В Москве полиция скрутила пассажира "Мерседеса", который при задержании пытался достать пистолет

Инцидент произошел вечером 7 июля в Москве. Инспектор дорожного движения остановил Мерседес в районе АЗС на улице 6-й Загородный проезд.

Во время стандартной проверки документов у водителя, полицейские заметили, что пассажир иномарки сильно нервничает и ведет себя подозрительно. На просьбу предъявить удостоверение личности мужчина ничего не ответил и внезапно потянулся к сумке, перекинутой через плечо.

- Заметив подозрительное и опасное поведение пассажира иномарки, сотрудники полиции скрутили мужчину, надев на него наручники. В ходе досмотра у 32-летнего уроженца Чеченской Республики Руслана Махмедхажиева, в той самой сумке, в которую он потянулся при общении с полицейскими, был обнаружен полностью заряженный боевой пистолет Макарова с 8 патронами в обойме. - рассказал КП источник в правоохранительных органах.

На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, как сотрудник достает оружие из сумки и показывает понятым, что номер пистолета сточен. А также показывает полностью заряженную обойму оружия.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа в присутствии понятых описала изъятое оружие, на котором ранее был сбит серийный номер. Мужчину задержали и доставили в ОМВД "Котловка" для дальнейшего разбирательства. В настоящий момент ведется проверка.