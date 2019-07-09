«Слишком рано говорить об убийстве»: 20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

В польском Старе-Яблонки случилась страшная трагедия. 20-летняя талантливая гандболистка Екатерина Королёва утонула в водоёме рядом с игровыми кортами. Королёва была известна и в гандболе классическом, где представляла клуб «Ставрополье». А в Польшу она полетела на чемпионат Европы по пляжному гандболу.

Польская прокуратура открыла дело по статье «Непредумышленное убийство». Мы поговорили с руководителем пресс-службы Федерации гандбола России Дмитрием Христичем.

- Дмитрий, в прессе появилась версия, что речь может идти о непреднамеренном убийстве. Что вам известно об этом?

- До нас такая информация не доходила. Скажем так, у них это некоторая формальность. Дело возбуждается по этой статье, далее же после выяснения обстоятельств они его переводят в другую категорию. Это статья не означает, что у полиции есть какие-то данные о том, что это могло бы быть непредумышленное убийство. Это средняя статья, от которой они отталкиваются в процессе рассмотрения дела и уже двигаются дальше.

- Если про саму Екатерину Королёву говорить, то каким человеком и спортсменом она была?

- Екатерина была очень перспективным игроком. Вызывалась в основную сборную России по пляжному гандболу, привлекалась к молодёжному составу по классическому гандболу. Играла в не самом сильном клубе женской Суперлиги, но в команде, которая выходила в плей-офф. Там она была на хорошем счету.

- В каких-то скандальных историях девушка замечена не была?

- Нет, ничего такого. Трудолюбивая, без каких-либо заскоков. Никогда никаких жалоб не было. Рассчитывали на девушку в клубе и в сборной.

- Девушки самостоятельно могли проводить свободное время? Никто за ними не следил на этом турнире?

- Предварительно, насколько мы понимаем, трагедия произошла уже после окончания турнира. 7 июля был последний матч чемпионата. Наши девушки играли за девятое место утром. Мужчины играли позже, и по трансляции видно, что женская сборная была на трибунах.

Жили же спортсмены рядом с этими кортами. Была гостиница представлена от организаторов. По той информации, что у нас есть - рядом с гостиницей есть водоём или пруд. Как нам сообщили, трагедия произошла именно там. Других подробностей пока у нас самих нет.