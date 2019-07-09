2019-07-09T13:22:27+03:00
Экономика

Приборы, спасающие от огня и ДТП: на GMIS-2019 компании представили свои стартапы

15 отечественных и зарубежных предприятий поучаствовали в «Питч-сессии на миллиард»
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
15 отечественных и зарубежных предприятий поучаствовали в «Питч-сессии на миллиард»15 отечественных и зарубежных предприятий поучаствовали в «Питч-сессии на миллиард»Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

На саммите GMIS-2019 в Екатеринбурге сегодня не только обсуждали насущные проблемы производства и индустриализации, но и продвигали стартапы.

15 российский и зарубежных компаний рассказывали о своих ноу-хау на «Питч-сессии на миллиард». Например, одно из отечественных предприятий предложило инвесторам вложиться в систему, которая позволит экономить энергию в таких количествах, что хватит на целый микрорайон.

- Для подключения все новых и новых потребителей к электрической сети необходимо либо строить новые сети, что очень дорого, либо более эффективно использовать существующие, - говорит Василий Кислицын, изобретатель. - Чтобы их эффективно использовать, надо установить температурные сенсоры и гибко управлять пропускной мощностью электрических сетей. При испытаниях на сети в 220 киловольт мы получили дополнительно 80 мегаватт электрической мощности, что сопоставимо с потреблением небольшого микрорайона города в 300 тысяч человек.

Примерно о том же, об электрических сетях, говорили изобретатели, прилетевшие из Бразилии. Компания QUBI Energy занимается мониторингом сетей при помощи искусственного интеллекта. А их земляки, компания HION, которая тоже прилетела из Бразилии, рассказала, как заставить литиум-ионную батарею работать дольше обычного – оказывается для этого надо управлять ею с «облака». Тем временем российская компания «Каланча» представила систему пожаротушения для резервуаров с нефтью.

- На испытаниях мы тушили резервуары на пять и на двадцать тысяч кубических метров. Спустя 30 секунд после начала тушения пожар был ликвидирован, - говорит Виталий Гурьев, директор по развитию компании. - 40% мировой добычи нефти происходит в регионах с дефицитом воды. А для нашей системы вода не требуется. Она тушит огонь газом и порошком в определенной пропорции.

О борьбе с огнем говорили и представители отечественной компании «Эколайт». Они представили устройство, которое устанавливается в электрический щиток и отключает в квартире электричество, если провода вдруг начинают искрить.

- 70% пожаров в жилых помещениях происходит из-за проблем с электропроводкой, - отметил представитель компании «Эколайт». - Одно наше устройство равно десяти аналогичным европейским. И нам нужно от трех до пяти миллионов евро, чтобы через три года выпускать десять миллионов таких устройств ежегодно.

Из проектов, которые сейчас ищут инвестора, можно также упомянуть систему Sprith. Она защищает людей и технику от столкновений – подает сирену, если, допустим, погрузчик движется прямо на рабочего и вот-вот собьет его.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Вице-президент «Филип Моррис Интернэшнл»: Наша компания в перспективе откажется от производства традиционных сигарет
О том, как минимизировать риски от потребления никотина, рассказал на ПМЭФ вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России Сергей Слипченко
Новости 24
Кремль сожалеет, что телемост между Москвой и Киевом не состоялся
Лукашенко рассказал, что РФ и Белоруссия не будут "ломать" договор о Союзном государстве
Дело против Кевина Спейси может быть закрыто в ближайшее время
RT и Sputnik не разрешили участвовать в конференции в Лондоне из-за «дезинформации»
Государственное бюро расследований Украины просит арестовать активы Порошенко
Западные СМИ узнали о предложении Ассанжу бежать в РФ
Кабмин ФРГ: Берлин принял к сведению предложение Зеленского поговорить
Эксперт назвал угрозу дефолта в США признаком мирового кризиса
Нацсовет Украины проведет внеплановую проверку телеканала NewsOne
В Пуэрто-Рико погиб ребенок, выпав из окна круизного лайнера
Китай выступил против продажи Америкой танков Тайваню
Три члена ИГ* получили сроки за подготовку теракта в московском регионе
В 2019 году диспансеризацию пройдут 62 млн человек
Медиакомпании предложили полностью удалять пиратские сайты
Россия и Германия выпустили третью часть учебного пособия по истории ВОВ
В России озвучили сроки выполнения обязательств перед Индией по С - 400
В Японии гроздь винограда продали за 11 тысяч долларов
Назад, в «Барселону»: Неймар сообщил спортивному директору «ПСЖ» о желании покинуть клуб