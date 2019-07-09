Главный редактор грузинского информагентства: «Габуния - любовник гендиректора «Рустави-2» - читал методичку Саакашвили»

Казалось бы, генеральный директор телеканала Ника Гварамия всего-то заявил, что не собирается увольнять своего сотрудника Георгия Габунию, оскорбившего Владимира Путина в прямом эфире и поднявшего волну негодования в Тбилиси. Работодатель защищает своего журналиста, не хочет идти на поводу у толпы, дорожит кадрами... Однако, речь здесь может идти о более... тесных связях. Ведь, оказывается, Габуния для Гварамии человек совсем не посторонний.

- Телеведущий Габуния и генеральный директор телекомпании Ника Гварамия относятся к сексуальным меньшинствам, они геи, Гварамия является сексуальным партнером телеведущего, - сорвал покрова в интервью Daily Storm главный редактор грузинского агентства «Грузинформ» Арно Хидирбегишвили. - Это является общеизвестным фактом, о чем знают все жители Грузии.

Генеральный директор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия.Фото: YouTube

И тут конечно история начинает играм совсем другими - радужными красками. Картина маслом: «Людмила Прокопьевна разрывает заявление Новосельцева». И отправляет его в отпуск. Возможно - совместный.

Кстати, по информации Хидирбегишвили, скандальную речь для Габунии писал не кто иной, а лично Михаил Саакашвили, которому и принадлежит «Рустави-2». И пожурил он журналиста после за сказанное лишь для отвода глаз.

- Это был спектакль, чтобы отвести от себя подозрения, потому что это спровоцировано им, это его телекомпания, которая не делает ничего без его ведома, - уверен главред «Грузинформ». - У меня есть абсолютно достоверная информация, что поганый монолог телеведущего Габунии был написан Михаилом Саакашвили.

Ничего нельзя утверждать наверняка, но и исключать такой вариант тоже не стоит. Стилистика - вполне в духе Мишико, позорно спрятавшегося под грудой бронежилетов и телохранителей от далекого гула самолета и едва не подавившегося галстуком. С тех пор и бегает он Моськой за Слоном, раздуваясь от хинкали и чувства собственной значимости.

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