Долг кризисом опасен

Россияне по уши в кредитах и продолжают их набирать. Общий долг банкам в последние пару лет растет на 20 - 25% в год и составляет почти 16 триллионов рублей. Если разделить эту сумму на все население страны, получится, что каждый человек должен 110 тысяч рублей. Вроде немного, но это статистическая ловушка. Те, кто активно пользуется заемными деньгами, должны в разы больше. А это уже неприятный звонок. Если вовремя не сбить потребительский ажиотаж, кредиты населения могут стать причиной очередного кризиса.

Есть пузырь или нет?

На недавнем форуме в Санкт-Петербурге министр экономики Максим Орешкин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина публично поспорили. Первый сказал, что еще пару лет, и нас ждет рецессия (замедление роста). Мол, население увлеклось кредитами. И если темпы, с которыми люди начинают жить в долг, не снизятся, экономике не поздоровится.

На это глава Центробанка ответила жестко: граждане занимают деньги под высокие проценты не от хорошей жизни, а потому что их доходы не растут. В общем, намекнула, что недорабатывает здесь сам министр экономического развития. Потому что он вроде как есть, а экономического роста в стране нет.

- Большое преувеличение считать, что потребительское кредитование виновато во всех бедах экономики и в низких доходах населения, - сказала Набиуллина. - Пузыря нет. И задача Центробанка - сделать так, чтобы он там не сформировался. Долговая нагрузка населения в среднем пока умеренная. Больших рисков мы здесь не видим.

Дискуссию на этом можно было бы закрыть. Но тут перепалка стала межведомственной.

- Ситуация на рынке потребительского кредитования напряженная. Мы переходим за критические уровни долговой нагрузки человека, и это становится социальной проблемой. Согласен с Орешкиным, этот рынок нужно жестко ограничивать, - поддержал коллегу Алексей Моисеев, замминистра финансов.

В общем, пришла пора разобраться, о чем спорят чиновники. И чем это грозит нам - заемщикам.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

ЛИКБЕЗ «КП КАПИТАЛ»

Как считают нагрузку

По-разному. Есть несколько показателей, которыми пользуются экономисты для анализа. Основных три.

- Отношение общего долга к ВВП (валовой внутренний продукт, то есть размер экономики страны). Оно у нас небольшое - всего 15% к ВВП. В развитых странах сильно больше - 50 - 100% ВВП (подробнее - см. «Как у них»).

- Отношение общего долга к годовому доходу. Оно у нас тоже небольшое - 27%. То есть в среднем кредитное бремя равно зарплате россиянина за три месяца.

- Отношение ежемесячного платежа к средней зарплате.

У нас оно составляет 10%. Лишь каждый десятый заработанный рубль граждане отдают банкам.

Проблема подобных сравнений лишь в одном. Это та самая средняя температура по больнице. Если копнуть глубже, проблема окажется более серьезной. К примеру, статистика учитывает всех россиян. А по-хорошему нужно считать только тех, кто занимает деньги. Если убрать несовершеннолетних, пенсионеров (они обычно копят) и тех, кто принципиально не живет в долг (таких почти половина), то окажется, что средний заемщик отдает банку 40% от зарплаты. Это уже прилично.

Растут плохие займы

За прошлый год общая задолженность россиян по кредитам выросла на 23% - до 15 триллионов рублей. Половина из этой суммы приходится на обеспеченные займы: жилищные и автокредиты. И еще половина - на необеспеченные (долги наличными). Причин ускорения несколько. Во-первых, отложенный спрос. Многие россияне во время кризиса предпочитали экономить, а теперь решили, что хватит - пора получать удовольствие от жизни. Во-вторых, рефинансирование. Граждане берут новые кредиты по более низким ставкам, чтобы отдать более дорогие старые. Ежемесячный платеж от этого может уменьшиться, но общая долговая нагрузка, как правило, вырастает.

