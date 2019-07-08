75-летие Бориса Клюева: от графа Рошфора до пенсионера Воронина

Казалось бы, внешность Клюева - высокий рост, орлиный профиль - говорит сама за себя. "Он явно из аристократов!" - утверждали зрители, глядя на то, с какой легкостью вживается артист в образы маркизов и королей. "Аристократ", однако, пережил тяжелейшее детство и вынужден был из-за смерти отца работать с 13 лет. Актерская слава пришла к нему не сразу, но роль графа Рошфора в музыкальном телефильме "Д'Артаньян и три мушкетера" сделала артиста, который к тому моменту уже давно разменял четвертый десяток, знаменитым. Еще одна звездная роль пришла спустя шесть лет - в политическом детективе "ТАСС уполномочен заявить" Клюев блестяще сыграл шпиона Сергея Дубова по кличке Трианон. И когда казалось, что от ролей вельмож и мерзавцев актеру уже не отбиться, вдруг пришел еще один шумный и неожиданный успех - образ ворчливого пенсионера из сериала "Воронины". Фразы клюевского героя моментально ушли в народ, и одна из них - присказка "Египетская сила!" - стала названием нового документального фильма, приуроченного к 75-летию артиста. 13 июля, в день рождения Бориса Владимировича, мы узнаем о семейных тайнах артиста, его увлечении цветоводством и многом другом (Первый канал, "Египетская сила Бориса Клюева", 10:15).

Также поклонников Клюева ждет посвященный ему выпуск проекта "Линия жизни" (12 июля, "Культура", 17.40). Для тех, кому юбиляр дорог прежде всего как театральный актер, приготовлена телеверсия спектакля "Пиковая дама" (12 июля, "Культура", 15.10), в котором Клюев сыграл Чекалинского. Ну а боевик "Криминальный квартет" (14 июля, НТВ, 23.40) напомнит нам о том, насколько хорош артист в амплуа мафиози.