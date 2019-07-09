Рита Дакота спасает отца от алкогольной зависимости.

Вышедший в декабре клип на песню «Цунами» ошеломил многих — в видео была показана история семьи Риты Дакоты. Как оказалось, Рита с детства пыталась помочь страдающему от алкоголизма отцу. К сожалению, безуспешно. В январе Сергей с подачи дочери впервые отправился на реабилитацию.

Рита Дакота - Цунами (Премьера клипа, 2018).

Полгода пролетели незаметно.

Весь период лечения Рита поддерживала отца.

И конечно же, после реабилитации она не могла не приехать, чтобы поздравить отца с «выпускным». Вместе с Дакотой поддержать ее отца пришёл музыкант Сергей Приказчиков (PIZZA). Он спел для Сергея свои лучшие хиты.

— Я думаю, история отца Риты — отличный пример того, что в абсолютно любом возрасте, жизненной ситуации, физическом состоянии можно полностью изменить свою жизнь. Независимо, 20 тебе лет, и попал ты в зависимость по глупости, или 15, или 53 года.

Папе Риты, конечно, нелегко было проходить программу. Мы даже сменили реабилитационный центр, чтобы максимально эффективно его проработать, и он все-таки смог почувствовать себя комфортно, успокоиться, влиться в терапевтическую среду.

Сегодня на его «выпускном» первое, главный подарок — конечно, приезд дочки, и тем самым еще одно доказательство, что все не зря. Но я думаю, что в этот день важным было другое — он исполнил свое обещание меняться, данное самому себе за многие годы, и сдержал его. И это самая главная победа. Мы хотим, чтобы его пример дал шанс тысячам и миллионам людей, которые нуждаются в помощи. А мы в свою очередь сделаем все, чтобы оказать им поддержку, — сказал Никита Лушников, председатель правления Национального Антинаркотического Союза.

— Сегодня у папы «выпускной»: он пробыл в чистоте, трезвости и ежедневной сложнейшей работе над собой ровно полгода, и его реабилитация считается официально успешно завершённой, — написала в своем Инстаграме Дакота. — Завтра он выходит из стен рехаба в трезвую свободную жизнь, на ресоциализацию, чтобы, отбыв ещё полгода в жизни бок о бок и в работе с сотрудниками/волонтерами, стать однажды «спонсором» кому-то ещё, вытаскивая других ребят из той беды, в которой он прожил всю свою жизнь. Видеть его трезвым и счастливым — такое чудо.