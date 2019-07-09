Певцы Зара и Алексей Хворостян получили награды ФАДН России

Сегодня руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов вручил ведомственные награды артистам, общественным деятелям, государственным служащим, вносящим весомый вклад в укрепление дружбы и согласия между народами России.

«Благодарю каждого за тот вклад, который вы вносите в укрепление мира между народами благодаря деятельному служению интересам нашей страны», - сказал Игорь Баринов.

Почетными грамотами ФАДН России отмечены Заслуженная артистка России, артист ЮНЕСКО во имя мира, организатор и идейный вдохновитель Международного этнического фестиваля «Музыка наших сердец» Зара, финалист телевизионного проекта «Голос», автор и исполнитель патриотических песен Алексей Хворостян, наставник команды Азербайджана в музыкальном конкурсе «Во весь голос», певец Эмиль Кадыров и заместитель руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Иван Петров.

Благодарности ФАДН России Игорь Баринов вручил художественному руководителю творческого центра «БРОСКО» Ангелине Шкарупиной - ее воспитанники 12 июня принимали участие в патриотическом флешмобе в рамках фестиваля «Многонациональная Россия» на Поклонной горе, и генеральному директору медиахолдинга «Культура наций» Марине Забелиной за цикл просветительских документальных работ по истории российского казачества и народов России.