"Гелендваген" Александра Кокорина эвакуировали за неправильную стоянку в Москве

Инцидент произошел днем 9 июля в Арбатском районе Москвы. Мерседес «Гелендваген» скандально известного футболиста Кокорина был припаркован недалеко от дома, где живут Александр и его жена Дарья.

- Сегодня около 14 часов дня сотрудники ГИБДД приняли решения об эвакуации транспортного средства Мерседес «Гелендваген» от одного из домов на Проточном переулке. Автомобиль нарушал правила стоянки, он был погружен на эвакуатор и доставлен на штраф стоянку на юго-востоке столицы - рассказал КП источник в правоохранительных органах.

Сам Александр с недавних пор отбывает срок в одной из колоний Белгородской области. Пока непонятно, кто из близких людей рассекает на люксовой иномарке.