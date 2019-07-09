2019-07-09T15:44:59+03:00
Звезды

Марго Овсянникову из "Дома-2" избил ревнивый бизнесмен из Турции

После рукоприкладства у девушки начались проблемы со здоровьем
Ольга ЛИБГАРДТ
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Марго Овсянникова.Марго Овсянникова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Одна из ярких участниц "Дома-2" Марго Овсянникова пострадала от крепких рук жениха в Стамбуле. Пылкий избранник приревновал звезду, после чего ударил ее головой о стену. Девушке стало настолько плохо, что она попала в больницу.

Еще несколько дней назад Марго Овсянникова хвасталась тем, что встретила любовь всей своей жизни. Роман с бизнесменом из Турции развивался стремительно. Поклонники поздравляли свою любимицу и мечтали о том, что совсем скоро она появится перед ними в свадебном платье и фате. Но вместо сообщений о помолвке или свадьбе случилось страшное.

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"Я только что вернулась в Москву. Так получилось, что ему не понравилось видео с моим участием, сделанное в Сочи. Он решил, что я развязно себя вела... Поднял на меня руку, точнее, ударил головой о стену. После этого я сразу уехала из Стамбула", - сообщила Марго Овсянникова.

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В России экс-участница "Дома-2" почувствовала себя плохо. У нее начались головные боли, возникла слабость. Из-за проблем с самочувствием Марго пришлось проходить обследование в больнице. "Врачи не смогли точно сказать, есть ли у меня сотрясение. Симптомы совпадают, но надо будет еще раз пройти обследование. Трещин, к счастью, нет. Так что и жениха не стало, и голова теперь болит", - цитирует яркую блондинку "СтарХит".

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Она не понимает, почему ей не везет с мужчинами. "Мой бывший Артем Сорока бегал по «Дому-2» в женских платьях, а этот внезапно поднял руку. Мы знакомы пять лет, даже не думала, что он способен на подобное", - посетовала девушка.

О бывшем бойфренде Овсянниковой известно немного. Ранее она рассказывала, что ему 30 лет, он работает в крупной строительной фирме Турции. При этом на совместных фото Марго закрывала лицо избранника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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