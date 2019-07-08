Журналистку "Московской правды" избили в модном ресторане "Kisa Bar" в Москве

Инцидент произошел ночью 6 июля в Пресненском районе Москвы. Журналистка отдыхала в ресторане "Kisa Bar" на Рочдельской улице, когда около 3 ночи на нее набросилась другая посетительница заведения и сильно избила. Девушке пришлось обращаться в больницу за медицинской помощью.

- В полицию обратилась 27-летняя журналистка газеты "Московская правда" Христина Денисюк. Девушка рассказала оперативникам, что ночью 6 июля в ресторане "Kisa Bar" на нее напала неизвестная женщина, стала таскать за волосы и сильно избивать. Впоследствии, медики диагностировали у журналистки ушибленную гематому мягких тканей лица и волосистой части головы, окологлазничную гематому слева, дисторсию шейного отдела позвоночника. Также под вопросом закрытый перелом костей носа и контузия левого глазного яблока. - рассказал "КП" источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивают нападавшую женщину. Kisa Bar - место встречи известных людей на закрытых вечеринках. Каждые выходные ночное заведение собирает в своих стенах артистов, музыкантов и журналистов.