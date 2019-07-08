Диана Арбенина: «Во мне много одиночества и печали. Но я счастливый человек!»

Диане Арбениной удался смертельный номер: найти баланс между шоу-бизнесом и интеллигентной авторской песней. Некоторые старые поклонники обиделись на то, что в жизни Арбениной нашлось место и красным дорожкам и «попсовым» премиям, макияжу и мини-юбкам. Но большинство восприняло перемены в имидже артистки с радостью. Ее любят и Башмет и Лепс, клипы ей снимают Валерий Гай Германика и Алексей Голубев. Но она остается собой, и когда делает арт-проект с Чулпан Хаматовой, и на коктейле GQ. В день своего 45-летия даст концерт в «Крокусе» - обычно важные даты певица встречает на сцене…

Мы встретились с Арбениной сразу после того, как она выступила перед огромной толпой на Красной Площади: люди приехали на книжную ярмарку, чтобы послушать ее пронзительные, тонкие стихи о любви и одиночестве. За кулисами ждали дети, Артем и Марта. Я тихонько наблюдала за ними во время интервью, которое прошло в любимом заведении Дианы - стареньком клубе «Дума» за журфаком. У них нет невротического кривляния, свойственного многим детишкам звезд, которые очень хотят нравиться. Наоборот: они самодостаточные, активные дети - все в мать.

Вот только разговор с Дианой у нас вышел несколько грустным…

ИЗ КАЖДОЙ МОЕЙ ПЕСНИ МОЖНО СДЕЛАТЬ ХИТ

- Твой последний клип, «Рингтоном», очень печальный. Об одиночестве артиста - таком, что хоть в петлю лезть. О преследовании со стороны фанатов, которые не видят в своих кумирах реальных людей…

- Да, так у нас оно и бывает. Но мне кажется, что если от людей не скрывать свою слабость, свою боль, нерешительность, уязвимые точки, то они будут тебе больше доверять. Мы же привыкли надевать на себя не только одежду, но и эмоции, и защиту. Мне все говорят, что я сильная, а мне так удивительно. Думаю: «А вы с чего это взяли?» А знаете, что я, например, сегодня все утро проревела? Да, многие могут сказать: «А чего тебе не живется-то? У тебя же все офигенно, просто зашибись!». Но чем старше становишься, тем чаще возникают вопросы к себе, которые совершенно не связаны с благосостоянием, с детьми, с семьей. Ты себя постоянно анализируешь, постоянно собой недовольна, все время рефлексируешь, и находишься на грани того, чтобы все бросить и уйти. Ну, не из жизни, понятно, а из привычного ее круга. Сменить город к примеру. И ты живешь в этом, - а потом выходишь на сцену, читаешь стихи и понимаешь, что, черт возьми, все в жизни правильно, и живешь ты правильно и по совести.

- У многих людей искусства их творчество – попытка сделать так, чтобы их, наконец, поняли.

- У меня не так. Я пишу потому, что просто пишу. Я не думаю о том, поймут меня или нет - просто объясняюсь в любви. Это, кстати, классный вопрос. Я ни к кому не апеллирую, ни о ком не думаю, когда пишу, и пишу, по сути, ни для чего. Слава богу, что у меня много песен, и я не привязана к требованиям: мол, нужен хит каждые два месяца! В потогонной фабричной системе я бы существовать не смогла. Я написала намного больше, чем могу выпустить. Более того, из каждой написанной мной песни можно сделать хит, и я знаю как. И если вдруг когда-нибудь в моей жизни я пойму, что мне нужно, не дай Бог, срочно выпустить песню, а у меня ее не будет, я возьму одну из неизданных и доведу до ума с точки зрения тех законов, которые обеспечат ее присутствие на рынке. Но поскольку у меня такой нужды нет, я абсолютно свободна. Пожалуй, я в зависимости только от чувства, которое есть первопричина песни или стихотворения. В 100% случаев у меня все происходит из любви. Я просто не верю, что можно написать что-либо без чувства, просто так взять и написать. Понимаешь, у меня такого никогда не было.

Арбенина смогла найти баланс между шоу-бизнесом и интеллигентной авторской песнейФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- Важна ли тебе обратная связь?

