Лесная отрасль становится локомотивом развития экономики России

Российская экономика испытывает проблемы с развитием? Как бы не так. Отдельные отрасли демонстрируют ощутимый рост. По данным Росстата, в январе - мае относительно того же периода 2018 года обработка древесины и производство изделий из дерева увеличились на 8,6%, а производство бумаги - на 6,8%. Эксперты отмечают активное наращивание экспорта в отрасли. Благодаря чему это произошло?

ВОСЬМИКРАТНАЯ ВЫГОДА

Приведем еще несколько цифр. Данные Росстата показывают, что активно развивается практически весь лесоперерабатывающий комплекс (ЛПК). Производство досок и бруса увеличилось на 7,4%, ДВП - на 8,6%, ДСП - на 11,4%, топливных гранул - на 20,7%, топливных брикетов - на 39%, деревянных домов заводского изготовления - на 51,9%! И это притом что объемы заготовки необработанной древесины сохранились на прежнем уровне.

Эксперты считают, что успеха в развитии отрасли Минпромторгу удалось добиться благодаря планомерному развитию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Механизм партнерства сложился следующий. Инвестор обещал инвестировать в строительство лесоперерабатывающего производства не меньше 300 млн рублей, в ответ государство предоставляло ему лес без проведения аукциона и по минимальным ставкам. По оценкам экспертов, инвестор в этом случае платит за древесину в 5 - 8 раз меньше ее рыночной стоимости.

- Деятельность Минпромторга по развитию лесного комплекса России стала значительно более эффективной в последние годы, - отмечает директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов. - Под руководством министра Дениса Мантурова и его зама Виктора Евтухова, курирующего лесное направление в Минпроме, появились системность и грамотное управление отраслью, серьезно снизились возможности бесконтрольного расхищения лесных ресурсов. Безусловно, эта деятельность вызывает недовольство криминальных дельцов. Важно, чтобы, несмотря на серьезное давление, был продолжен курс на наведение порядка в отрасли.

ГАРАНТИРОВАННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЫРЬЕМ

В настоящее время в перечне приоритетных инвестпроектов в области переработки леса находится 158 предприятий, в которые инвестировано более 450 млрд рублей. Размер лесосеки составляет около 80 млн кубических метров. Тем самым властям удалось создать и модернизировать мощности по глубокой переработке древесины. Увеличился экспорт фанеры, пиломатериалов, ДВП, ДСП, бумаги и топливных гранул. При этом вывоз леса-кругляка постепенно снижается.

Например, группа компаний «Свеза» - мировой лидер по производству березовой фанеры. В России расположено семь заводов. Благодаря участию в программе приоритетных инвестпроектов предприятие завершило модернизацию одного производства, три проекта находятся на разных этапах рассмотрения Минпромом. Партнерство с государством позволяет частному бизнесу перевооружить производство, снизить нагрузку на экологию и увеличить выпуск продукции.

- Больше 72% нашей березовой фанеры идет на экспорт. В 70 стран: от Южной Америки до Южной Кореи. Один из больших рынков для нас - это Соединенные Штаты, - поясняет заместитель генерального директора группы компаний «Свеза» Борис Френкель. - У нас уникальный продукт. Березовой фанеры в мире производят не так уж много.

- Приоритетные инвестпроекты - это едва ли не единственный механизм гарантированного обеспечения производства сырьем, - пояснил нашему корреспонденту Николай Иванов, директор по работе с госорганами «УК «Сегежа Групп». - Причем инвестор имеет возможность сам подобрать лесные участки, которые по составу насаждений, породе древесины, объему и местоположению соответствуют потребностям конкретного производства. Например, Вятский фанерный комбинат мы поставили там, где преобладают участки с березой.

К настоящему времени «Сегежа Групп» в рамках приоритетных инвестпроектов завершила модернизацию и строительство трех производств, четыре проекта уже согласованы Минпромторгом либо находятся на высокой стадии готовности, еще по двум производствам ведется подготовка к оформлению документации.

В настоящее время квота на вывоз необработанной древесины с Дальнего Востока за пределы России составляет 4 млн кубических метров. Минпромторг России выступил с предложением увеличить внутриквотную ставку таможенной пошлины на вывоз дальневосточных пород леса до 13%, сократить квоту на вывоз древесины до 2 млн кубов и поднять долю экспорта переработанной древесины с нынешних 40 до 60% общей стоимости в 2021 году.

