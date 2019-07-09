Бузова опять ищет мужа, а Батрутдинов - жену

Осенью на ТНТ состоится премьера романтического триллера - звезду канала Ольгу Бузову вновь выдают замуж. Год назад в шоу «Замуж за Бузову» Оля выбрала в спутники жизни сыровара Дениса Лебедева, который оказался альфонсом. Теперь в телепроект внедрили «вечного холостяка» Тимура Батрутдинова и назвали шоу «Планом Б». Тимур будет направлять выбор Ольги в нужное русло: давать советы, оценивать кандидатов в мужья. Такие же задачи у Бузовой в отношении претенденток на руку и сердце Батрутдинова. Если 31-летняя Бузова и 41-летний Батрутдинов не найдут свою судьбу, тогда им придется строить отношения друг с другом.

«Мы пока еще до конца не понимаем, на что мы идем, - говорит Ольга. - Но точно знаем одно - мы хотим любви!». А мы же хотим рассказать о всем самом интересном, связанном с шоу «План Б».

Кастинг женихов и невест продолжался полтора месяца. Сейчас начались последние приготовления к съемкам, которые стартуют в ближайшее время. Среди участников непременно будет хотя бы один человек, связанный с шоу-бизнесом. Есть и звезды спорта. Например, в проект попал 24-летний хоккеист московского «Динамо» Андрей Миронов. Парень уже становился героем светской хроники - ему приписывали роман с Анной Седоковой. Позже Андрей и Анна опровергали свою связь. Теперь Миронов решил покорить другую одинокую знаменитость и даже посоветовался с подписчиками в Инстаграме: «До нового хоккейного сезона осталось совсем немного. Между тренировками увидел, что канал ТНТ запускает новое шоу с Ольгой Бузовой. Решил просто отправить заявку на кастинг...»

Продюсеры выбирают разные типажи, чтобы удовлетворить вкусы женщин. На накачанных молодых спортсменах свет клином не сошелся: обычно в таких проектах есть и ботаник, и «плохой парень», и хипстер... Что касается соискательниц руки и сердца Тимура Батрутдинова, то на подобные шоу рвутся девочки модельной внешности, у которых главная цель жизни - засветиться на ТВ, чтобы потом удачно выйти замуж. Возможно, что в «Плане Б» мы увидим кого-то из тех, кто сражался за главного героя в «Холостяке», в одном из сезонов которого, как мы помним, солировал именно Батрутдинов.

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов решил стать очередным хоккеистом, взявшим в жены звезду шоу-бизнеса. Фото: instagram.com

Конечно же, нас ждет красивая и романтичная картинка. Море, солнце, яхты... Съемочная группа за полгода расписывает сценарий свиданий, согласовывает бюджет на их проведение и получает разрешение на съемку на том или ином объекте. А телезрители видят, к примеру, как участник везет Ольгу на фабрику, где делают мороженое. Естественно, все подается так, будто это кандидат в мужья сам все придумал и осуществил.

Задача продюсеров - заставить телезрителей смотреть шоу как сериал о любви: события следуют друг за другом в хронологическом порядке. На деле же, учитывая занятость Ольги Бузовой, съемки будут подстраиваться под ее график. Допустим, сначала отснимут сцены с ее участием, затем она улетит на какой-нибудь фестиваль или концерт. И на съемочной площадке уже будет солировать Батрутдинов. В общем, получайте удовольствие от просмотра, но все же помните: это всего лишь шоу!

Проект «План Б» выйдет на канале ТНТ этой осенью. Точная дата премьеры пока неизвестна.