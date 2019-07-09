Путин на приглашение на «Ночь карьеры»: Ночью другие задачи должны стоять — в плане демографии

Выступление Владимира Путина на открывшемся в Екатеринбурге форуме Иннопром-2019 оказалось по настоящему программным. Президент критиковал западный подход к мировой энергетике и отстаивал российскую ставку на традиционные источники энергии.

- Надежды на то, что сами по себе новые технологии спасут планету от возрастающего антронпогенного влияния во многом оказались иллюзией, - заявил Путин. - Деградация природы и климата продолжается. И всё острее даёт о себе знать засухами, неурожаями, природными катаклизмами. По прогнозам, уже к середине следующего десятилетия миллиарды коммуникационных устройств и стремительно растущая инфраструктура хранения, обработки и передачи больших данных будут потреблять свыше 30 процентов всего мирового объёма электроэнергии. За счёт чего будет обеспечена эта гигантская генерация – чёткого, реального ответа на этот вопрос пока нет.

Президент выступал уже не в роли главы государства, а настоящим футурологом.

- Как сделать так, чтобы «цифровая», технологическая революция, роботизация, переход к «интернету вещей» не оказались в ресурсном и экологическом тупике? - спросил он с трибуны. - Вместо разговора по существу по глобальной климатической и экологической повестке мы часто, к сожалению, наблюдаем откровенный популизм, спекуляции, а порой, не побоюсь этого слова, мракобесие. Доходит до того, что мир призывают отказаться от прогресса, что в лучшем случае позволит законсервировать ситуацию, создать локальное благополучие для избранных. Такая архаика - это путь в никуда, это путь только к новым конфликтам.

Путин откровенно критиковал отказ некоторых стран от ядерной и углеводородной энергетики.

- Комфортно ли будет людям жить на планете, уставленной частоколом «ветряков» и покрытой несколькими слоями солнечных батарей? Все знают, что ветровая генерация хороша, но про птиц разве вспоминают в этом случае? Сколько птиц гибнет? - привел президент в пример альтернативные источники энергии. - Они так трясутся, что червяки вылезают из земли! Конечно, нельзя запретить желающим облачиться в шкуры либо переселить в пещеры. Но остановить движение всего человечества вперёд – это просто невозможно и бессмысленно.

В Уральском федеральном университете студенты засыпали Путина неожиданными предложениями. В частности, провести всероссийскую «Ночь карьеры», чтобы «сотни тысяч студентов смогли трудоустроиться».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/719309" frameborder="0"></iframe> Путин пошутил о проекте "Ночь карьеры".

- Ночь карьеры — это звучит впечатляюще, - посмеялся президент. - Конечно, надо посмотреть, чем вы предлагаете наполнить это мероприятие, хотя по ночам другие задачи должны стоять — в сфере демографии.

Как решать эти вопросы, показала уральская семья Сыропятовых, которая во время недавнего вручения в Кремле орденов «Родительская слава» сидела за одним столом с Путиным. Он пообещал встретиться с ними, когда приедет в Екатеринбург, и сдержал слово. Восемь девочек и мальчик Владимир, родившийся в прошлом году, переехали за прошедшие два месяца в новый дом. Владимира посадили в этот раз рядом с Владимиром Владимировичем, и президент был занят еще и тем, чтобы не дать малышу съесть обертку от кекса, пока его мама рассказывала последние новости из жизни огромной семьи. Но все закончилось хорошо.