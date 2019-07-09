Роскачество выяснило, какие бургеры самые лучшие

Исследование в лабораториях прошли бургеры 11 сетевых ресторанов: McDonalds, Burger King, KFC, Farsh, «Мираторг», Ketch Up, BB&Burgers, Burger Club, МЯСОROOB, Black Star Burger и Jerry Wings. Все бургеры закупались в столицах трез округов: Москве, Новосибирске, Ростове-на-Дону. Продукция сетей McDonalds, Burger King и KFC исследовалась во всех трех.

Антибиотики есть в половине бургеров

Как показало исследование, следы антибиотиков в бургерах действительно присутствовали, но их количество было весьма незначительным – ни один из производителей не превысил установленные техрегламентом нормы.

Тем не менее в «Биг Маке» (McDonalds, Центральный ФО), «Оригинальном» (Ketch Up) и «Классическом» (BB&Burgers) эксперты лаборатории обнаружен тернидазол, в «Шефбургере» (KFC, Центральный ФО) – энрофлоксацин (оба используются для борьбы с инфекциями, при лечении и профилактике заболеваний животных). А в «Классическом King» (МЯСОROOB) – офлоксацин (противомикробное средство широкого спектра действия, оказывающее бактерицидный эффект).

Концентрация антибиотиков в бургерах оказалась крайне низкой, что говорит о высоком качестве закупаемого сырья. Следы антибиотиков можно было определить лишь при использовании высокочувствительного метода, который доступен не во всех регионах. Но все-таки это не лучший вариант для потребителей.

- Проблема в том, что, когда вы едите мясо с антибиотиками, эти антибиотики могут вызвать резистентность на их действие при лечении различных болезней. Организм привыкнет и приспособится к антибиотику и не будет на него реагировать, если человек заболеет и ему понадобится антиботикотерапия, – пояснил ведущий научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Виктор Ларичев.

Между тем, в конце прошлого года McDonald's объявила о новой корпоративной политике, направленной на постепенное снижение допустимого уровня содержания антибиотиков в говядине, которая используется для приготовления бургеров. Компания пообещала установить к концу 2020 года целевые показатели по сокращению применения антибиотиков.

По словам руководителя управления по закупкам и работе с ассортиментом компании Burger King Марии Савватеевой, все поставщики сырья и готовой продукции проходят сертификацию в рамках глобальной инициативы GFSI, ежегодные аудиты производственных площадок, ежеквартальные лабораторные исследования продукции – анализы ДНК, контроль входного сырья, контроль качества готовой продукции согласно утвержденной спецификации.

Представители KFC сообщили, что для приготовления блюд в России используется цельное куриное мясо от ведущих производителей отрасли, которые проходят ежегодные аудиты пищевой безопасности. «Наши поставщики контролируют применение вакцин и лечебных препаратов в строгом соответствии с требованиями законодательства России», – сообщили в пресс-службе.

Специалисты изучили, содержатся ли в котлетах антибиотики и сколько в них солиФото: GLOBAL LOOK PRESS

Какой самый сытный

В ходе испытаний экспертами была также определена массовая доля составных частей каждого бургера. По результатам проверок, самая большая котлета оказалась у «шефбургера» из KFC – примерно 52,2% от общего объема бургера. Самая маленькая – у «Биг Мака» из McDonalds. Ее доля составила около 31,6%.

Эксперты также рассчитали фактическую калорийность каждого бургера. Так, самым калорийным бургером оказался «Блэксстарбургер» весом в 296 г (748 ккал). Меньше всего калорий (425) содержится в «Шефбургере».

А какой — самый соленый

Согласно рекомендациям всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), норма суточного потребления соли составляет не более 5 г. Избыточной считается массовая доля соли в продукте, превышающая 0,7 г/100 г (то есть более 0,7%).

Среди исследованной продукции такое несоответствие рекомендациям было выявлено практически во всех бургерах: «Биг Мак» (1%), «Чизбургер Farsh» (0,9%), «Бургер&Фрайс» (1%), «Классик» (1,1%), «Классический King» (1,1%), BSB 1 «Классика» (1%), «Воппер» (0,9%), «Шефбург» (0,9%).

КОММЕНТАРИЙ ДИЕТОЛОГА

Можно, но осторожно

- Если употреблять фастфуд не чаще раза в неделю, риски для здоровья будут минимальными, - говорит врач-диетолог, ведущий научный сотрудник НИИ питания РАН Ольга Григорьян. - Систематическое питание, несомненно, приведет к сложным процессам в организме: возможно, не сразу, но постепенно будет расти вес. В любом случае это риск развития атеросклероза, который проявляется увеличением уровня плохого холестерина. Чтобы минимизировать риски, можно съедать только нижнюю булочку и есть побольше салата.