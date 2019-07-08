2019-07-08T17:49:20+03:00
Телевизор

Кто излечит рваную душу Рождена Ануси

Украинский певец станет очередным гостем "Квартирника у Маргулиса"
Глеб ГУБАРЕВ
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Рожден расскажет, при каких обстоятельствах порвали его душу.Рожден расскажет, при каких обстоятельствах порвали его душу.
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Украинца Рождена Константиновича Ануси, выступающего под под именем ROZHDEN, иногда называют артистом одной песни. Какой? Дорогой читатель, да ты же ее знаешь! Она так и называется - "Знаешь", и звучит она регулярно, особенно в телеэфире. Дело в том, что именно эту композицию постоянно выбирают участники проекта "Голос" (причем не только взрослой, но и детской версии) для слепых прослушиваний. Многим при этом сопутствует успех - в частности, несколько лет назад молодой Ярослав Дронов вдохновенно пропел: "Знаешь, моя душа рваная вся о тебе...", и не успел оглянуться, как дошел до финала. Впрочем, Ануси наверняка захочет поспорить с тем, что этой ударной композицией его творчество исчерпывается. Да и как иначе, ведь в гостях у Евгения Маргулиса ему придется много петь. Мы услышим композиции "Без тебя, "Пустяк", "Герой", "Ни ты, ни я" и другие. Рожден расскажет о том, как развивалась его музыкальная карьера, вспомнит, как участвовал в национальном отборе к конкурсу "Евровидение" и объяснит, что сподвигло его стать главным героем украинской версии шоу "Холостяк".

НТВ, "Квартирник у Маргулиса", 13 июля, 0.30

ИСТОЧНИК KP.RU

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