В то же время начиная с 1 января 2019 года вывозная ставка необработанного леса вне квоты составляет 40%, с 1 января 2020 года - 60%, с 1 января 2021 года - 80% (по сути, заградительная).

Все эти меры тарифно-таможенной политики, предложенной Минпромом, стимулируют глубокую переработку леса, о необходимости чего говорит Президент России Владимир Путин. Кроме того, эти меры фактически ставят заслон неконтролируемому экспорту национального достояния России.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО И ЖЕСТКО

Однако дать ЛПК второе дыхание было непросто. На сегодня работает 80% предприятий, которые вошли в число приоритетных. Остальные или просят отсрочку в завершении проекта или уже исключены из программы Минпромторга. А что делать, если инвестор активно рубит и вывозит лес-кругляк в Китай, а завершать строительство лесоперерабатывающего завода не собирается?

Еще пару лет назад федеральные власти верили обещаниям инвесторов и отчетам из регионов, поступавшим от губернаторов (именно на глав регионов возложен первоочередной контроль за реализацией проекта). Однако, обнаружив нарушения на местах, Минпромторг употребил власть в соответствии с законом. Губернаторам всех лесных регионов были разосланы предупреждающие письма. Выездные проверки соблюдения законодательства стали еженедельными. Они проводятся Минпромторгом совместно с силовиками.

8 марта 2018 года вступило в силу постановление правительства РФ № 190, где четко прописан порядок предоставления льготы за пользование лесными участками (от 3 до 10 лет в зависимости от объема инвестиций в проект). К рубке леса инвестора допускают, лишь когда до запуска перерабатывающего производства остается меньше полугода. Постановление федерального правительства № 651 от 24 мая 2019 года повышает минимальный размер инвестиций в проект: до 2 млрд рублей увеличивается объем вложений в модернизацию имеющихся заводов и до 3 млрд рублей - капвложений в новые инвестпроекты.

ЧУТЬ ЧТО - НА ВЫЛЕТ

Губернаторы тоже поняли необходимость внимания к развитию проектов. На строящихся предприятиях в регионах установлены видеокамеры, которые позволяют выяснить, ведутся ли работы на объекте в режиме реального времени. Например, в Вологодской области создали рабочую группу по контролю за строительством лесоперерабатывающих комплексов под руководством замгубернатора, куда кроме представителей правительства региона вошли представители ФСБ, УБЭП и налоговой. Что серьезно стимулирует инвесторов к выполнению обязательств.

- Вологодская область - третья в России по объемам лесозаготовки. Исторически наш регион выступал в качестве сырьевого донора крупных комбинатов, которые располагаются в соседних областях. Сейчас мы ведем активную работу над развитием собственной глубокой переработки леса, - отмечает начальник департамента лесного комплекса Вологодской области Роман Марков.

Благодаря приоритетным инвестпроектам региону удалось существенно увеличить собственную переработку леса. Так, если в 1996 году в переработку шло всего 36% древесины, то сейчас на территории региона перерабатывается 75% поваленного леса. С 2007 года в Вологодской области Минпромторг признал завершенными 11 новых и модернизированных производств. Еще по 7 проектам инвестиционная фаза закончена, и власти региона направляют документацию в Минпромторг.

Что будет, если Минпромторг начнет закрывать глаза на невыполнение обязательств инвесторами? Возвращение отрасли к деградации. Поэтому министерство заняло жесткую позицию: чуть что - и инвестора исключают из программы.

- Мы видим и потенциал нашей лесной промышленности, и те проблемы, которые накопились. И знаем, как их решить. Поэтому заняли принципиальную позицию в вопросе чистки перечня инвестиционных проектов, когда выяснили, что часть ожидаемых инвесторов на самом деле пилят кругляк и гонят его на экспорт, а строительство перерабатывающих предприятий всячески затягивают, - отмечает заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

- На момент вступления России в ВТО отечественные производители мебели 90% древесных плит покупали за рубежом. Сегодня отечественная плитная промышленность практически перекрывает потребности внутреннего рынка и работает на экспорт. На новый уровень производства вышли производители фанеры: почти 50% фанеры идет на экспорт. Огромное количества старых предприятий прошли модернизацию, масса новых производств появились там, где их никогда не было. Инвестиции в лесопромышленный комплекс поступают больше 10 лет. Можно смело говорить, что приоритетные инвестпроекты в области освоения лесов стали настоящим прорывом как для отрасли в целом, так и для ряда регионов, - резюмирует гендиректор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Тимур Иртуганов.