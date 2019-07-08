2019-07-08T21:03:48+03:00
Общество

В Иваново заработал «Театр для всех»: любой желающий может освоить профессию актера, костюмера или декоратора

Созданные в рамках проекта авторские спектакли уже показывают на различных фестивалях
Майя ВОРОБЬЕВА
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Театр «Пророчества в рамках плеч» специализируется на исторических постановках, поэтому особенное внимание уделили созданию костюмов и декораций. Фото: Театр «Пророчества в рамках плеч»Театр «Пророчества в рамках плеч» специализируется на исторических постановках, поэтому особенное внимание уделили созданию костюмов и декораций. Фото: Театр «Пророчества в рамках плеч»
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Театр «Пророчества в рамках плеч» был создан четыре года назад. Поначалу в нем было всего два человека - режиссёр и помощник режиссёра. Они сами писали сценарии, шили костюмы, подбирали музыку. Однако понимали, что для проекта самое важное – развиваться и расширяться.

Постепенно труппа росла, а после того, как театр получил президентский грант, удалось запустить проект «Театр для всех». Волонтеры провели два десятка мастер-классов по театральному искусству, присоединиться к которым могли все желающие.

Разработали и реализовали программу актеры театра «Пророчества в рамках плеч». Фото: Театр «Пророчества в рамках плеч»

Разработали и реализовали программу актеры театра «Пророчества в рамках плеч». Фото: Театр «Пророчества в рамках плеч»

— Обучение проходило очень легко и весело. Наверное, именно из-за искреннего позитива спикеров не ощущалось ни смущения, ни страха. Не было зажимов. Напротив, чувствовалось, что как дети, так и взрослые все больше раскрепощались, погружаясь в предлагаемые роли и обстоятельства, — рассказывает жительница Иваново Ирина Денисова, принявшая участие в одном из занятий студии.

Наибольший интерес вызвали мастер-классы по актёрскому мастерству и сценической речи. Фото: Театр «Пророчества в рамках плеч»

Наибольший интерес вызвали мастер-классы по актёрскому мастерству и сценической речи. Фото: Театр «Пророчества в рамках плеч»

Больше всего участникам нравились занятия по актерскому мастерству и сценической речи, пластике и арт.фехтованию. Но только этим волонтеры не ограничились. На мастер-классах можно было освоить все театральные профессии – от декоратора до костюмера и гримёра. Большую часть реквизита делали из подручных материалов.

Большая часть постановок театра – исторические драмы. Поэтому создание костюмов и декораций требует особого внимания. Активисты научились шить калазирис для спектакля «Забытые легенды Египта» и многослойные древнекитайские халаты для «Цены души», костюму в стиле Чикаго 30-х годов для «Выстрела на троих» и нарядную дворцовую одежду для постановки об Уильяме Шекспире «Королевские слуги». Помогли в этом студенты кафедры кройки и шитья Ивановского Государственного Политехнического Университета.

Главное в создании реквизита - фантазия. Фото: Театр «Пророчества в рамках плеч»

Главное в создании реквизита - фантазия. Фото: Театр «Пророчества в рамках плеч»

По словам организаторов, проект «Театр для всех» позволил «Пророчествам в рамках плеч» вырасти и расшириться.

— В минувшие полгода было сложно, интенсивность работы увеличилась в разы. Дальше будет ещё сложнее, так как проект становится всё масштабнее. Но я уверена, что только так возможен рост всего проекта и каждого его участника, - делится один из авторов проекта «Театр для всех» Мария Афонина, - Очень хочется сохранить и приумножить тот энтузиазм, с которым люди приходят к нам. Этот проект в очередной раз убедил меня, что и детям, и взрослым порой не хватает в жизни старой доброй сказки. Конечно же, приходится считаться и с современными реалиями, но тем приятнее чувствовать себя немного волшебником.

Участники мастер-классов научились создавать настоящие истрические костюму. Фото: Театр «Пророчества в рамках плеч»

Участники мастер-классов научились создавать настоящие истрические костюму. Фото: Театр «Пророчества в рамках плеч»

Основными целями проекта было не только проведение театральных занятий и создание реквизита, но и формирование постоянной труппы, постановка новых авторских спектаклей. Сейчас костяк команды театра – это 25 человек. Все они сотрудничают с «Пророчествами в рамках плеч» на добровольной основе, просто потому, что влюблены в театральное искусство.

А новые спектакли театра уже отправили на фестивали. И первым стал международный фестиваль "Театральная вольница" в Ростове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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