Но есть и не очень приятные тенденции. По данным Объединенного кредитного бюро, в 2018 году банки выдали 37 млн кредитов на 8,6 трлн рублей. Из них только три триллиона - это ипотека. Как отмечает главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова, потребительские кредиты растут слишком быстро. При этом граждане перестали откладывать деньги. Объем сбережений на вкладах растет, но только за счет капитализации. Новых накоплений нет, суммы растут только за счет процентов. Такой нарастающий дисбаланс настораживает. Потому что, по сути, сбережения растут у одних, а долги - у совсем других людей. И здесь средние цифры уже не работают.

Когда большинство населения покупает холодильник или смартфон в кредит, это плохой сигнал. Значит, они не могут накопить даже на такие относительно недорогие вещи. А это говорит о том, что у граждан либо катастрофически не хватает денег, либо финансовой грамотности. И с тем и с другим надо бороться.

Кредитов - больше, просрочек - меньше

- Люди понимают, что с займами надо быть осторожными, но вынуждены идти в банк снова, - объясняет экономист Сергей Хестанов. - Рассчитывать на рост экономики маловероятно, поэтому многие кредиты могут стать проблемными. Если рост кредитной нагрузки россиян не замедлится до разумных величин, мы можем увидеть полномасштабный кредитный кризис.

Как подсчитали в ОКБ, больше 15 миллионов россиян - серийные заемщики. То есть у них есть два или больше кредитов. При этом число потенциальных банкротов приближается к миллиону. Это люди, сумма просроченных кредитов которых превышает 500 тысяч рублей.

На этом фоне выглядит неожиданным тот факт, что граждане стали более дисциплинированными. Просрочка по всем видам кредитов составляет всего 4,9% (а по ипотеке и вовсе меньше 1%). Но этому есть неприятное объяснение. Банки больше не держат на балансе плохие кредиты. Проходит 90 дней с последнего платежа, и они отдают их коллекторам или судебным приставам. Общий объем невозвратных долгов, находящихся на исполнении по решениям судов, достиг рекордной суммы - два триллиона рублей.

Ненужная страховка в нагрузку

Чистая прибыль банковского сектора по итогам 2019 года может составить 1,4 трлн рублей. Такой прогноз делают крупнейшие банки страны. Это рекордный показатель. Причем банки все больше зарабатывают на различных комиссиях и продажах побочных продуктов. И часто пользуются неприличными практиками. Например, при выдаче кредитов даже на небольшую сумму включают в стоимость страховку жизни и трудоспособности.

- Появились практики, когда банки предлагают клиентам предпроданную услугу. Например, при получении кредита надо не выбрать ее, а наоборот, отказаться, снять галочку. Потребитель не всегда может знать, что это не часть услуги. Борьба с такими практиками ведется в рамках надзора. Мы планируем внести изменения в закон о потребительском кредитовании. Считаем это очень полезной новацией, - заявил Михаил Мамута, руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ.

Еще одна порочная практика - мисселинг. Например, продажа полиса инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) под видом более доходного вклада - без объяснения нюансов этого сложного финансового инструмента. В последние три года этот продукт принес клиентам от 2 до 4% годовых, а банки неплохо заработали на комиссионных.

- Три причины мисселинга. Первая - это помогает поднять продажи. Вторая - то же самое делает сосед справа и сосед слева. Третья причина - за это ничего не будет, - пояснил Сергей Швецов, первый зампред ЦБ, и предложил отбирать за это бонусы у недобросовестных менеджеров.

Подобные практики ухудшают и без того сложное положение граждан. Первая увеличивает кредитную нагрузку, вторая уменьшает сбережения. По сути, 1,4 триллиона рублей чистой прибыли - это деньги, вытащенные из наших карманов банкирами. Причем не только чистыми методами. Поэтому обвинять в будущем кризисе только неразумность граждан или политику ЦБ было бы неправильно.

Стать заемщиком станет сложнее

Кстати, в ЦБ уже начали «охлаждать рынок». В регуляторе любят действовать постепенно - без резких движений.

- Потребительское кредитование растет высокими темпами, и мы его пытаемся охладить. Повышение коэффициентов риска по кредитам с высокими ставками привело к снижению ставок и при прочих равных снижало и долговую нагрузку, - поясняет Эльвира Набиуллина.

