Приборы, спасающие от огня и ДТП: на GMIS-2019 компании представили свои стартапы

На саммите GMIS-2019 в Екатеринбурге сегодня не только обсуждали насущные проблемы производства и индустриализации, но и продвигали стартапы.

15 российский и зарубежных компаний рассказывали о своих ноу-хау на «Питч-сессии на миллиард». Например, одно из отечественных предприятий предложило инвесторам вложиться в систему, которая позволит экономить энергию в таких количествах, что хватит на целый микрорайон.

- Для подключения все новых и новых потребителей к электрической сети необходимо либо строить новые сети, что очень дорого, либо более эффективно использовать существующие, - говорит Василий Кислицын, изобретатель. - Чтобы их эффективно использовать, надо установить температурные сенсоры и гибко управлять пропускной мощностью электрических сетей. При испытаниях на сети в 220 киловольт мы получили дополнительно 80 мегаватт электрической мощности, что сопоставимо с потреблением небольшого микрорайона города в 300 тысяч человек.

Примерно о том же, об электрических сетях, говорили изобретатели, прилетевшие из Бразилии. Компания QUBI Energy занимается мониторингом сетей при помощи искусственного интеллекта. А их земляки, компания HION, которая тоже прилетела из Бразилии, рассказала, как заставить литиум-ионную батарею работать дольше обычного – оказывается для этого надо управлять ею с «облака». Тем временем российская компания «Каланча» представила систему пожаротушения для резервуаров с нефтью.

- На испытаниях мы тушили резервуары на пять и на двадцать тысяч кубических метров. Спустя 30 секунд после начала тушения пожар был ликвидирован, - говорит Виталий Гурьев, директор по развитию компании. - 40% мировой добычи нефти происходит в регионах с дефицитом воды. А для нашей системы вода не требуется. Она тушит огонь газом и порошком в определенной пропорции.

О борьбе с огнем говорили и представители отечественной компании «Эколайт». Они представили устройство, которое устанавливается в электрический щиток и отключает в квартире электричество, если провода вдруг начинают искрить.

- 70% пожаров в жилых помещениях происходит из-за проблем с электропроводкой, - отметил представитель компании «Эколайт». - Одно наше устройство равно десяти аналогичным европейским. И нам нужно от трех до пяти миллионов евро, чтобы через три года выпускать десять миллионов таких устройств ежегодно.

Из проектов, которые сейчас ищут инвестора, можно также упомянуть систему Sprith. Она защищает людей и технику от столкновений – подает сирену, если, допустим, погрузчик движется прямо на рабочего и вот-вот собьет его.