- Да, конечно. Но я изначально не рассчитываю на то, что меня понимают или не понимают. Ну, хорошо. Допустим, меня понимают. Что дальше? Что мне с этим делать?

- Мир, может быть, будет более бережно относиться?

- Ко мне он очень справедливо относится, справедливо и честно. Я не прошу снисхождения. И я чувствую, что живу в прекрасном мире. Моя внутренняя жизнь фонтанирует, мне интересен каждый день. И поэтому, наверное, я нравлюсь людям.

ДО СИХ ПОР ДУМАЮ ОБ ЕЩЕ ОДНОМ РЕБЕНКЕ

- Как думаешь - поклонники откликаются на тему внутреннего одиночества?

- Конечно. Они это чувствуют, поэтому говорят мне: «Вы нам помогаете жить», «Вы меня спасли» и так далее. Это вообще-то невероятно важные слова. Во мне все меньше и меньше ощущения того, что я буду жить вечно и все больше мыслей о том, что я ничего не успеваю. И, думаю, эти слова незнакомых людей и есть та самая незаметная причина – почему я пишу, и почему мне пока так сильно нравится это делать. Я не думаю про то, что оставлю после себя. Я хочу, чтобы дети жили долго, и все. Было бы странно сидеть и думать: «Вот, после себя я оставлю песни, их будут слушать». Они и так по факту останутся. Чего я буду думать? Но я знаю, что я в истории. Это абсолютно точно.

- Некоторые мужчины, чтобы точно остаться в истории, хотят сделать как можно больше детей.

- А я хотела еще одного ребенка.

- Почему ты так говоришь – хотела?

- А поезд уходит. Не знаю… Я вдруг подумала, что Артема с Мартой, конечно, еще ставить и ставить на ноги… (Близнецы родились у Дианы в феврале 2010 года. - Ред.) Такие дуралеи! Просто шпана замоскворецкая. Вообще, если человек хочет ребенка, он у него так или иначе появляется. Я уже пару лет думаю об усыновлении. Дети согласны. Но пока эти мысли у меня на паузе - очень много хлопот с юбилейными концертами.

Не помню, я тебе рассказывала или нет, как во мне проснулся материнский инстинкт? Была огромная компания, все «киряли» со страшной силой. И я, как всегда, веселилась и одновременно писала стихи. Это было два параллельных, совершенно не мешающих друг другу процесса. В то время я смотрела либо на небо, либо на человека, в которого была влюблена, либо на людей, с которыми была, либо на гитару. И тут - я тебе клянусь! - я посмотрела буквально под стол и увидела маленькое существо. Этому ребенку друзей был год от роду, может, два, он, косолапя, куда-то шел. А я стала за ним следить и практически пошла следом, потому что меня это крошечное существо сразу «купило». Мне снесло крышу, и я поняла, что хочу ребенка. Почувствовала, что время пришло. Просто вдруг поняла, что жизнь состоит еще и из детей.

- Ты за 10 лет до рождения Марты и Артема говорила в одном из интервью, что не важно, кто будет мальчик или девочка - любить их будешь одинаково.

- Марта только недавно меня спрашивала: «Мама, а ты что ли не знала, что я тоже буду?» Я говорю: «Знала. Успокойся». Все пытается найти, что я знала, что будет сын, а что будет еще и она - нет. Они ж постоянно хотят проверить, кого я люблю больше…

Вот только разговор с Дианой у нас вышел несколько грустным…Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- Где ты записываешь тексты, которые приходят тебе в голову?

- До сих пор пишу ручкой в блокноте. Для себя, потому что я таким образом выговариваюсь. У меня нет ни одного человека, которому я изливала бы все свои внутренние переживания. Есть близкие люди, которые хорошо знают меня, но я их пытаюсь щадить.

- Я перед интервью читала твои новые стихи, и заметила, что они немножко отличаются от прежних. Много какой-то беспросветности…

- Я стала очень грустной. И при этом стала очень открытой. И когда я выхожу на сцену, и когда улыбаюсь, я открыта. Но если говорить про жизнь, про ежедневный процесс, то он намного грустнее и печальнее. Во мне очень много печали. И много того, чего, конечно, не было раньше. Может, потому что мне действительно будет сорок пять лет. Притом, что мне кайфово в этом возрасте. Я его не боюсь. Он просто более...

