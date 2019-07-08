Высадив миллиарды деревьев, Россия должна спасти Землю от глобального потепления

Для борьбы с глобальным потеплением ученые что только не придумывают. Одни хотят распылить в атмосфере диоксид серы, чтоб создать искусственную вулканическую зиму и остудить планету. Другие предлагают «засолить» облака, закачивая в них капли морской воды - чтобы те стали белоснежными и лучше отражали солнечные лучи. А то и вовсе запустить в космос гигантские зеркала с той ж самой целью.

Способы, прямо скажем, спорные. А реальный - сокращение выбросов парниковых газов - очень уж небыстрый. К тому же требует совместных и постоянных усилий всех больших стран. А договориться, увы, получается не всегда.

ЛЕС РАЗМЕРОМ С КИТАЙ

Новое решение предложили ученые из Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich), входящей в десятку лучших университетов мира, вместе со специалистами из Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Их исследование опубликовано в журнале Science.

Решение обескураживающе простое и столь же масштабное. Надо просто сажать деревья. Очень много деревьев. 500 миллиардов штук. Чтобы площадь лесов на планете стала почти на миллиард гектаров больше - на 900 миллионов, если точнее. Или на 9 миллионов квадратных километров.

Зеленые «ловушки» площадью 9 миллионов квадратных километров способны съесть примерно 25% «лишнего» CO2Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Чтобы было понятнее: территория России чуть больше 17 миллионов квадратных километров. А 9 миллионов - это почти как Канада, Китай или США по площади. Вот такую неслабую территорию и надо озеленить.

Сейчас на всей Земле 2,6 миллиарда гекторов леса. То есть, по задумке швейцарцев, тайги, сельвы и прочих насаждений должно стать примерно на треть больше.

ЛОВУШКА ДЛЯ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА

Смысл? Деревья поглощают из атмосферы CO2, главный парниковый газ, а именно их и считают виновниками глобального потепления. Зеленые «ловушки» площадью 9 миллионов квадратных километров способны съесть примерно 25% «лишнего» CO2. От такого количества парникового газа новые леса избавят планету не сразу, а по мере своего роста и процесса фотосинтеза. И это будет самый эффективный из всех известных способов, уверяют исследователи.

И наоборот: если климат будет меняться теми же темпами, что и сейчас, а люди не будут массово сажать деревья, то к 2050 году зеленых мест на Земле станет на 223 миллиона гектаров меньше, чем сейчас. Погибнут в основном тропические леса.

ЧТО ОЗЕЛЕНЯТЬ БУДЕМ?

Мало того, швейцарцы нашли земли, где нет городов, сельхозугодий и прочей хозяйственной активности. Если занять их деревьями, никакого ущерба для экономики не будет, а для экологии - сплошная польза. И больше всего таких земель в России. А именно:

Россия - 141 млн га

США - 103 млн га

Канада - 78,4 млн га

Австралия - 58 млн га

Бразилия - 49,7 млн га

Китай - 40,2 млн га

Леса рубят быстрее, чем сажают новыеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А В ЭТО ВРЕМЯ

Да что говорить про 2050-й. Леса исчезают и сейчас, их просто вырубают. С 1982 года, по данным NASA, зеленые пространства сократились на 2,24 миллиона квадратных километров, что сравнимо по площади с Красноярским краем или Аляской. Да, растут и новые леса. В том числе, как ни парадоксально, благодаря глобальному потеплению - в более мягком климате деревья осваивают тундру и забираются выше в горы. Но рубят пока быстрее.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Это правильно и вполне реально

Алексей КОКОРИН, директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF России):

- Очень правильная идея. А главное - реальная, хотя и не таких масштабах. Заметьте: авторы абсолютно верно говорят, что массовая высадка новых лесов не решит проблему глобального потепления полностью и навсегда, это не панацея. Но она даст очень нужную передышку для энергетики и экономики, чтобы те успели перестроиться на безуглеродные технологии.

Да, для этого нужно немедленно и очень массово сажать леса. И у человечества есть на это силы. И у России, и у Китая, и у всех остальных. Вот прямо всем выходим на субботники каждую неделю и высаживаем деревья. Это ж дело благородное! Почему немеденно? Потому что деревья не сразу начнут поглощать C02. Где-то лет через десять, а в наших широтах через 20 - 30 лет. И продолжаться это будет примерно сорок лет, пока деревья бурно растут. Хотя опять же в зависимости от региона и растущих там пород. В тропических лесах около 30 лет, в России все сто. На эти десятилетия энергетика и получит передышку.

Я понимаю, что еженедельные субботники - это утопия. Ну, не можем сделать в таких масштабах, как нужно в идеале, давайте посадим меньше. Но все же сделаем. В России, наверное, есть смысл сажать быстрорастущие лиственные породы - березу, осину. При этом для коммерческих целей нужнее хвойные - ель, сосна. Надо искать золотую середину.

Позиция Всемирного фонда дикой природы заключается вот в чем: особенно ценны нетронутые, девственные, заповедные леса. Таких становится все меньше, они продолжают вырубаться, и это плохо. Надо не рубить вообще девственнные леса. А вести более интенсивное лесное хозяйство в так называемых вторичных лесах, которые уже однажды вырубались. И высаживать новые. Это хорошо со всех точек зрения. В том числе и для климата.