С 1 октября ЦБ вводит еще один показатель - предельную долговую нагрузку. Методика будет работать примерно так: если гражданин уже платит больше 50% от своих доходов, то новый кредит ему с большой вероятностью не дадут.

- Наше достаточно жесткое регулирование по показателю долговой нагрузки должно привести к тому, что темпы потребкредитования будут постепенно сокращаться, несмотря на снижение ставок по кредитам. И замедление в первую очередь будет идти за счет наиболее рисковых категорий с достаточно высокой долговой нагрузкой, - считает глава Центробанка.

Кстати, банки сигналы из регулятора уже восприняли. Они стали чаще отказывать в кредитах. По данным ОКБ, в первом квартале было одобрено только 32% заявок. Это на четверть меньше, чем годом ранее.

ВЫВОД

Надо улучшать бизнес-климат, а не ограничивать кредитование

Если переводить на простой язык перепалку чиновников, суть в следующем. В финансово-экономическом блоке правительства считают, что россияне набирают денег в долг, не задумываясь о последствиях. Мол, потом они начнут массово не платить по кредитам. И это приведет к проблемам в экономике. Центробанк, по мнению Орешкина, должен сильнее закрутить гайки коммерческим банкам. Чтобы в погоне за своими комиссиями и процентами те не загнали все население в кредитную кабалу, а потом всю страну - в очередной кризис. И это удивительно слышать от министра экономики…

Независимые эксперты, наоборот, кричат, что ЦБ нужно срочно понизить ставки, чтобы экономика задышала. Больше денег - выше экономический рост. И, между прочим, ниже финансовая нагрузка на население. Если получится брать ипотеку под 3 - 4%, а не 10 - 12%, и те же холодильники под 6 - 8%, а не 20 - 25% годовых, ежемесячный платеж за квартиру снизится на треть, а спрос на товары вырастет. И это подтолкнет экономику к росту лучше любых ограничений.

Понятно, что в экономике нет простых или очевидных решений. Это, кстати, тоже одна из цитат Набиуллиной. Но главное - найти баланс. Главное препятствие для роста сейчас - не политика ЦБ или недостаток дешевых денег. Главная проблемы - общий инвестиционный климат. Деньги у предприятий есть и без банков. На счетах лежит почти 20 триллионов рублей. Вот только вкладывать их в развитие они не хотят. И ни Орешкин, ни Набиуллина на это повлиять не могут.

ПРОГНОЗ

Ключевая ставка может упасть до 7%

Одна из причин высокой долговой нагрузки - большие ставки по кредитам. Но в ближайшие годы политика Центробанка должна стать мягче. На Международном финансовом конгрессе глава ЦБ намекнула, что темпы инфляции в этом году ниже, чем ожидались. Значит, и ключевую ставку можно опускать чуть быстрее.

Напомним, в конце прошлого года ЦБ поднял этот важный кредитно-денежный показатель с 7,25% до 7,75% годовых. В регуляторе боялись, что повышение НДС с 18 до 20% разгонит рост цен. Но этого не произошло. Инфляция весной вернулась в рамки 4 - 5%. Поэтому в мае ставку снизили до 7,5%. А теперь возможен еще один или даже два шага вперед.

Как считают аналитики, форсировать события в ЦБ вряд ли станут. Скорее предпочтут опускать ставку чаще (на 0,25% на каждом заседании совета директоров Банка России - он проходит каждые полтора-два месяца), а не сильнее. Цель регулятора - снизить инфляцию до стабильных 4% в год. В этом случае ключевая ставка должна снизиться до 5 - 6% годовых.

КАК У НИХ

Долги - огромные, нагрузка - ниже

«Вторую неделю торгуюсь с банками. Они дают 1,25%, а я хочу дожать до 1,2%», - поделился со мной друг, живущий в Германии. И я чуть было не закричал: «Да вы там зажрались». В России средняя ставка по ипотеке - 10% годовых. И это важный фактор для сравнения общей кредитной нагрузки.