- Осознанный?

- Не такой спонтанный, как раньше. Не знаю, хорошо это или нет. Мне кажется, каждый человек стремится быть свободным. И вот эти рамки, в которых ты существуешь, так или иначе – рамки твоей профессии, рамки твоих занятий, они тебя поддушивают.

ПОХУДЕЛА ОТ НЕСЧАСТНОЙ ЛЮБВИ

- Многие тебя критикуют за то, что ты одной ногой ушла в шоу-бизнес. Раз - Диана Сергеевна резко похудела, сделала себе крутую прическу, получает премию Fashion TV… И как бы изменила идеалам рок-н-ролла.

- Я похудела, как это ни странно звучит, от стресса, связанного с непростой жизненной ситуацией. Слава богу, что все за плечами. Но тогда я буквально начала таять, хотя не садилась ни на какие диеты. Друзья даже стали подкалывать меня, что я решила испариться. А сама я уже начала думать, что чем-то болею. А это был просто многомесячный стресс… Что касается прически, одежды, внешности. Женщина должна за собой следить и должна себе позволять быть красивой вне зависимости от того, чем она занимается. Журналист она, рок-н-ролл играет или в институте работает – неважно: она должна «нести» в себе женщину от рождения. Ни в коем случае нельзя пытаться запихнуть себя в формулу «я пишу стихи, мне больше ничего не надо». Мне, к примеру, нравятся парфюмы, и я не считаю, что это противоречит идеалам, которые со мной были двадцать пять лет назад и остались по сей день. В человеке действительно должно быть все. И как только ты наводишь порядок в своем гардеробе, внешности, начинаешь за собой следить - я имею в виду спорт, косметологов и так далее), у тебя будто бы появляется больше права общаться с людьми. Потому что быть неухоженным, помятым, пьяным очень просто. «Я такая. Ну, че? Принимай»! А ты попытайся поработать над собой, сидеть прямо, ходить на тренировки. Это, черт возьми, очень тяжело. И к музыке это не имеет, с одной стороны, никакого отношения, а с другой, это делает музыку более качественной. Как ты живешь, так и работаешь, такой и выдаешь результат. Вот и все. Я раньше часто размышляла: «Что первично - бытие или сознание?» Очень много лет думала – сознание. Нет, все же бытие. Именно бытие. Если у тебя не налажен быт, если у тебя грязные, не ухоженные дети, значит, в тебе есть изъян, такой изъян, который для меня равносилен вранью. Я, кстати, заметила, что стала писать песни, которые, на мой взгляд, лучше , чем были двадцать пять лет назад - благодаря вот этой самодисциплине.

- Более понятные?

- Более конкретные, не витиеватые. И это лишь результат той работы, которую я ежедневно над собой произвожу. Если ты каждый день встаешь и делаешь зарядку, то это каким-то образом определяет, во-первых, мысли, во-вторых, день.

НА МУЗЫКАЛЬНОМ РЫНКЕ 90 ПРОЦЕНТОВ ШЛАКА

- Когда читаю твои стихи, получаю истинное удовольствие от того, как ты работаешь со словом. Параллельно с этим слушаю подборки популярных песен в Apple Music, и впадаю в ужас от чудовищности текстов.Уверена, что ты понимаешь, о чем я. Вот у тебя играет какое-нибудь радио в машине, и ты думаешь: «Господи! Что это за дерьмо? Как можно? А если дети будут на этом расти?!»

- Я переключаю, сразу же. Дети мои это не слушают. Конечно они будут приносить разную музыку из школы, от друзей - мы же не в башне из чёрного дерева живем, мы открыты миру. Но семья все равно определяет музыкальный вкус. Шлака у нас в доме нет. А вот на рынке, могу тебе абсолютно точно сказать, сейчас отстоя 90%. 90! Это такой ширпотреб, который живет сезон и дальше умирает. Как любая китайская шмотка, которую ты купил за два рубля, и она через две стирки говорит тебе «до свидания». То же самое происходит в музыке, в «окололитературе». Но я сейчас подумала, что так было всегда. Может, просто по-другому отражалось на поколении. Все равно есть и будут люди, которые ставят высокую планку. Если мне что-то не нравится, я это просто не слушаю. Если мне не нравится, не смотрю. Мне очень страшно забить себе голову дерьмом. И частично им стать. Ты ведь - то что ты ешь!

