для проведения подобных мероприятий в регионе есть все необходимые ресурсы, главный из которых — радушные местные жители, готовые вкусно накормить гостей. Поэтому в дальнейшем посещаемость таких праздников будет только увеличиваться.