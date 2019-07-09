Михаил Делягин: результаты оппозиционеров в подписной кампании в МГД вызывают подозрение

6 июля завершилась подача документов для регистрации кандидатов на выборах в Московскую городскую думу. Всего выдвинулись 426 человек, а к 8 июля документы на регистрацию подали 294 кандидата. Подписная кампания в этот раз отличалась небывалым накалом страстей, и ключевую роль в этом сыграли кандидаты в депутаты от оппозиции. Дмитрий Гудков, Владимир Милов, Илья Яшин, члены команды Алексея Навального Иван Жданов и Любовь Соболь и ряд других участников выборов своей информационной активностью определенно привлекли к себе внимание, на всем протяжении кампании возмущаясь противодействием властей. А вот ход подписной кампании вызвал вопросы к ним самим.

Напомним, задачей кандидатов было получить по 5000 подписей москвичей. Подписная кампания началась 6 июня, и к концу месяца результаты оппозиционных кандидатов были не утешительными. Об этом можно было судить по сообщениям самих участников выборов в их социальных сетях, в которых они призывали москвичей отдать свои подписи за них и поучаствовать в сборе средств на кампании. 24 июня глава штаба Навального Леонид Волков заявил, что «московский 3%-ный подписной барьер принципиально непроходим», а усилий оппозиционеров «все еще недостаточно, потому что фильтр остается непроходимым (см. выше), и требуется нам не "круто", а "чудо"».

По мнению ведущего экономиста Института проблем глобализации Михаила Делягина, «попыткой рывка стало проведение 30 июня на Цветном бульваре акции "День подписи", во время которой москвичи могли поставить подписи за представителей несистемной оппозиции. В этот день Дмитрий Гудков восторженно писал в своем телеграм-канале, что «мы уже собрали на каждого кандидата от 10 до 20 подписей». В течение 5 часов в акции приняло участие менее 500 человек. Учитывая, что подписи собирали на 28 независимых кандидатов, получается, на одного кандидата приходилось в среднем 15 подписей граждан. Очевидно, что такие темпы кампании не могли привести к их успешному завершению через неделю. Даже стороннему наблюдателю было очевидно, что сбор подписей кандидатами от Навального и его партнерами, прежде всего Яшиным и Гудковым, к концу июня был полностью провален. И тогда ставка оппозиции была сделана на то, что Навальный и команда умеют делать лучше всего – создавать информационный шум. Их кандидаты практически в ежедневном режиме начали рапортовать о нападениях кавказцев, обливании фекалиями, порчей листов, избиениях сборщиков…»

Действительно, если судить по заявлениям Любови Соболь, Дмитрия Гудкова и Владимира Милова, на них обрушились все возможные несчастья. Соболь сообщила о более чем 20 инцидентах с ее сборщиками и с ней лично. Гудков и Милов заявили о более чем 15 происшествиях в рамках своих кампаний.

«Удивительно, что в результате «репрессий со стороны режима», с оппозиционерами тут же произошло и чудо, которое анонсировал Леонид Волков», продолжает Делягин. «Количество подписей за этих кандидатов стало нарастать как снежный ком. Так, Дмитрий Гудков за сутки со 2 по 3 июля собрал 426 подписей, располагая всего 5 сборщиками. Иван Жданов с 1 по 2 июля собрал 557 подписей, хотя накануне жаловался на отсутствие помощников. Но эффективнее всех оказалась Любовь Соболь, которая за 5 дней приобрела 1361 новую подпись».

В итоге необходимые 5000 подписей удалось набрать 16 оппозиционным кандидатам. А из вышеперечисленных участников кампании регистрацию не прошел только Владимир Милов.

«Динамика роста количества собираемых подписей у оппозиционных кандидатов просто феноменальна. Настоящая «пятилетка за неделю», - отмечает Михаил Делягин. «Разумеется, эти результаты выглядят очень подозрительно, и думаю, Московский избирательный комитет внимательно их рассмотрит. На самом деле, все выглядит следующим образом: как только кандидаты Навального поняли, что со сбором подписей в Москве проблемы, потому что они никому не интересны, они начали активно создавать информационные поводы – якобы их травит власть. Дальше одно из двух: либо действительно народ рванул подписываться, либо это банальное прикрытие для «рисования» подписей. Скоро узнаем. Однозначно можно заявлять, что прошедшая подписная кампания стараниями господина Навального и его соратников была одна из самых грязных и неприятных. На первом этапе откровенная травля конкурентов, затем провальная работа по сбору подписей. На втором этапе отвратительный визг о репрессиях по отношению к ним со стороны властей. И наконец, математически необъяснимый взрывной рост количества подписей».

Сегодня подписи за кандидатов находятся на проверке Мосгоризбиркома. Решение о регистрации каждого из них окружные комитеты должны принять в течение десяти дней. Выборы депутатов в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.