- Боюсь, другие об этом даже не задумываются. У родителей проблема - дети совсем не читают…

- Мы это не сможем изменить. Но тут главное - себя не предавать. Любишь читать – читай. Слушают все шлак и отстой, а ты слушай хорошее. Не поддавайся, не позволяй себя зомбировать, не позволяй себя одурачивать. Ты приходишь домой и понимаешь, что вся эта трескотня красных дорожек, премий заканчивается ровно в тот момент, когда ты закрываешь дверь. А дальше ты остаешься один на один с собой. И как заполнить эту пустоту, если ты ее наполняешь вот этой дешевкой? Да никак. Я себя сохранила только потому, что у меня действительно «котелок» постоянно варит. Я раньше думала: «Главное – разобраться, чего я хочу». Нет. Главное – разобраться, чего я НЕ хочу. Как только разбираешься, что тебе НЕ надо, все становится намного проще.

- Возможно, но вот только отношений это не касается. Для меня, и, мне кажется, что и для тебя тоже, главная движущая сила – любовь.

- Без любви вообще ничего нельзя. Чувство делает тебя человеком, а не твоя карьера, не удачные сделки, не деньги. Я не против этого, более того, я просто кривила бы душой, отрицая значимость материальных ценностей . Но если пропадает эта самая главная составляющая – любовь, чувства, то все остальное не делает тебя счастливым. На двадцать процентов, может быть да, - а дальше?

- Но получается так, что несчастливая любовь все равно интереснее, продуктивнее, чем счастливая?..

- А в этом не меньше счастья, абсолютно точно. Во мне много одиночества, много печали, но я могу сказать, что я счастливый человек. Я делаю свою музыку. Делаю ее честно. У меня офигенные дети. Да, они растут с какими-то проблемами. Но это такая жизнь, она вообще сложная, хотя в ней, по факту, только черное и белое, нет полутонов. Несчастный человек – это тот, который поет идиотские песни, приходит домой и читает к примеру Шекспира. И ты думаешь: «А как в тебе это совмещается?». Вот ты читаешь Шекспира, Пастернака. Ты такой начитанный, интеллигентный, а в мир выдаешь отстой. Тебе комфортно? Можно ответить: «Ну, рынок»… В таком случае, ну вас с вашим рынком! Я уважаю людей, которые какие внутри, такие и снаружи. В непоследовательности очень много дисбаланса. И он тебя в итоге делает несчастным, происходит незаметный раздрай личности, который в итоге деформирует тебя и превращает в такой же шлак, какой ты выдаёшь миру.

СЮРПРИЗ К КОНЦЕРТУ

- Ты по традиции отмечаешь день рождения большим концертом. Я слышала, вы готовите какой-то очень крутой сюрприз.

- Это будет необычный вечер. Мы восьмого июля выпускаем новый альбом, а еще - концерт новый. Я могла бы выйти на сцену и два часа петь хиты. И все это неуловимо бы смахивало на спекуляцию, но в целом было бы хорошо. Но я хочу по-другому. Я хочу понять, что успела сделать за годы занятий. Я выйду на сцену одна со своей любимой гитарой. И буду общаться с публикой на минимальном расстоянии. В свой 45-й день рождения я могу себе позволить быть предельно оголённой и домашней. Но это далеко не все. В концерте будет два отделения. И в первом я вас удивлю тем, что вы никогда ещё не слышали и чего вы точно не могли ожидать. Интригую? Не без этого, но программа того стоит. В целом должен получиться живой, веселый и пронзительный концерт.

