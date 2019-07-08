Английский политик Пол Голдинг: «Крым и Восточная Украина имеют право быть российскими»

«На международный форум «Развитие парламентаризма» в Госдуму приехала делегация британских фашистов. Докатились!» — такие сообщения появились в ряде интернет-каналов на прошлой неделе. Что ж, «Комсомолка» немедленно выехала на Охотный ряд, дабы выяснить: что это за чудо-юдо заморское в Москву заявилось и бесчинствует.

Искомые «фашисты» быстро обнаружились неподалёку. Лидер партии «Британия прежде всего» (Britain First) Пол Голдинг вместе с двумя коллегами радостно фотографировался на Красной площади. И первое, о чём попросил, увидев меня, — отвести в Александровский сад к Могиле Неизвестного Солдата. Того самого, который погиб, защищая мир от фашизма.

Перевод записки, оставленной Голдингом у Могилы Неизвестного Солдата: Россия-мать, благодарим тебя за жертву, благослови Бог твоих героев и твое отчество.Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Беседа завязалась сама собой — о Донбассе, Крыме и, конечно, чудовищных обвинениях, которые нагородили против этой маленькой партии либеральные СМИ.

«ВСЕ НАШИ СТРАНИЦЫ НА ФЕЙСБУКЕ ЗАБЛОКИРОВАЛИ»

— Господин Голдинг, в статье Википедии про «Британию превыше всего» в первой же строчке сказано: «фашистская организация».

— Это феерическая ложь — не только Википедии, но и крупных СМИ. Среди наших активистов немало людей разных национальностей и рас, в том числе темнокожих выходцев из Африки. На нашем сайте есть специальной заявление с осуждением любых форм расизма. Мы всего лишь выступаем за наши христианские ценности, за нашу культуру, за Британию и Европу без нелегальной миграции и порождённой ею преступности. Хочу заметить, что в «фашизме» и тому подобных грехах Запад регулярно упрекает Россию и её лидеров. И что, вы этому верите? Такое клеймо — лишь способ нейтрализовать оппонента, который может бросить вызов системе нынешнего глобализма.

— Процитирую ещё одну фразу о вас из тех самых либеральных СМИ. «Крошечная маргинальная партия, не понятно, что она вообще делает на международном парламентском форуме».

— В 2016 году на выборах мэра Лондона я набрал 105 тысяч голосов.* В 2019 году на выборах в местный совет в Бирмингеме мы получили 30%, за нас охотно голосует средний класс.

— Это в любом случае весьма скромные результаты.

— У нас было три миллиона подписчиков на фейсбуке и в других соцсетях — больше, чем у любой другой британской партии. Каждую неделю наши публикации собирали десятки миллионов просмотров. А потом в 2018 году все наши аккаунты заблокировали без права восстановления. Западная система пытается лишить права голоса и полить грязью любого, кто, подобно нам, считает себя патриотом-традиционалистом.

«МЕНЯ 16 РАЗ АРЕСТОВЫВАЛИ И 7 РАЗ СУДИЛИ ЗА «ПОЛИТИКУ»

— Лондон регулярно упрекает Москву за «преследования оппозиции». А на Британских островах с этим всё в порядке?

— Меня самого 16 раз арестовывали, в семи случаях аресты закончились судебными приговорами. Я в общей сложности провёл полгода в тюрьме, где меня могли просто убить заключённые-мигранты, чему, думаю, чиновники бы только обрадовались.

— За что вас приговаривали?

— Два раза — за то, что на митинги мы приходили в униформе с символикой нашей партии «Британия прежде всего». Такое действительно запрещено законом от 1936 года, но сплошь и рядом нарушается другими политическими движениями. Однако наказывают почему-то лишь нас.

Третий приговор последовал за раздачу листовок против нелегальной миграции. Четвёртый — за то, что во время нашей уличной акции я вступил в спор с мигрантом-исламистом, который, по моей версии, когда-то тренировал боевиков для терактов 7 июля 2005 года [серия взрывов в Лондоне, унёсших жизни 56 человек — ред.].

Ещё два раза меня осудили за мои усилия по разоблачению банд афганцев-педофилов, насиловавших английских детей. А седьмой приговор был за полемику с имамом в одной британской мечети, который утверждал, что «держать секс-рабынь — это нормально».**

ПРО СОЛСБЕРИ И ПРО КРЫМ

— Лондон до сих пор при всяком удобном случае припоминает Москве «дело Скрипалей» [загадочное отравление международного шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 4 марта 2018 года в Солсбери, в чём Британия огульно обвинила РФ — прим. ред.]

— Думаю, это просто ещё один пример совместной работы западных разведок и СМИ, чтобы очернить имя любого, кто пытается противостоять глобализму, — в данном случае, объектом их атаки стала Россия.

— С другой стороны, Британия, как и многие другие страны Запада, считает Россию «оккупантом», а присоединение Крыма в 2014 году — «незаконной аннексией»

— Я изучал исторические материалы и убеждён, что Крым — это часть России, и он имеет право быть с ней, как и Восточная Украина. Что касается нынешнего Лондона, то там, видимо, забыли, что в критические моменты истории мы с Россией всегда были союзниками — Наполеоновские кампании, Первая и Вторая мировые войны… Но, боюсь, даже если действующего премьер-министра Терезу Мэй заменит [самый вероятный кандидат, экс-глава МИД] Борис Джонсон, в британо-российских отношениях мало что изменится.

— И вот сейчас вы в Москве…

— Всю жизнь мечтал попасть на Красную площадь — и наконец-то я здесь. Я в восторге! Москва — настоящий европейский город, красивый и чистый. Уверен, сегодня мы, патриотические европейские силы, можем создать широкий коалицию, в том числе и с Россией. Ведь у нас есть общий противник — либеральный глобализм.

ПРИМЕЧАНИЯ РЕДАКЦИИ

* По данным Википедии, Пол Голдинг на тех выборах набрал не 105 тыс., а лишь 31 тыс. голосов. Однако, по словам собеседника «КП», из-за особенностей электоральной системы избиратели могли проголосовать сразу за нескольких кандидатов, ранжируя «по приоритетности». Так что суммарное количество всех голосов за Голдинга составило именно эту, бОльшую цифру.

** По версии властей, Голдинг получил эти приговоры не по политическим соображениям, а за то, что «проявлял экстремизм» и «совершал акты агрессии» против мигрантов.