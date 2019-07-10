Юрий Стоянов: «Я похудел на 22 килограмма, но никакие звездные диеты мне не понадобились»

В течение 19 лет они были бессменными участниками телевизионной юмористической программы «Городок» (передача закрылась в 2012 году в связи со смертью Ильи Олейникова).

За годы работы Олейников и Стоянов почти стали родственниками. А познакомились они ровно 30 лет назад на съемках фильма «Анекдоты». Это было 10 июля 1989 года — как раз день рождения и Олейникова, и Стоянова, о чем они тогда не подозревали. Оба пришли на съемки с бутылкой водки, не сговариваясь. А когда узнали, по какому поводу «будем пить», сначала не поверили и попросили друг у друга паспорт. Оказалось все правда: родились в один день, правда с разницей в 10 лет. Стоянов — младше.

Представьте, что за годы дружбы и совместной работы, они свой день рождения ни разу не отмечали вместе.

Как так получилось, мы расспросили Юрия Стоянова, который сейчас отдыхает в Греции, где и будет отмечать свое 62-летие в тесном семейном кругу.

ПОЧЕМУ НЕ ОТМЕЧАЛИ ВМЕСТЕ

- Во-первых, у нас были разные компании. Когда гостей приглашаешь на двойной день рождения, они попадают сразу на два подарка. Жалко их, - говорит Юрий Стоянов. - Во-вторых, я всегда отмечал дома в родной Одессе с мамой, друзьями и родственниками. Такая была традиция.

Но после отпуска мы с Илюшей собирались в семейном кругу и обязательно делали друг другу подарки.

- Какие, например?

- Илюша был гораздо изобретательнее в этом плане. Он знал, что я коллекционирую изображения Чарли Чаплина — фигурки, куклы. Поэтому он заказывал для меня либо статуэтку, либо картину с Чаплиным. А я ему дарил стильные мужские аксессуары — зажигалки, часы, запонки. Он был большой модник. У него была такая фигура, что все вещи на нем красиво сидели…

- Ну конечно, худой и высокий.

- Да-да, худой и высокий, в отличие от меня, вы хотите сказать? Никто не может поверить, что у нас с ним всегда был один размер одежды. В этом фокус зрительского восприятия. Если зрители любят актерскую пару, то в этой паре один обязательно должен быть Патом, другой — Паташон. Один — толстый, другой — тонкий. Рыжий и белый клоун. А в нашей паре - оба были рыжими клоунами.

- Люди, работающие долго вместе, нередко начинают друг друга ненавидеть. Бывало между вами соперничество или творческие разногласия? Когда Илья Олейников приходил к нам в редакцию, я задала ему этот вопрос. Вот, что он ответил: «Бывает творческая усталость — давно живем вместе в «Городке». Когда нам надоедало находиться в одной коробочке, мы снимались в кино или играли в спектаклях. И никогда не играли вместе. Это гарантия того, что мы еще долго сможем просуществовать в «Городке»».

- Илюша очень правильно ответил, - подтверждает Юрий Стоянов. - Заниматься самореализацией независимо друг от друга — это рефлекторный способ сохранения пары. Наша программа так долго существовала, потому что была результатом любви, а не соперничества. Тем более чем лучше играет партнер, тем лучше играешь ты. Благодаря этому рождалась импровизация.

Илья Олейников и Юрий Стоянов с премией ТЭФИ в 2001 годуФото: Борис КУДРЯВОВ

- На вопрос: жить в «Городке» в течение 19 лет не надоело, Илья Олейников ответил так: «Не надоело. Но прошла прелесть новизны. Это то же самое, когда спишь с одной женщиной в течение 19 лет. Ты ее жутко хотел первый день, второй, третий, пятый... Но на третий-пятый год что-то стало уходить». Что ответите вы, Юрий Николаевич?

- Я бы с Илюшей поспорил в этой части. И должен сказать, что наш диалог с ним продолжается, несмотря на то, что Илюши нет с нами почти семь лет. Но этот метафизический диалог не для публики, не для журналистов. Одно могу сказать - для меня Илюша родной человек. А с родными людьми иногда можно и поскандалить, и поругаться, но потом обязательно помириться. А «Городок» до сих пор жив. Наша программа разошлась на Интернет-мемы, записи гуляют по социальным сетям. Эти короткие истории находят созвучие в сегодняшнем дне, потому что это маленькая, наглядная энциклопедия времени и большой страны.

ТОЛЬКО СПОРТ И САМООГРАНИЧЕНИЕ

- Спортивную форму как поддерживаете? Олейников ходил в спортзал. А вы?

- В прошлом году для своего нового шоу «100янов» я похудел на 22 килограмма. Но это было несложно — я же бывший спортсмен (мастер спорта по фехтованию — Ред.). Никакие звездные диеты не понадобились. Только спорт и самоограничение. Бассейн и кардиотренажеры.

- Традиционный вопрос — о творческих планах?

- Сейчас в кино нельзя говорить название будущего проекта, таковы условия договора. Могу лишь сказать, что впереди у меня съемки в двух полнометражных картинах и трех сериалах. Есть предложения в театре. К сожалению, руководство МХТ им.Чехова сделало ставку на артистов труппы, а я приглашенный актер, поэтому в этом театре новые роли мне не светят. Но я буду продолжу играть в двух спектаклях - «Женитьба» и «Игра в «Городки».