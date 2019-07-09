Семья Мирославы Думы заявила в полицию об угрозах

Мирослава с мужем Алексеем и тремя детьми живут в деревне Шульгино на Рублевке. Недавно в местную полицию поступило заявление от главы семейства, в котором Алексей пожаловался на угрозы со стороны Муссы Маршенкулова.

Напомним, Мирослава Дума - главная российская it girl на международной модной арене, в России ее называют иконой стиля. Сейчас Мирослава занимается инвестированием, а также владеет порталом о моде Buro 24/7.

- Обратившийся в полицию мужчина 1984 года рождения заявил, что ему и его семье угрожает некий Мусса Маршенкулов, который является директором аэропорта города Нальчик, – рассказал "КП" источник в правоохранительных органах. – Мужчина также рассказал, что причиной такого поведения стал «Псковский кабельный завод», который находится в стадии банкротства. Оба бизнесмена хотели выкупить завод, но не смогли договориться.

По информации источника "КП", сам Маршенкулов в разговоре с правоохранителями факт угроз всячески отрицает. Он рассказал, что наоборот предложил Михееву вместе заняться этим предприятием, но последнего не устроили условия сделки.

Пока заявление лежит в полиции, а стороны еще не примирились. Поэтому местным правоохранителям предстоит разобраться в данном конфликте и выяснить все детали, была ли действительно словесная угроза жизни, или все в вышеизложенном заявлении было клеветой.