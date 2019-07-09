2019-07-09T08:01:57+03:00
Общество

Посреди Новокузнецка создают экологический город с животными, птицами и сотнями видов редких растений

Проект «ЭкоТаун» призван научить жителей города бережному обращению с природой
Майя ВОРОБЬЕВА
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Оранжерея «ЭкоТаун» — это «райское» место во Дворце творчества, где любят бывать все без исключения взрослые и дети. Фото: Центр экологического просвещения «ЭкоТаун»Оранжерея «ЭкоТаун» — это «райское» место во Дворце творчества, где любят бывать все без исключения взрослые и дети. Фото: Центр экологического просвещения «ЭкоТаун»
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Новокузнецк входит в десятку российских городов, жители которых меньше всего довольны экологической обстановкой - в его центре находится огромный металлургический комбинат, а по всему городу и на его окраинах постоянно появляются стихийные свалки. Но несмотря на неприятную ситуацию, мало кто из новокузнечан готов активно бороться за улучшение экологии – в лучшем случае жители жалуются в соцсетях на возникновение очередной мусорной кучи у них под окнами. Активисты «зеленого движения» уверены – это в первую очередь связано с тем, что горожане просто не умеют совершать экологических поступков. И решили, что пора научить их.

С использованием президентского гранта в городе начали создавать центр экологического просвещения «ЭкоТаун». Базой для этого проекта стала оранжерея Городского Дворца детского (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской.

Проект призван научить горожан активной экологической позиции. Фото: Центр экологического просвещения «ЭкоТаун»

Проект призван научить горожан активной экологической позиции. Фото: Центр экологического просвещения «ЭкоТаун»

- Жители города давно просили о создании современного экологического пространства в оранжерее, и вот, познакомившись с опытом реализации пространства в ботанических садах Кемерово, Новосибирска, Горноалтайска, а также посетив Эколого-просветительский центр «Воробьёвы горы», мы решились на создание центра, - делится руководитель проекта Мария Скоролётова.

В «ЭкоТауне» будет работать три отдельных блока. Первый – это собственно оранжерея, эдакое райское место, где выращивается больше 250 видов растений. Здесь есть и редкие, экзотические цветы и деревья, «питомцы» оранжереи собраны со всех природных зон мира – от пустынных кактусов и суккулентов до тропических орхидей.

Центр экологического просвещения «ЭкоТаун» в Новокузнецке частично начал свою работу. Фото: Центр экологического просвещения «ЭкоТаун»

Центр экологического просвещения «ЭкоТаун» в Новокузнецке частично начал свою работу. Фото: Центр экологического просвещения «ЭкоТаун»

— В городе всегда не хватает зелени, уголка единения с природой. Нет такого места, где можно было бы не только потрогать растения, но и задуматься о вопросах экологии, а также принять участие в экологических мероприятиях. В Новокузнецке существует единственная оранжерея, в которой проводятся такие занятия, - объясняет Мария Скоролётова.

Зооцентр «Планета»— это место, где содержатся более 30 видов различных животных и птиц. Фото: Центр экологического просвещения «ЭкоТаун»

Зооцентр «Планета»— это место, где содержатся более 30 видов различных животных и птиц. Фото: Центр экологического просвещения «ЭкоТаун»

В рамках проекта волонтеры планируют провести реконструкцию оранжереи. Пока сотрудники благотворительного фонда заняты поиском средств на ее реализацию.

Вторая часть проекта - Зооцентр «Планета», где обитают 30 видов различных животных и птиц. Самый большой кабинет Зооцентра был отремонтирован, и уже принимает гостей. Здесь проводят так называемые тактильные экскурсии и различные акции, во время которых дети собирают корм для пушистиков и потом угощают их. А также занятия по уходу за зверушками - к примеру, сухопутными улитками «Ахатинами». Маленьких гостей «ЭкоТауна» учат опрыскивать и кормить их.

Занятие по уходу за сухопутными улитками «Ахатинами». Фото: Центр экологического просвещения «ЭкоТаун»

Занятие по уходу за сухопутными улитками «Ахатинами». Фото: Центр экологического просвещения «ЭкоТаун»

Третья часть проекта - зона интерактивных экспонатов создается прямо сейчас. В помещении проводится ремонт, собираются предметы будущей выставки, проводится обсечение педагогов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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