Еще в начале 2000-х долги населения у нас составляли 1 - 2% от ВВП (показатель, определяющий размер экономики, - сейчас он составляет 100 трлн рублей), а теперь выросли до 16 - 17%.

Конечно, это сильно меньше, чем в развитых странах. Там без кредитов почти не живут.

В США и Европе долг домохозяйств составляет 50, 70 и даже 100% от ВВП (см. графику).

Но это не повод считать, что у нас все в порядке.

В отличие от развитых стран в России кредиты короткие и дорогие. По мнению экспертов, корректнее сравнивать уровень долговой нагрузки - то есть какой процент от своих доходов человек отдает банкам. И тогда окажется, что кредитное бремя среднего россиянина примерно равно долгу среднего американца. А это уже прилично.

P.S. У слишком низких ставок есть и темная сторона медали. В развитых странах Европы взять квартиру в ипотеку относительно легко даже при небольшой зарплате. Проценты стремятся к нулю, а сроки жилищных кредитов, наоборот, растут. 50 лет - это норма. Но стоимость недвижимости там за последние несколько лет удвоилась. Ажиотаж примерно такой, что был в России перед кризисом 2008 года. И к чему это приведет, пока не ясно.

СОВЕТЫ «КП КАПИТАЛ»

Главное правило жизни взаймы - бери на развитие или не бери

Кредит - обычный финансовый инструмент. Он не хорош и не плох. Он нейтрален по отношению к заемщику. Если пользоваться им правильно, заемные деньги станут финансовым рычагом. Если не рассчитать свои силы - станут тяжким бременем.

Прежде чем взять деньги в долг, нужно хорошенько подумать. А для этого задать себе несколько вопросов. Во-первых, почему вам не хватает денег, чтобы купить эту вещь просто так. Может, лучше завести себе за правило откладывать часть средств на крупную покупку и накопить нужную сумму за несколько месяцев? Во-вторых, что произойдет, когда вы купите эту вещь. Она позволит вам зарабатывать больше или, наоборот, будет отнимать дополнительные ресурсы?

Возьмем для примера большой плазменный телевизор. С одной стороны, его покупка повысит ваш уровень жизни. Вы станете получать больше удовольствия от просмотра фильмов. С другой - вам придется отказывать себе в чем-то другом, потому что каждый месяц придется отдавать часть зарплаты банку (с немаленькими процентами). При этом сам телевизор вам дополнительных денег не принесет. Наоборот, со временем будет только дешеветь.

Или автомобиль. Его покупка тоже повышает уровень жизни. Теперь вы можете ездить не в переполненном автобусе, а в своей собственной машине. Но тратить придется значительно больше: платеж по кредиту, плата за страховку, транспортный налог, бензин, обслуживание и неизбежные поломки. А если вы ездите на автомобиле только по выходным, тогда смысл покупки вообще теряется. Тем более в кредит. Другое дело - если вы покупаете машину для работы. Например, чтобы заниматься частным извозом или перевозить грузы. Тогда покупка в кредит позволит вам сразу же начать зарабатывать, а не терять время, стараясь накопить нужную сумму.

Наиболее разумный кредит - это ипотека. Во-первых, на квартиру очень сложно накопить. Во-вторых, квартиры почти не падают в цене. В-третьих, ставки по жилищным займам самые низкие. В-четвертых, вы не тратите деньги на аренду квартиры. Ну и само собой - повышаете свой уровень жизни.

Даже если вы решили, что без кредита не обойтись, помните о двух важных правилах:

Не берите больше одного-двух кредитов. Иначе запутаетесь. А это приведет к просрочке и порче кредитной истории. Помните: выплаты по всем кредитам не должны превышать 30% от вашего семейного дохода. Исключением может быть только ипотека. Но и здесь лучше не превышать 40%.

Перед тем как начать занимать, научитесь копить. Заведите себе собственный резервный фонд. Пусть на депозите в банке лежит хотя бы три ваши месячные зарплаты. Это поможет справиться с форс-мажором, если вдруг вы потеряете работу или другой постоянный доход, а платить банку нужно без просрочек.