2019-07-09T16:32:08+03:00
Национальный вопрос в России

Певцы Зара и Алексей Хворостян получили награды ФАДН России

Они и многие другие отмечены за вклад в развитие дружбы между народами и укрепление мира
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Глава ФАДН России Игорь Баринов с награжденными.Глава ФАДН России Игорь Баринов с награжденными.
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Сегодня руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов вручил ведомственные награды артистам, общественным деятелям, государственным служащим, вносящим весомый вклад в укрепление дружбы и согласия между народами России.

«Благодарю каждого за тот вклад, который вы вносите в укрепление мира между народами благодаря деятельному служению интересам нашей страны», - сказал Игорь Баринов.

Почетными грамотами ФАДН России отмечены Заслуженная артистка России, артист ЮНЕСКО во имя мира, организатор и идейный вдохновитель Международного этнического фестиваля «Музыка наших сердец» Зара, финалист телевизионного проекта «Голос», автор и исполнитель патриотических песен Алексей Хворостян, наставник команды Азербайджана в музыкальном конкурсе «Во весь голос», певец Эмиль Кадыров и заместитель руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Иван Петров.

Благодарности ФАДН России Игорь Баринов вручил художественному руководителю творческого центра «БРОСКО» Ангелине Шкарупиной - ее воспитанники 12 июня принимали участие в патриотическом флешмобе в рамках фестиваля «Многонациональная Россия» на Поклонной горе, и генеральному директору медиахолдинга «Культура наций» Марине Забелиной за цикл просветительских документальных работ по истории российского казачества и народов России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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