В первом отделении будет 15 песен, во втором отделении я планирую спеть 25. Это будет убойная программа по количеству того, что люди любят, того, что они ждут, и того, чего они не ожидают. Мне нравится идея остаться с гитарой один на один. Доказать ещё раз, что и один в поле воин. На фоне шоу в «Олимпийском» концерт в Крокусе запомнится людям запредельной близостью. Вообще так здорово, что мы можем делать и шоу и вот такие акустические концерты. Если в тебе есть зерно, ты имеешь право на любые эксперименты, любые перформансы. И все бы здорово, но при этом ты должен в любой момент быть готовым взять гитару и выйти к людям с нею одной. Я очень хорошо себе представляю, как это делает мой любимый Боно или Том Йорк, или Адель, или Киванука... Могу перечислять до бесконечности. Ты много можешь себе представить наших популярных артистов, которые бы взяли гитару и два часа продержали бы публику? И не «на слабо», а потому, что есть, что сказать одному? Вот раздень их, и что останется? Отключи микрофон. Выдерни шнур из гитары, спали все экраны. Что ты можешь предъявить миру? За что тебя любят люди?

У МЕНЯ ЕСТЬ ТОЛЬКО Я

- Нас всех недавно напугала твоя история с сердечным приступом.

- Честно говоря это был уже второй. Первый был в Америке. Мы ехали после обеда, и меня накрыло за рулем прямо на дороге. Хорошо, рядом оказался отель, я добрела туда на полусогнутых. Дети поразили меня не меньше, чем выкрутасы моего сердца. Они послушно и взросло себя вели. Особенно Артём, который в жизни ещё тот шалопай: он деловито все объяснял полицейскому и звонил родным в Россию, пока дети ехали за мной на патрульной машине. На Марту, наоборот, напал ступор. Ну, настоящая девушка! Растерялась в сложный момент.

А в этот раз я была в горах, каталась на лыжах. Долго сопротивлялась боли, думала, пройдёт. Увы. Пришлось сдаться. Французская медицина в маленьких городках - тот ещё кайф. Веселые медсестры, пахнущие вином, вкатывающие в тебя морфин… В общем, на лыжах я не докаталась, и весь январь сидела на обезболивающих. Я знаю, почему все так: мне никак не удаётся научиться отдыхать. Может, после этих «звоночков» я наконец задумаюсь над тем, чтобы жить немного по-иному.

- Что тебя сейчас волнует?

- Одиночество. У меня есть только работа и дети, дети и работа. Раньше все было намного проще. Какие-то увлечения, влюбленность. Все было весело, на кураже, в компаниях, дни летели как фантики конфет. Я не задумывалась о том, что есть семейные ценности, и что это и есть главное. Семья — это твой тыл и твоя спина. Как и любовь. Твоё счастье в конечном итоге зависит от полноценности в семье и любви. В общем, в моей жизни наступила новая пора. Я остепенилась. И желание встретить человека, который станет моим любимым, моим другом, моим союзником очень сильное и полноценное. Но все сложно, конечно…

- А почему сложно?

- Ты знаешь, я раньше думала, что время не пришло. А когда стала готова, поняла, что почему-то не могу встретить. Я же не могу выйти на улицу и кричать: «Эй, где же ты?» Я, конечно, могу прикалываться с Ваней Ургантом у него в эфире. Пришла тут к нему в эфир и говорю: «Иван, я хочу выйти замуж». Мы начали развивать эту тему и через несколько минут я ему говорю «не хочу замуж, хочу пальто». Было смешно. Понятно, шутить можно бесконечно, но в каждой шутке есть доля правды. И когда ты вечером приходишь домой, дети уже спят, в доме тихо-тихо, ты смотришь в зеркало перед тем, как разгримироваться, и думаешь: «Черт! Ведь я сегодня была такая красивая. И так было классно!». И пьёшь свой одинокий чай, а потом ложишься спать и думаешь: «Вот еще один день прожит, и в нем опять не случилось чего-то главного».

- А какие шаги ты делаешь для того, чтобы кого-то встретить?

- Какие можно делать шаги? На сайтах знакомств или в приложениях типа «Тиндера»? Я не хочу мимолетных инфантильных отношений. И знаешь, я уверена, что все будет хорошо. Возможно, тот кто мне нужен, читает это и уже готов идти навстречу.