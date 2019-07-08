2019-07-08T18:02:40+03:00
Общество

"Их слабость ума не в том, что они глупее": протоиерей Дмитрий Смирнов пояснил свои слова о женском интеллекте

Священнослужитель прокомментировал "КП" свое скандальное высказывание о прекрасном поле
Роман ГОЛОВАНОВ
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Протоиерей Дмитрий Смирнов.Протоиерей Дмитрий Смирнов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ох, на опасную поляну ступил протоиерей Дмитрий Смирнов. В эфире радио «Радонеж» он заявил, что мужчины — умнее женщин.

- Женщины слабее умом. Конечно, бывают какие-нибудь там Марии Кюри, но всё-таки это редкость, - сказал священник

После, когда прогремел скандал, он объяснил, что имел в виду.

- Их слабость ума не в том, что они глупее, - рассказал «КП» отец Дмитрий. - Девочки, например, чаще с золотой медалью заканчивают школу. Они старательные. Они лучше понимают, что им говорят. Исследования надо проводить. Это нельзя назвать глупостью. Есть и дети с гениальным проявлением ума. Но мы над ними смеемся, когда они эти качества проявляют. Женский ум для другого создан. Женщина лучше работает за конвейером. А мужчина — не в состоянии.

Слова священника возмутили феминисток, которые уже и не надеются добиться от него извинений.

- Дмитрий Смирнов — человек малообразованный. Фундаментальная психологическая наука считает, что внутри пола разброс по интеллекту есть. А между полами — его нет, - сказала «КП» писатель Мария Арбатова. - Интеллект на 70% наследуется генетически. И не важно — мальчик это или девочка. И вообще заходы на научную поляну Смирнова выглядят карикатурно. И дискредитируют не только его, но и всю церковь. Ведь он это делает, как человек в форме. Напомню, что женщины всего 100 лет получают высшее образование. И то сегодня доля безграмотности выше всего у женщин. Патриархальное общество не дает женщинам получать образование, заниматься наукой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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