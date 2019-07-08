2019-07-08T22:05:14+03:00
Происшествия

В парке "Зарядье" парень спрыгнул с Парящего моста на капот автомобиля

Камеры видеонаблюдения парка зафиксировали происходящее
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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В столичном парке "Зарядье" парень спрыгнул с Парящего моста на капот автомобиляВ столичном парке "Зарядье" парень спрыгнул с Парящего моста на капот автомобиляФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Молодой человек днем 8 июля спрыгнул с Парящего моста в "Зарядье". Упал на проезжую часть. Лишь чудом выжил. Его экстренно госпитализировали. Все это происходило на глазах отдыхающих в парке. Сотрудники "Зарядья" уже отследили по камерам видеонаблюдениям, как все происходило.

- Камеры видеонаблюдения парка зафиксировали, как в 16.11 посетитель заходит на Парящий мост со стороны гастрономического центра "Зарядье", не останавливаясь, с разбега перепрыгивает через стеклянное ограждение моста и падает вниз на капот автомобиля, - рассказали "Комсомольской правде" в пресс-службе парка "Зарядье".

Очевидцы сообщили об этом охране, а те вызвали "скорую помощь". Медики прибыли через несколько минут после происшествия. Пострадавшего парня доставили в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.

- Его состояние врачи предварительно оценивают как стабильно тяжелое. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, - добавили в пресс-службе парка "Зарядье".

Как удалось выяснить "Комсомольской правде", парню 22 года, он приехал из Одессы. После того, как правоохранительные органы выяснят причину падения, будет определен виновный, который будет возмещать ущерб за поврежденную "Хонду".

- Молодой человек упал на автомобиль "Хонда", который двигался по Москворецкой набережной. Водитель машины не пострадал. В больницу доставили только того, кто упал, - рассказали в ГУ ГИБДД по Москве.

Напомним, прошлым летом двое молодых людей прыгали с Парящего моста в "Зарядье", но в Москву-реку. Когда экстремалы подплыли к берегу, то их ждали сотрудники полиции и отвезли в отделение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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